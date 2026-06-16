Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени

Главные символы Костромы находятся в разных частях города, и за короткое время до них непросто добраться самостоятельно.
На экскурсии мы объединим пешую прогулку и автомобильные переезды, поэтому за два часа вы увидите исторический центр, Торговые ряды, беседку Островского и Ипатьевский монастырь. В результате у вас сложится цельное представление о городе и его роли в истории России.
На экскурсии мы объединим пешую прогулку и автомобильные переезды, поэтому за два часа вы увидите исторический центр, Торговые ряды, беседку Островского и Ипатьевский монастырь. В результате у вас сложится цельное представление о городе и его роли в истории России.
Описание экскурсии
- Мы увидим главные исторические символы Костромы, расположенные в разных частях города.
- Пешком пройдём по Торговым рядам
- Прогуляемся по Малому и Большому бульварам
- Узнаем, почему памятник Ленину стоит не на своём месте
- Познакомимся с мазайскими зайцами и раскроем секрет названия города
- Я расскажу вам о выдающихся костромичах, а также мы сфотографируемся на фоне достопримечательности, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Мы доедем до Ипатьевского монастыря, Богоявленско-Анастасииного монастыря и «Терема Снегурочки»
- Заглянем на «Сырную биржу» за свежим костромским сыром.
- Вы узнаете, почему наш город называют «Кострома — колыбель Романовых», «Льняная Кострома», «Сырная и молочная Кострома», «Кострома — родина Снегурочки» и «Кострома — ювелирная столица России».
Организационные детали
Поедем на автомобиле Geely Coolray. Есть бустер для ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1413 туристов
Меня зовут Марина, я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.
Входит в следующие категории Костромы
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