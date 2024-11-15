Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro

Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
За один день вы посетите самые интересные достопримечательности Красной Поляны и окрестностей Сочи. От Ахштырской пещеры до Олимпийской деревни, узнаете об истории и развитии посёлка. В живописных местах будут сделаны качественные фотографии на 14 iPhone Pro. Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость.

По желанию можно скорректировать маршрут и добавить посещение канатных дорог или аттракциона Родельбан

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия на 14 iPhone Pro
  • 🚗 Комфортабельный трансфер включён
  • 🏞 Посещение топовых достопримечательностей
  • 🗺 Возможность корректировки маршрута
  • 📅 Быстрая обработка и передача фотографий
    • Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
    Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
    Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Краснополянские дольмены
  • Ахштырская пещера
  • Роза Хутор
  • Горная Олимпийская деревня

    • Описание фото-прогулки

    Что вас ожидает

    • Краснополянские дольмены (по желанию) – мы отправимся к комплексу краснополянских дольменов из шести специфических каменных сооружений. Эта группа, в отличие от других аналогичных на черноморском побережье, отличается компактными размерами.
    • Лучшие смотровые площадки Красной Поляны, откуда открываются панорамные виды посёлка и его курортов.
    • Ахштырская пещера — не самая большая, но самая древняя достопримечательность в окрестностях Сочи. Вход в грот находится на высоте 120 м. над рекой.
    • Роза Хутор. Пройдёмся по шикарной набережной с броской архитектурой и потрясающими видами на горы.
    • Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады. Сейчас это крупный туристический комплекс на высоте 1170 м. над уровнем моря. Здесь по желанию посетим знаменитый аттракцион Родельбан — cани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час.

    Организационные детали

    • Трансфер из Красной Поляны на комфортабельном автомобиле входит в стоимость. При необходимости в машину можно поставить детское кресло.
    • В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i.
    Phone pro
  • В течение 7 дней после прогулки вы получите 40-50 фотографий (обработанные + исходники или только исходники — по вашему желанию) в формате Jpg на Яндекс Диск
  • Маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов
  • Посещение канатных дорог не входит в экскурсию. По желанию вы можете подняться самостоятельно, а я подожду вас — или поднимусь с вами за доплату.

    • Дополнительные расходы

    • Пещера — 400 ₽, канатные дороги (по желанию) — актуальную цену уточняйте в переписке.
    • Сани Родельбан (по желанию): взрослый билет — от 1190 ₽, детский билет — 750 ₽.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Роза хутор
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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