Едем в усадьбу, которую драматург называл русской Италией и лучшим местом, какое только можно найти в России. Родовое имение вдохновляло Островского — здесь он написал около 20 пьес, включая «Грозу» и «Бесприданницу». Приглашаю вас увидеть подлинные интерьеры имения, прогуляться по парку и погрузиться в мир «Снегурочки».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 16 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Костроме

Описание экскурсии

Дом-музей Александра Островского — здесь сохранились мебель и атмосфера усадебной жизни 19 века.

Мемориальный парк — мы прогуляемся по тропам среди старых дубов и прудов. Вы узнаете, как местная природа и народные обряды отразились в «Снегурочке», и как драматургу пришла идея Берендеева царства.

Беседка над рекой Куекшей — смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на усадьбу.

Голубой дом — зимняя резиденция Снегурочки, которая продолжает сказочную тему Щелыкова.

Никольская церковь в Бережках — храм 18 века и семейный некрополь, где похоронен Островский.

Голубой ключик — пройдём по лесной тропе к роднику, рядом с которым, по преданию, растаяла Снегурочка.

Примерный тайминг

8:00–10:30 — дорога из Костромы

10:30 — дом-музей Островского

11:00 — прогулка по мемориальному парку

12:00 — Никольская церковь и семейный некрополь

12:30 — прогулка к Голубому ключику

13:00–15:30 — возвращение в Кострому

Организационные детали