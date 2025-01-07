Щелыково – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Щелыково» в Костроме, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Погружение в атмосферу Костромы: усадьба Островских, этнографическая экспозиция и живописные парки. Уникальная возможность узнать больше о жизни драматурга
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
1 час
48 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2700 ₽ за всё до 4 чел.
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
Начало: По договоренности
4 мая в 09:00
7 мая в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уля
    7 января 2025
    Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
    Прекрасный гид, очень информативная экскурсия, много рассказывает и показывает. Отлично подходит для первой ознакомительной прогулки
  • О
    Ольга
    9 ноября 2024
    Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
    Отличная загородная поездка. Сергей очень много всего знает, интнресно рассказывает. Вовремя забрал, врнул в целости и сохранности. Сама усадьба красотища. В любую погоду будет необыкновенный вид на пруд. Рекомендуем зайти в литературный музей.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2024
    Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
    Огромное спасибо Сергею за великолепную экскурсию! После бронирования Сергей сразу связался, дал чёткую инструкцию что брать с собой в поездку.
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    В назначенный день встретились утром и поехали в сторону Щелыково. От Костромы это 120 км. По дороге Сергей подробно и очень интересно рассказывал об истории Костромской губернии и об А. Н. Островском. Поездка в одну сторону заняла два часа. Приехав в музей нас встретила экскурсовод, которая провела экскурсию по парку и по усадебному дому. После чего мы доехали до села Новые Бережки, до храма, на территории которого похоронены драматург и его семья. Другой экскурсовод нам провела экскурсию по сельскому храму во имя Николая Чудотворца. После чего мы заехали на "Голубой ключик", где, по преданию, расстаяла Снегурочка. Обратная дорога в Кострому заняла также два часа. Сергей оказался приятным собеседником, машину водит очень аккуратно. Ездила вместе с детьми, им очень понравилось! Только благодаря экскурсии Сергея мы смогли попасть в Щелыково, т. к. без личного транспорта туда не добраться. Большие экскурсии туда не возят, а общественный транспорт не ходит. Огромное спасибо! Экскурсию Сергея рекомендую!

  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
    Щелыково действительно великолепное! Очень рада, что нашла эту экскурсию, Наталья дала много полезной и интересной информации по дороге, и в самой усадьбе! Было приятно познакомиться, гида и экскурсию рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Из Костромы в усадьбу А.Н. Островского Щелыково
    Предложение Сергея съездить в Щелыково из Костромы уникально. Альтернатив ему мне найти не удалось, и я этому рада. Поездка получилась
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    великолепная. По пути Сергей рассказал много интересного о Костромской области, традиционных промыслах и ремеслах, современной промышленности. Поговорили об истории городков и сел, мимо которых проезжали, об известных жителях и гостях этих мест. В усадьбе Островского купили экскурсию по парку, дому и храму, рядом с которым похоронен драматург. Места красивейшие! Я получила огромное удовольствие от поездки с Сергеем. Отлично доехали, за рассказом время прошло незаметно. В усадьбе никуда не торопились, гуляли в свое удовольствие. От всей души благодарю Сергея за прекрасную экскурсию, яркие впечатления и приятный костромской подарок!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Щелыково»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в марте 2025
Сейчас в Костроме в категории "Щелыково" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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