Елена проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Достопримечательности и характер старинного города

Гулять 👣 отправимся по заснеженным улочкам в сердце Костромы. Вы увидите Сусанинскую площадь, Присутственные места, Пожарную каланчу, памятник Сусанину, Торговые ряды, беседку Островского, Костромской кремль. Оцените сохранившийся облик города с планировкой улиц 18 века. На этом фоне вы откроете историю 📖 Костромы и услышите о знаменитых уроженцах нашего края. А еще о необычных традициях, легендах и смешных случаях.

«Расскажи, Снегурочка, где была?»

Во второй части нас ждут в гостях во владениях Снегурочки! В Музее моды вы посмотрите на зимние наряды во время показа и откроете тайны красавицы, законодательницы сказочной моды. Каждый гость станет участником интерактивной экскурсии: вы пройдете по нарядным залам и поймете смысл выражения «Красота — страшная сила!». Следом заглянем в Терем Снегурочки. Вас проведут по волшебному дому, покажут красочное представление и познакомят с самой хозяйкой!

По желанию в тереме вы посетите Ледяную комнату с приятным бонусом в виде напитков для детей и взрослых.

Организационные детали