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Индивидуальная до 5 чел.

Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города Начало: По договорённости с гидом

Расписание: Ежедневно, в любое время