Индивидуальная
до 11 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная водная прогулка по Костроме: откройте для себя новые ракурсы известных мест, узнайте о событиях прошлого и насладитесь красотой Волги
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
5 мая в 08:00
6 мая в 08:00
от 8900 ₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
Начало: На набережной у ресторана «Старая Пристань»
«На этой прогулке на комфортабельном катере вы во всем великолепии увидите центр древней Костромы, её уникальные храмы, кремль и панорамы которые доступны только с воды»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30, в воскресенье в 13:30
5 мая в 14:30
6 мая в 14:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
Увлекательное путешествие по Волге на катере откроет перед вами уникальные виды Костромы. Познакомьтесь с историей и природой этого удивительного края
Начало: На набережной у у ресторана *Старая Пристань
«На этой прогулке на комфортабельном катере вы во всём великолепии увидите центр древней Костромы, её уникальные храмы, кремль и панорамы которые доступны только с воды»
5 мая в 08:00
6 мая в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 сентября 2025Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)Дата посещения: 24 сентября 2025Большая благодарность Андрею за проведенную экскурсию.
Не смотря на капризную костромскую погоду, все прошло отлично - красивые виды, познавательно, много интересной информации о городе и Волге. Приятно провести время с интересным человеком
- ДДарья19 сентября 2025Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)Дата посещения: 18 сентября 2025Всё было замечательно! Спасибо большое Андрею! Познавательно, весело, комфортно) Рекомендую!
- ААндрей13 сентября 2025Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)Дата посещения: 13 сентября 2025Интересно, доступно, комфортно. Лучший вариант для тех, кто не любит тягомотины и длительных пеших переходов. Андрею отдельное спасибо за любовь к истории своего города.
- ААлексеев15 сентября 2025Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)Дата посещения: 15 сентября 2025Всё было на высшем уровне. Очень интересная экскурсия. Спасибо огромное!
- ИИгорь3 сентября 2025Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)Дата посещения: 3 сентября 2025Огромное спасибо Андрею!!! Очень интересная, содержательная экскурсия на уютном и комфортабельном кораблике))
Андрей очень толково, интересно, с чувством юмора, рассказывает историю Костромы, и не только. Обязательно всем рекомендую этого замечательного человека!!!!!
- ННаталья23 августа 2025Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)Дата посещения: 23 августа 2025Андрей, спасибо большое! Экскурсия бесподобная ! Комфортабельный катер, тепло и уютно! Плес обязательно с вами! Всем рекомендую!
- ЭЭльвира1 октября 2025Прогулка ооочень понравилась! В Костроме не впервые, и на реке тоже. Но в этот раз снова открыли для себя интересные места. Экскурсия интересная, происходит в приятной непринужденной обстановке. Очень рекомендую, особенно гида Андрея!
- ЕЕлена28 сентября 2025Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Добрый, открытый человек. Быть на Волге и не прокатиться на катере - преступление. Экскурсию рекомендую.
- ММария28 сентября 2025Интересный формат - небольшой уютный кораблик, дружеская обстановка, интересные детали о городе.
Кораблик защищен от ветра, есть пледы (не пригодились)
- ММария23 сентября 2025Прекрасная прогулка по Волге. Наш капитан Андрей замечательный рассказчик. Андрей создал уютную, домашнюю и дружескую атмосферу на борту.
Виды Костромы с Волги живописные.
- ССуровцева23 сентября 2025Огромное спасибо Андрею за наше увлекательное, познавательное и красивое путешествие!
- ЮЮлия21 сентября 2025Андрей — приятный рассказчик, нам очень понравился маршрут, узнали много нового там, где не ожидали. большое спасибо!
- ССветлана21 сентября 2025Андрей и его Император - выше всяких похвал! Восторг! С огромной любовью познакомили нас с чудесной Костромой.
- ЛЛариса21 сентября 2025Прокатились по Волге- реке в городе Костроме на очень уютном катере. Экскурсовод Андрей очень интересно рассказывает, сразу видно любит и знает свой город. Замечательно провели время, однозначно рекомендуем!
- ЕЕкатерина21 сентября 2025Прекрасная прогулка,интересный рассказ,камерная атмосфера,слушать интересно,красивые виды,даже бы повторила. Очень рекомендую
- ССветлана20 сентября 2025Очень понравилось. С заботой. Интересная программа. Рекомендую всем
- ООльга17 сентября 2025Понравился формат экскурсии "Зов Волги". Мы думали, что будет обычная водная прогулка по Волге, а тут … полноценная экскурсия! Мы,
- ИИгорь16 сентября 2025Очень Комфортная, безопасная и доступная прогулка на речном трамвайчике по Волге с экскурсией. Время путешествия пролетело незаметно в уютной обстановке.
Плавность
- ЕЕлена10 сентября 2025Все прошло отлично! Прогулка очень классная!!!
- ИИрина8 сентября 2025Капитан супер, очень интересно рассказал о Костроме, окрестностях. Все 1.5 часа рассказывал историю города, реки, храмов. Остались очень давольны экскурсией.
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сейчас в Костроме в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
