"Альпика" - живописный склон горнолыжного курорта "Газпром Поляна", расположенный на горе Аибга среди вершин Главного Кавказского хребта. Виды здесь захватывают дух, но фотографии на телефон часто не передают всей красоты.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏔 Живописные виды
- 📚 Интересные истории
- 🚠 Поездка на канатной дороге
- 🎁 60+ обработанных фото
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Что можно увидеть
- Гора Аибга
- Главный Кавказский хребет
Описание фото-прогулки
Поднимаемся на «Альпику». Чтобы оказаться среди альпийских лугов и облаков, сядем на канатную дорогу.
Фотографируемся. Мы отойдём от станции канатки и выберем безлюдное живописное место с прекрасными видами. Если вы никогда раньше не участвовали в съёмках и не знаете, как позировать, не переживайте: я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Между кадрами. Я погружу вас в историю приморского Сочи и горных посёлков. Вы поймёте, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А ещё разберётесь, что такое Большой Сочи, как изменились горнолыжные курорты после Олимпиады и кто привёз в наши края первые чайные ростки.
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (ссылкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
- Билет на канатную дорогу в кассе курорта — 1900 рублей с чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 623 туристов
Местный житель, хорошо знаю город и его историю. Провожу прогулки и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой большое количество фотоматериалов и карт с историей Сочи. На фотосессиях помогаю легко и непринуждённо позировать перед камерой и расслабляться. До встречи!Задать вопрос
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