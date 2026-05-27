Отправимся на катере по Костроме и Волге и воссоздадим путь Феодоровской иконы Божией Матери — той самой, что в 1613 году благословили на царство Михаила Романова.
Вы увидите места, связанные с этой историей, и откроете Кострому с воды: её храмы, кремль и удивительно красивые панорамы, недоступные с берега.
Описание экскурсии
Начнём в центре города и поднимемся вверх по реке Костроме — туда, где Феодоровская икона была обретена в 13 веке.
Пройдём мимо величественного Ипатьевского монастыря по Волге.
Развернёмся напротив села Селище с его уникальным храмом.
Спустимся вдоль правого берега через Стрелецкую слободу до храма, который заложила та самая боярыня Морозова.
И вернёмся в исторический центр — к древнему кремлю.
Я расскажу:
- как явилась Феодоровская икона Божией Матери
- какую роль в истории государства сыграли древние храмы Костромы
- что связывает фабричный район и Третьяковку
- какие истории о Романовых хранят эти земли
- что такое костромское море
Про катер
- На судне есть спасательные жилеты для всех. Перед поездкой проводится инструктаж по безопасности. Пассажиры и экипаж застрахованы
- Катер закрыт со всех сторон мягкими стёклами — это защищает от дождя и ветра. По желанию можно включить отопление
- На борту — аудиосистема, радиомикрофоны, тёплые пледы, туалетная кабина. Можете взять с собой еду и напитки и флешку с музыкой
Организационные детали
- На экскурсии показываю фотоматериалы
- При плохой погоде предложу перенести или отменить поездку
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 11
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Старая пристань»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 5334 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
