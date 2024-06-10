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Приглашаем на приятную живописную прогулку по парку Берендеевка! Вы насладитесь целебным сосновым воздухом и полюбуетесь каскадом прудов.



Посетите территорию бывшей Костромской ВДНХ, оцените советские скульптуры и увидите сказочное чудовище. А мы поделимся удивительными фактами и легендами, которые хранит это место.