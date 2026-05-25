Мои заказы

Зов Волги: прогулка по великой русской реке

Увлекательное путешествие по Волге на катере откроет перед вами уникальные виды Костромы. Познакомьтесь с историей и природой этого удивительного края
На комфортабельном катере можно увидеть центр Костромы, её храмы и кремль с уникального ракурса. Прогулка включает посещение Ипатьевского монастыря и села Селище.

Туристы узнают о геологическом образовании Волги, истории пароходства и судостроения, а также о подземных реках и Костромском море. На борту есть все удобства, включая туалет и аудиосистему. Путешествие безопасно благодаря инструктажу и наличию спасательных средств
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 🏰 Уникальные виды Костромы
  • 📜 История пароходства
  • 🌊 Подземные реки
  • 🕌 Ипатьевский монастырь

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время Волга наиболее живописна, а катание на катере приносит максимум удовольствия. В апреле и октябре также можно насладиться видами, но стоит быть готовыми к прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка не проводится, так как река замерзает.
Сейчас май — это идеальное время.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
Зов Волги: прогулка по великой русской реке

Что можно увидеть

  • Ипатьевский монастырь
  • Костромской кремль
  • Храмы Костромы

Описание экскурсии

  • Мы начнем нашу экскурсию на комфортабельном катере в самом центре
  • Пройдём через весь город до его границ и зайдём в реку Кострому
  • Мимо величественного Ипатьевского монастыря отправимся к селу Селище с его уникальным храмом
  • Далее спустимся вдоль живописного правого берега до мостов
  • И затем вновь вернёмся в исторический центр

А ещё вы узнаете:

  • О геологическом образовании Волги, истории развития пароходства и костромского судостроения
  • Костромском польдере, Костромском море и его гидротехнических сооружениях
  • Историю боярыни Морозовой, костромских мостов и «Татарской слободы», костромских подземных рек
  • Историю Ипатьевского монастыря и становления дома Романовых

И многое другое!

Организационные детали

  • Все судовые документы в наличии и соответствуют регламенту, пассажиры и экипаж застрахованы
  • Судно закрыто со всех сторон мягкими стеклами, что защищает от дождя и ветра и создает комфортную температуру в катере. Возможно отопление салона
  • На катере есть все необходимые спассредства. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
  • На борту — туалетная кабина и тёплые пледы. Судно укомплектовано аудиосистемой и радиомикрофонами. Можете взять с собой напитки и еду, а также флешку с любимой музыкой
  • Можем продлить прогулку за доплату по согласованию
  • При плохих погодных условиях по согласованию перенесём или отменим поездку
  • Оплата остатка на месте наличными или картой через терминал

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной у у ресторана *Старая Пристань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 5353 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
читать дальшеуменьшить

путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Экскурсия понравилась, Андрей был очень приветливым и интересно рассказывал о достопримечательностях. Время пролетело незаметно, тримаран удобный, жилеты все на месте, есть тент на случай дождя/солнца/ветра. С воды открываются замечательные виды на город 💖
Экскурсия понравилась, Андрей был очень приветливым и интересно рассказывал о достопримечательностях. Время пролетело незаметно, тримаран удобный,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии на «Зов Волги: прогулка по великой русской реке»

Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
На катере
1.5 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
Начало: На набережной у ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 14:30
30 мая в 16:30
1630 ₽ за человека
Кострома из-под кисти русских художников
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
Кострома из-под кисти русских художников
Добавить к провинциальной картинке города щепотку искусства и увидеть его прошлое в работах мастеров
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 08:30
30 мая в 17:30
от 7400 ₽ за человека
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На катере
1 час
31 отзыв
Индивидуальная
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 16:00
30 мая в 08:00
от 11 900 ₽ за человека
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
На байдарках
6 часов
7 отзывов
Групповая
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Присоединяйтесь к водной прогулке в Костроме: комфортный сплав с инструктором, отдых на поляне и горячий обед. Программа подходит для детей от 3 лет
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:00
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме
от 14 900 ₽ за человека