На катере - по следам императорской иконы в Костроме

Повторить путь святыни и увидеть город с воды
Отправимся на катере по Костроме и Волге и воссоздадим путь Феодоровской иконы Божией Матери — той самой, что в 1613 году благословили на царство Михаила Романова.

Вы увидите места, связанные с этой историей, и откроете Кострому с воды: её храмы, кремль и удивительно красивые панорамы, недоступные с берега.
Описание экскурсии

Начнём в центре города и поднимемся вверх по реке Костроме — туда, где Феодоровская икона была обретена в 13 веке.

Пройдём мимо величественного Ипатьевского монастыря по Волге.

Развернёмся напротив села Селище с его уникальным храмом.

Спустимся вдоль правого берега через Стрелецкую слободу до храма, который заложила та самая боярыня Морозова.

И вернёмся в исторический центр — к древнему кремлю.

Я расскажу:

  • как явилась Феодоровская икона Божией Матери
  • какую роль в истории государства сыграли древние храмы Костромы
  • что связывает фабричный район и Третьяковку
  • какие истории о Романовых хранят эти земли
  • что такое костромское море

Про катер

  • На судне есть спасательные жилеты для всех. Перед поездкой проводится инструктаж по безопасности. Пассажиры и экипаж застрахованы
  • Катер закрыт со всех сторон мягкими стёклами — это защищает от дождя и ветра. По желанию можно включить отопление
  • На борту — аудиосистема, радиомикрофоны, тёплые пледы, туалетная кабина. Можете взять с собой еду и напитки и флешку с музыкой

Организационные детали

  • На экскурсии показываю фотоматериалы
  • При плохой погоде предложу перенести или отменить поездку
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 11

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Старая пристань»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 5334 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории. Буду рад встрече с вами!

от 14 900 ₽ за человека