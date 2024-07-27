"Альпика" - живописный склон горнолыжного курорта "Газпром Поляна", расположенный на горе Аибга среди вершин Главного Кавказского хребта. Виды здесь захватывают дух, но фотографии на телефон часто не передают всей красоты.

Поэтому организована профессиональная фотосессия, которая сохранит эти моменты. Во время прогулки на канатной дороге вы окажетесь среди альпийских лугов и облаков. Фотограф выберет безлюдное живописное место для съёмок и подскажет, как лучше позировать. Между кадрами вы узнаете интересные факты о Сочи и его горных посёлках, истории греков и эстонцев в регионе, а также о развитии курортов после Олимпиады. В течение двух недель после прогулки вы получите 60 обработанных фотографий

Описание фото-прогулки

Поднимаемся на «Альпику». Чтобы оказаться среди альпийских лугов и облаков, сядем на канатную дорогу.

Фотографируемся. Мы отойдём от станции канатки и выберем безлюдное живописное место с прекрасными видами. Если вы никогда раньше не участвовали в съёмках и не знаете, как позировать, не переживайте: я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами. Я погружу вас в историю приморского Сочи и горных посёлков. Вы поймёте, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А ещё разберётесь, что такое Большой Сочи, как изменились горнолыжные курорты после Олимпиады и кто привёз в наши края первые чайные ростки.

Организационные детали