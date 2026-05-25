На комфортабельном катере можно увидеть центр Костромы, её храмы и кремль с уникального ракурса. Прогулка включает посещение Ипатьевского монастыря и села Селище.



Туристы узнают о геологическом образовании Волги, истории пароходства и судостроения, а также о подземных реках и Костромском море. На борту есть все удобства, включая туалет и аудиосистему. Путешествие безопасно благодаря инструктажу и наличию спасательных средств

Лучшее время для посещения

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время Волга наиболее живописна, а катание на катере приносит максимум удовольствия. В апреле и октябре также можно насладиться видами, но стоит быть готовыми к прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка не проводится, так как река замерзает.

