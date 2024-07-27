Фотопрогулка на Альпике

Индивидуальная фотопрогулка на склоне "Альпика" курорта "Газпром Поляна". Профессиональные снимки, живописные виды и интересные истории
"Альпика" - живописный склон горнолыжного курорта "Газпром Поляна", расположенный на горе Аибга среди вершин Главного Кавказского хребта. Виды здесь захватывают дух, но фотографии на телефон часто не передают всей красоты.
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Поэтому организована профессиональная фотосессия, которая сохранит эти моменты. Во время прогулки на канатной дороге вы окажетесь среди альпийских лугов и облаков. Фотограф выберет безлюдное живописное место для съёмок и подскажет, как лучше позировать.

Между кадрами вы узнаете интересные факты о Сочи и его горных посёлках, истории греков и эстонцев в регионе, а также о развитии курортов после Олимпиады. В течение двух недель после прогулки вы получите 60 обработанных фотографий

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональная фотосессия
  2. 🏔 Живописные виды
  3. 📚 Интересные истории
  4. 🚠 Поездка на канатной дороге
  5. 🎁 60+ обработанных фото
Фотопрогулка на Альпике
Фотопрогулка на Альпике
Фотопрогулка на Альпике
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Гора Аибга
  • Главный Кавказский хребет

Описание фото-прогулки

Поднимаемся на «Альпику». Чтобы оказаться среди альпийских лугов и облаков, сядем на канатную дорогу.

Фотографируемся. Мы отойдём от станции канатки и выберем безлюдное живописное место с прекрасными видами. Если вы никогда раньше не участвовали в съёмках и не знаете, как позировать, не переживайте: я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами. Я погружу вас в историю приморского Сочи и горных посёлков. Вы поймёте, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А ещё разберётесь, что такое Большой Сочи, как изменились горнолыжные курорты после Олимпиады и кто привёз в наши края первые чайные ростки.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (ссылкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
  • Билет на канатную дорогу в кассе курорта — 1900 рублей с чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Красной поляны

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