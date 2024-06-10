«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы

Посетить самый красивый парк города и раскрыть его тайны в душевной компании
Приглашаем на приятную живописную прогулку по парку Берендеевка! Вы насладитесь целебным сосновым воздухом и полюбуетесь каскадом прудов.

Посетите территорию бывшей Костромской ВДНХ, оцените советские скульптуры и увидите сказочное чудовище. А мы поделимся удивительными фактами и легендами, которые хранит это место.
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2 часа вы:

  • посетите скрытый в лесу старый замок
  • прогуляетесь по сохранившимся павильонам Костромской ВДНХ
  • полюбуетесь рекой Ребровка и каскадом прудов
  • прикоснётесь к тайнам затерянной в чаще лесной опытной станции
  • раскроете секрет появления в парке трёхглавого дракона

А также мы расскажем о том:

  • как создавалась Берендеевка
  • чьи имена с ней связаны
  • какие славные и трагические страницы встречались в её истории
  • как царство царя Берендея отражается в отечественном кинематографе
  • какую роль в жизни Берендеевки сыграл Александр Островский

И многое другое!

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей старше 7 лет
  • Экскурсия проходит в тёплое время года: с 1 мая по 1 октября
  • Протяжённость маршрута — около 7000 шагов

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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