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В назначенный день встретились утром и поехали в сторону Щелыково. От Костромы это 120 км. По дороге Сергей подробно и очень интересно рассказывал об истории Костромской губернии и об А. Н. Островском. Поездка в одну сторону заняла два часа. Приехав в музей нас встретила экскурсовод, которая провела экскурсию по парку и по усадебному дому. После чего мы доехали до села Новые Бережки, до храма, на территории которого похоронены драматург и его семья. Другой экскурсовод нам провела экскурсию по сельскому храму во имя Николая Чудотворца. После чего мы заехали на "Голубой ключик", где, по преданию, расстаяла Снегурочка. Обратная дорога в Кострому заняла также два часа. Сергей оказался приятным собеседником, машину водит очень аккуратно. Ездила вместе с детьми, им очень понравилось! Только благодаря экскурсии Сергея мы смогли попасть в Щелыково, т. к. без личного транспорта туда не добраться. Большие экскурсии туда не возят, а общественный транспорт не ходит. Огромное спасибо! Экскурсию Сергея рекомендую!