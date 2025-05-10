Мобильный квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»

Вам снится очень реалистичный сон. В нём император Николай II. Он печально и строго произносит: «Память рода была запятнана и стёрта, утеряны символы его власти. Я должен вернуть их».
Затем он устремляет свой взор на вас: «Помогите мне найти в этом городе то, что славило моих предков!» Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, вы отправляетесь на поиски…
Затем он устремляет свой взор на вас: «Помогите мне найти в этом городе то, что славило моих предков!» Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, вы отправляетесь на поиски…
Описание квеста
Миссия — утешить последнего императора
Именно здесь, в колыбели дома Романовых, возможно обрести утешение для императора. Кострома, дивная в своей архитектуре, сохранила атмосферу купеческого города двухсотлетней давности. Чтобы почувствовать её, нужно только вдохновение и немного фантазии, с которыми наш квест как раз и поможет.
Прыжок сквозь столетия
Вы окажетесь одним памятным днём в Костроме конца 19 века, окунётесь в старый забытый мир царской России. Познакомитесь с героями того времени, с их традициями и нравами. Увидите и услышите то, что скрывается под пеленой времени: будь то гомон торговых улиц, топот лошадей по брусчатке или звоны давно разрушенных колоколен. Прикоснётесь к стенам, которые помнят все события этого города. И найдёте то, что успокоит дух императора!
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 4,6 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели центр, прошлись по основным достопримечательностям и необычным местам. Маршрут интересный, по пути также попадались
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Н
Удобный формат квеста без сопровождающего, интересные вопросы и хорошо спланированный маршрут. Отлично для знакомства с городом. Не самое удобное приложение для квестов.
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В
Квест понравился. Можно интересно провести время, гуляя по городу.
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V
Начали проходить, не стали заканчивать. Совсем не понравилось:
1. Не понятно куда, идти. По текстовому описанию сложно догадаться, куда дальше. Например, сказано повернуть направо после красного здания. Поворачиваем, а там решетка.
1. Не понятно куда, идти. По текстовому описанию сложно догадаться, куда дальше. Например, сказано повернуть направо после красного здания. Поворачиваем, а там решетка.
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