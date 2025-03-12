Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по историческим местам Костромы
Погрузитесь в атмосферу Костромы, следуя маршруту, вдохновленному пьесой Островского. Узнайте о ключевых исторических событиях и знаменитых личностях города
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома - колыбель Романовых
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
4500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛыга12 марта 2025Большое спасибо Анне, за интересную экскурсию. За подробный рассказ о Ипатьевском монастыре и Костромских достопримечательностях.
- hhi+7961910 января 2025Были на экскурсии в Костроме. Впечатлений масса-очень много новой информации, посмотрели достопримечательности в центре города, съездили в Ипатьевский монастырь. Гид Ольга очень понравилась. Рекомендую
- ООльга5 января 2025Отличная экскурсия. Ольга- шикарный гид. Энциклопедические знания города и истории. Человек предан своему делу и отдается полностью. Очень интересно рассказывает и знает ответы практически на все вопросы
- OOleg14 мая 2021Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Терем Снегурочки»
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