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Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме

5
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Костромы
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Вы прогуляетесь 👣 по Волжской набережной, спуститесь к беседке Островского, увидите места съемок фильма Э. Рязанова «Жестокий романс», через Торговые ряды пройдете на Сусанинскую площадь, украшением которой служит величественная пожарная каланча. Осмотрите здание Присутственных мест, Торговые ряды. Увидите Богоявленско-Анастасиин монастырь, в котором находится чудотворная икона Феодоровской Божией матери, которой инокиня Марфа благословила на царство своего сына, Михаила Федоровича Романова.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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