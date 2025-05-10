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Мобильный квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»

Решая задания, исследовать город - колыбель дома Романовых, окунуться в царскую эпоху и её культуру
Вам снится очень реалистичный сон. В нём император Николай II. Он печально и строго произносит: «Память рода была запятнана и стёрта, утеряны символы его власти. Я должен вернуть их».

Затем он устремляет свой взор на вас: «Помогите мне найти в этом городе то, что славило моих предков!» Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, вы отправляетесь на поиски…
4.3
4 отзыва
Мобильный квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»
Мобильный квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»
Мобильный квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»

Описание квеста

Миссия — утешить последнего императора

Именно здесь, в колыбели дома Романовых, возможно обрести утешение для императора. Кострома, дивная в своей архитектуре, сохранила атмосферу купеческого города двухсотлетней давности. Чтобы почувствовать её, нужно только вдохновение и немного фантазии, с которыми наш квест как раз и поможет.

Прыжок сквозь столетия

Вы окажетесь одним памятным днём в Костроме конца 19 века, окунётесь в старый забытый мир царской России. Познакомитесь с героями того времени, с их традициями и нравами. Увидите и услышите то, что скрывается под пеленой времени: будь то гомон торговых улиц, топот лошадей по брусчатке или звоны давно разрушенных колоколен. Прикоснётесь к стенам, которые помнят все события этого города. И найдёте то, что успокоит дух императора!

Организационные детали

  • Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Длина маршрута — 4,6 км
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Д
Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели центр, прошлись по основным достопримечательностям и необычным местам. Маршрут интересный, по пути также попадались
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интересные места вне квеста. Понравился текст, который погружает в атмосферу прошлого.

Единственно хотелось бы на старте получить инструкцию как найти нужный квест + полезно было бы добавить про функцию присоединиться к никнейму по другому девайсу.

В вопросе про алфавитный порядок был странный ответ. Здания на букву И нет на самом деле.

Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели
Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели
Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели
Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели
Отличный квест! Открыли для себя новые локации, которые самостоятельно найти было бы не так просто. Посмотрели
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Н
Удобный формат квеста без сопровождающего, интересные вопросы и хорошо спланированный маршрут. Отлично для знакомства с городом. Не самое удобное приложение для квестов.
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В
Квест понравился. Можно интересно провести время, гуляя по городу.
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V
Начали проходить, не стали заканчивать. Совсем не понравилось:
1. Не понятно куда, идти. По текстовому описанию сложно догадаться, куда дальше. Например, сказано повернуть направо после красного здания. Поворачиваем, а там решетка.
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Оказывается, нужно завернуть дальше за белой часовней. За часовней снова виснет вопрос, что дальше 2. Скучные задания. Посчитайте то, посчитайте еще что-то, найдите буквы. Логику включать не нужно 3. Нет целостной истории. Начинаем с Николая II, больше о нем не вспоминаем 4. Не все локации на маршруте доступны в любое время. Мучные ряды закрываются в 18:00 5. Не во все локации хочется заходить. Неосвещенные торговые ряды с гуляющей подвыпившей молодежью такое себе Есть какие-то светлые моменты, вроде описания событий, имевших дело в прошлом, но это совсем не спасает

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