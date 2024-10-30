Вам снится очень реалистичный сон. В нём император Николай II. Он печально и строго произносит: «Память рода была запятнана и стёрта, утеряны символы его власти. Я должен вернуть их».
Затем он устремляет свой взор на вас: «Помогите мне найти в этом городе то, что славило моих предков!» Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, вы отправляетесь на поиски…
Затем он устремляет свой взор на вас: «Помогите мне найти в этом городе то, что славило моих предков!» Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, вы отправляетесь на поиски…
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Описание квеста
Миссия — утешить последнего императора
Именно здесь, в колыбели дома Романовых, возможно обрести утешение для императора. Кострома, дивная в своей архитектуре, сохранила атмосферу купеческого города двухсотлетней давности. Чтобы почувствовать её, нужно только вдохновение и немного фантазии, с которыми наш квест как раз и поможет.
Прыжок сквозь столетия
Вы окажетесь одним памятным днём в Костроме конца 19 века, окунётесь в старый забытый мир царской России. Познакомитесь с героями того времени, с их традициями и нравами. Увидите и услышите то, что скрывается под пеленой времени: будь то гомон торговых улиц, топот лошадей по брусчатке или звоны давно разрушенных колоколен. Прикоснётесь к стенам, которые помнят все события этого города. И найдёте то, что успокоит дух императора!
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 4,6 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Костроме
Провёл экскурсии для 171 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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