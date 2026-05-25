На комфортабельном катере можно увидеть центр Костромы, её храмы и кремль с уникального ракурса. Прогулка включает посещение Ипатьевского монастыря и села Селище.
Туристы узнают о геологическом образовании Волги, истории пароходства и судостроения, а также о подземных реках и Костромском море. На борту есть все удобства, включая туалет и аудиосистему. Путешествие безопасно благодаря инструктажу и наличию спасательных средств
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🏰 Уникальные виды Костромы
- 📜 История пароходства
- 🌊 Подземные реки
- 🕌 Ипатьевский монастырь
Лучшее время для посещения
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время Волга наиболее живописна, а катание на катере приносит максимум удовольствия. В апреле и октябре также можно насладиться видами, но стоит быть готовыми к прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка не проводится, так как река замерзает.
Что можно увидеть
- Ипатьевский монастырь
- Костромской кремль
- Храмы Костромы
Описание экскурсии
- Мы начнем нашу экскурсию на комфортабельном катере в самом центре
- Пройдём через весь город до его границ и зайдём в реку Кострому
- Мимо величественного Ипатьевского монастыря отправимся к селу Селище с его уникальным храмом
- Далее спустимся вдоль живописного правого берега до мостов
- И затем вновь вернёмся в исторический центр
А ещё вы узнаете:
- О геологическом образовании Волги, истории развития пароходства и костромского судостроения
- Костромском польдере, Костромском море и его гидротехнических сооружениях
- Историю боярыни Морозовой, костромских мостов и «Татарской слободы», костромских подземных рек
- Историю Ипатьевского монастыря и становления дома Романовых
И многое другое!
Организационные детали
- Все судовые документы в наличии и соответствуют регламенту, пассажиры и экипаж застрахованы
- Судно закрыто со всех сторон мягкими стеклами, что защищает от дождя и ветра и создает комфортную температуру в катере. Возможно отопление салона
- На катере есть все необходимые спассредства. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
- На борту — туалетная кабина и тёплые пледы. Судно укомплектовано аудиосистемой и радиомикрофонами. Можете взять с собой напитки и еду, а также флешку с любимой музыкой
- Можем продлить прогулку за доплату по согласованию
- При плохих погодных условиях по согласованию перенесём или отменим поездку
- Оплата остатка на месте наличными или картой через терминал
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной у у ресторана *Старая Пристань
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 5353 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Экскурсия понравилась, Андрей был очень приветливым и интересно рассказывал о достопримечательностях. Время пролетело незаметно, тримаран удобный, жилеты все на месте, есть тент на случай дождя/солнца/ветра. С воды открываются замечательные виды на город 💖
