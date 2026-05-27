Отправимся на катере по Костроме и Волге и воссоздадим путь Феодоровской иконы Божией Матери — той самой, что в 1613 году благословили на царство Михаила Романова. Вы увидите места, связанные с этой историей, и откроете Кострому с воды: её храмы, кремль и удивительно красивые панорамы, недоступные с берега.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 14 900 ₽ за человека

Ваш гид в Костроме

Описание экскурсии

Начнём в центре города и поднимемся вверх по реке Костроме — туда, где Феодоровская икона была обретена в 13 веке.

Пройдём мимо величественного Ипатьевского монастыря по Волге.

Развернёмся напротив села Селище с его уникальным храмом.

Спустимся вдоль правого берега через Стрелецкую слободу до храма, который заложила та самая боярыня Морозова.

И вернёмся в исторический центр — к древнему кремлю.

Я расскажу:

как явилась Феодоровская икона Божией Матери

какую роль в истории государства сыграли древние храмы Костромы

что связывает фабричный район и Третьяковку

какие истории о Романовых хранят эти земли

что такое костромское море

Про катер

На судне есть спасательные жилеты для всех. Перед поездкой проводится инструктаж по безопасности. Пассажиры и экипаж застрахованы

Катер закрыт со всех сторон мягкими стёклами — это защищает от дождя и ветра. По желанию можно включить отопление

На борту — аудиосистема, радиомикрофоны, тёплые пледы, туалетная кабина. Можете взять с собой еду и напитки и флешку с музыкой

Организационные детали