Водная прогулка
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
Пройти по воде через всю Кострому, взглянуть на город по-новому и больше узнать о нём
Начало: На набережной
от 12 000 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Костромского кремля
Прогуляйтесь по территории древнего Костромского кремля, откройте для себя его уникальные памятники и захватывающие истории
Начало: У беседки Островского на набережной Волги
Сегодня в 12:30
31 июл в 14:00
2666 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
На комфортабельном катере вы увидите центр Костромы с воды, храмы и кремль. Узнаете о пароходстве и подземных реках. Волга откроется с новой стороны
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
24 июл в 08:00
25 июл в 20:00
1300 ₽ за человека
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