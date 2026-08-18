Побывать в имении драматурга, подышать воздухом Берендеева царства и отыскать Голубой ключик
Едем в усадьбу, которую драматург называл русской Италией и лучшим местом, какое только можно найти в России.
Родовое имение вдохновляло Островского — здесь он написал около 20 пьес, включая «Грозу» и «Бесприданницу».
Приглашаю вас увидеть подлинные интерьеры имения, прогуляться по парку и погрузиться в мир «Снегурочки».
Описание экскурсии
Дом-музей Александра Островского — здесь сохранились мебель и атмосфера усадебной жизни 19 века.
Мемориальный парк — мы прогуляемся по тропам среди старых дубов и прудов. Вы узнаете, как местная природа и народные обряды отразились в «Снегурочке», и как драматургу пришла идея Берендеева царства.
Беседка над рекой Куекшей — смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на усадьбу.
Голубой дом — зимняя резиденция Снегурочки, которая продолжает сказочную тему Щелыкова.
Никольская церковь в Бережках — храм 18 века и семейный некрополь, где похоронен Островский.
Голубой ключик — пройдём по лесной тропе к роднику, рядом с которым, по преданию, растаяла Снегурочка.
Примерный тайминг
8:00–10:30 — дорога из Костромы 10:30 — дом-музей Островского 11:00 — прогулка по мемориальному парку 12:00 — Никольская церковь и семейный некрополь 12:30 — прогулка к Голубому ключику 13:00–15:30 — возвращение в Кострому
Организационные детали
Едем на новом Geely Coolray, для детей есть бустер
Входной билет в музей оплачивается отдельно — 500 ₽ с чел. Экскурсии по парку и дому Островского проводятся по сеансам: 10:00, 11:30, 13:00 и 14:30 — для групп от 5 человек либо при оплате за пятерых. Поэтому итоговый тайминг может быть скорректирован под забронированный сеанс
По понедельникам музей закрыт
На территории парка работает кафе, где можно перекусить — не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1667 туристов
Я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.
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