Индивидуальная
до 4 чел.
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Погружение в атмосферу Костромы: усадьба Островских, этнографическая экспозиция и живописные парки. Уникальная возможность узнать больше о жизни драматурга
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Начало: По договоренности
4 мая в 09:00
7 мая в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУля7 января 2025Прекрасный гид, очень информативная экскурсия, много рассказывает и показывает. Отлично подходит для первой ознакомительной прогулки
- ООльга9 ноября 2024Отличная загородная поездка. Сергей очень много всего знает, интнресно рассказывает. Вовремя забрал, врнул в целости и сохранности. Сама усадьба красотища. В любую погоду будет необыкновенный вид на пруд. Рекомендуем зайти в литературный музей.
- ТТатьяна24 августа 2024Огромное спасибо Сергею за великолепную экскурсию! После бронирования Сергей сразу связался, дал чёткую инструкцию что брать с собой в поездку.
- ЕЕлена12 августа 2024Щелыково действительно великолепное! Очень рада, что нашла эту экскурсию, Наталья дала много полезной и интересной информации по дороге, и в самой усадьбе! Было приятно познакомиться, гида и экскурсию рекомендую!
- ТТатьяна31 июля 2024Предложение Сергея съездить в Щелыково из Костромы уникально. Альтернатив ему мне найти не удалось, и я этому рада. Поездка получилась
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Щелыково»
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в марте 2025
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