Приглашаем на приятную живописную прогулку по парку Берендеевка! Вы насладитесь целебным сосновым воздухом и полюбуетесь каскадом прудов.
Посетите территорию бывшей Костромской ВДНХ, оцените советские скульптуры и увидите сказочное чудовище. А мы поделимся удивительными фактами и легендами, которые хранит это место.
Посетите территорию бывшей Костромской ВДНХ, оцените советские скульптуры и увидите сказочное чудовище. А мы поделимся удивительными фактами и легендами, которые хранит это место.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- посетите скрытый в лесу старый замок
- прогуляетесь по сохранившимся павильонам Костромской ВДНХ
- полюбуетесь рекой Ребровка и каскадом прудов
- прикоснётесь к тайнам затерянной в чаще лесной опытной станции
- раскроете секрет появления в парке трёхглавого дракона
А также мы расскажем о том:
- как создавалась Берендеевка
- чьи имена с ней связаны
- какие славные и трагические страницы встречались в её истории
- как царство царя Берендея отражается в отечественном кинематографе
- какую роль в жизни Берендеевки сыграл Александр Островский
И многое другое!
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей старше 7 лет
- Экскурсия проходит в тёплое время года: с 1 мая по 1 октября
- Протяжённость маршрута — около 7000 шагов
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 218 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.Задать вопрос
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