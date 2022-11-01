Костромской уикенд: 2 дня на Волге

Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века

Отправляемся в семейное путешествие в городок на Волге, чтобы окунуться в прошлое страны, изучить быт крестьян, побывать в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре и увидеть, как началась династия Романовых на российском престоле.

Попробуем «костромское золото» и узнаем секреты приготовления знаменитого сыра, побываем на лосиной ферме и заглянем в беседку, ставшую декорацией для фильма «Жестокий романс».
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Костромской уикенд: 2 дня на Волге
Ближайшие даты:
5
ноя
12
ноя
26
ноя
10
дек
24
дек
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 5 лет.

Возможно изменение очередности посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки 718А из Москвы)
Завершение: Ж. - д. вокзал Костромы, 18:08 (отправление Ласточки 717Я в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыЛосиная ферма🗽Популярные местаНовые

Похожие туры в Костроме

Кострома хлебосольная
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.7
25 отзывов
Кострома хлебосольная
Узнать о кулинарных традициях города, оценить местные деликатесы и попробовать вкуснейший расстегай
у памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3)
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 000 за всё до 4 чел.
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
Кострома - старинный город, в котором сохранились аутентичные здания классицизма XVIII-XIX веков
ул. Советская д. 3, Кострома
2 900 за всё до 5 чел.
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
3 дня
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Трёхдневный сборный тур - это прекрасная возможность побывать
г. Ярославль
29 апр
1 мая
7 мая
13 мая
от 14 000 за 1 человека
Красное-на-Волге и лосиная ферма
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
5 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Посетить лосеферму, родовую вотчину Годуновых, ювелирную столицу России и могилы потомков Сусанина
от 8 500 за всё до 5 чел.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.4
9 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Увидеть памятники города с берега реки, погрузиться в стрелецкий быт и угоститься шашлыком
на правом берегу Волги
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
4 000 за всё до 4 чел.
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
2 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Двухдневный тур для индивидуальных путешественников и компаний друзей
г. Ярославль
2 мая
8 мая
14 мая
21 мая
от 9 200 за 1 человека
Костромской кремль. Возрождение
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.6
5 отзывов
Костромской кремль. Возрождение
Застать уникальный этап воссоздания храмового комплекса и познакомиться с его историей
у штаба Возрождения Костромского Кремля
Завтра
1 ноя
2 ноя
3 ноя
1 500 за всё до 10 чел.
Исторический центр Костромы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.8
23 отзыва
Исторический центр Костромы
Знакомство с городом лучше всего начинать в компании местного жителя
Ул. Советская, 3
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
от 1 850 за всё до 6 чел.
Отпуск на Волжских берегах
8 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Отпуск на Волжских берегах
Экскурсионный тур с отдыхом на Волге
г. Ярославль
30 апр
7 мая
14 мая
21 мая
33 000 за 1 человека
Прогулка по правобережной Костроме
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Прогулка по правобережной Костроме
Мы прогуляемся по старинной земле, известной с конца XVI века
По договорённости с гостями
900 за 1 человека
Здравствуй, государыня-Кострома
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
4.9
8 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Завтра
1 ноя
2 ноя
3 ноя
5 200 за всё до 3 чел.
Кострома влюбленными глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей и Ирина
Сергей и Ирина
4.8
4 отзыва
Кострома влюбленными глазами
Погрузиться в атмосферу старинного города и увидеть его главные достопримечательности
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
2 600 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Костроме
ХОРОШО
🧭
ТАМ