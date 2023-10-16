Из Костромы в усадьбу А
Мы отправимся в Щелыково, где сейчас открыт Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского.
По дороге (путь занимает около 2 часов в одну сторону) я расскажу вам не только о драматурге и его связи с Костромским краем: вы узнаете о Костромской области, местных промыслах, брендах и людях.
По дороге (путь занимает около 2 часов в одну сторону) я расскажу вам не только о драматурге и его связи с Костромским краем: вы узнаете о Костромской области, местных промыслах, брендах и людях.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
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18
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- П. Судиславль
- П. Островское
- Дом А. Н. Островского и мемориальный парк
- Голубой домик (Резиденция Снегурочки)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся в Щелыково, где сейчас открыт Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского.
По дороге (путь занимает около 2 часов в одну сторону) я расскажу вам не только о драматурге и его связи с Костромским краем: вы узнаете о Костромской области, местных промыслах, брендах и людях.
В музее вы сможете или присоединиться к экскурсии, или самостоятельно изучить парк и дом Островского.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Кострома-Щелыково и обратно с ожиданием
- Услуги гида (путевая информация)
- Что не входит
- Входные билеты в музей
- Стоимость от 250 руб/чел
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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