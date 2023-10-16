Что вас ждет

Мы отправимся в Щелыково, где сейчас открыт Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского.

По дороге (путь занимает около 2 часов в одну сторону) я расскажу вам не только о драматурге и его связи с Костромским краем: вы узнаете о Костромской области, местных промыслах, брендах и людях.

В музее вы сможете или присоединиться к экскурсии, или самостоятельно изучить парк и дом Островского.