Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково

Из Костромы в усадьбу А

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Ответы на вопросы
Мы отправимся в Щелыково, где сейчас открыт Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского.

По дороге (путь занимает около 2 часов в одну сторону) я расскажу вам не только о драматурге и его связи с Костромским краем: вы узнаете о Костромской области, местных промыслах, брендах и людях.
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
20
окт
22
окт
24
окт
25
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • П. Судиславль
  • П. Островское
  • Дом А. Н. Островского и мемориальный парк
  • Голубой домик (Резиденция Снегурочки)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся в Щелыково, где сейчас открыт Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского.
По дороге (путь занимает около 2 часов в одну сторону) я расскажу вам не только о драматурге и его связи с Костромским краем: вы узнаете о Костромской области, местных промыслах, брендах и людях.
В музее вы сможете или присоединиться к экскурсии, или самостоятельно изучить парк и дом Островского.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Кострома-Щелыково и обратно с ожиданием
  • Услуги гида (путевая информация)
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Стоимость от 250 руб/чел
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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