Елена проводит ещё 6 экскурсий

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Кострома новогодняя — сказочная!

Погулять с гидом по нарядным улицам города, а после побывать в Тереме и Доме моды Снегурочки

Елена
Елена – представитель из Костромы
В Костроме Новый год — круглый год! Ведь именно в нашем городе родилась Снегурочка.

Вы встретите внучку Деда Мороза в её уютном тереме, узнаете секреты красавицы и посмотрите на показ сказочной моды.

А до этого также изучите центр Костромы: познакомитесь с архитектурой, услышите предания костромичей и почувствуете дух старины.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!

Что вас ожидает

Достопримечательности и характер старинного города
Гулять 👣 отправимся по заснеженным улочкам в сердце Костромы. Вы увидите Сусанинскую площадь, Присутственные места, Пожарную каланчу, памятник Сусанину, Торговые ряды, беседку Островского, Костромской кремль. Оцените сохранившийся облик города с планировкой улиц 18 века. На этом фоне вы откроете историю 📖 Костромы и услышите о знаменитых уроженцах нашего края. А еще о необычных традициях, легендах и смешных случаях.

«Расскажи, Снегурочка, где была?»
Во второй части нас ждут в гостях во владениях Снегурочки! В Музее моды вы посмотрите на зимние наряды во время показа и откроете тайны красавицы, законодательницы сказочной моды. Каждый гость станет участником интерактивной экскурсии: вы пройдете по нарядным залам и поймете смысл выражения «Красота — страшная сила!». Следом заглянем в Терем Снегурочки. Вас проведут по волшебному дому, покажут красочное представление и познакомят с самой хозяйкой!

По желанию в тереме вы посетите Ледяную комнату с приятным бонусом в виде напитков для детей и взрослых.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: транспортное обслуживание по программе и билеты 🎫 в музеи
  • Посещение ледяной комнаты в Тереме Снегурочки по желанию и оплачивается дополнительно — 320 руб. взрослые/160 руб. дети
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Советская в Костроме
Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!
Кострома новогодняя — сказочная!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 6 экскурсий

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