Мобильный квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»

Вам снится очень реалистичный сон. В нём император Николай II. Он печально и строго произносит: «Память рода была запятнана и стёрта, утеряны символы его власти. Я должен вернуть их». Затем он устремляет свой взор на вас: «Помогите мне найти в этом городе то, что славило моих предков!» Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, вы отправляетесь на поиски…

Описание квеста

Миссия — утешить последнего императора

Именно здесь, в колыбели дома Романовых, возможно обрести утешение для императора. Кострома, дивная в своей архитектуре, сохранила атмосферу купеческого города двухсотлетней давности. Чтобы почувствовать её, нужно только вдохновение и немного фантазии, с которыми наш квест как раз и поможет.

Прыжок сквозь столетия

Вы окажетесь одним памятным днём в Костроме конца 19 века, окунётесь в старый забытый мир царской России. Познакомитесь с героями того времени, с их традициями и нравами. Увидите и услышите то, что скрывается под пеленой времени: будь то гомон торговых улиц, топот лошадей по брусчатке или звоны давно разрушенных колоколен. Прикоснётесь к стенам, которые помнят все события этого города. И найдёте то, что успокоит дух императора!

Организационные детали