За один день вы посетите самые интересные достопримечательности Красной Поляны и окрестностей Сочи. От Ахштырской пещеры до Олимпийской деревни, узнаете об истории и развитии посёлка. В живописных местах будут сделаны качественные фотографии на 14 iPhone Pro. Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость.
По желанию можно скорректировать маршрут и добавить посещение канатных дорог или аттракциона Родельбан
По желанию можно скорректировать маршрут и добавить посещение канатных дорог или аттракциона Родельбан
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Краснополянские дольмены (по желанию) – мы отправимся к комплексу краснополянских дольменов из шести специфических каменных сооружений. Эта группа, в отличие от других аналогичных на черноморском побережье, отличается компактными размерами.
- Лучшие смотровые площадки Красной Поляны, откуда открываются панорамные виды посёлка и его курортов.
- Ахштырская пещера — не самая большая, но самая древняя достопримечательность в окрестностях Сочи. Вход в грот находится на высоте 120 м. над рекой.
- Роза Хутор. Пройдёмся по шикарной набережной с броской архитектурой и потрясающими видами на горы.
- Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады. Сейчас это крупный туристический комплекс на высоте 1170 м. над уровнем моря. Здесь по желанию посетим знаменитый аттракцион Родельбан — cани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час.
Организационные детали
- Трансфер из Красной Поляны на комфортабельном автомобиле входит в стоимость. При необходимости в машину можно поставить детское кресло.
- В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i.
Phone pro
В течение 7 дней после прогулки вы получите 40-50 фотографий (обработанные + исходники или только исходники — по вашему желанию) в формате Jpg на Яндекс Диск Маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов Посещение канатных дорог не входит в экскурсию. По желанию вы можете подняться самостоятельно, а я подожду вас — или поднимусь с вами за доплату.
Дополнительные расходы
- Пещера — 400 ₽, канатные дороги (по желанию) — актуальную цену уточняйте в переписке.
- Сани Родельбан (по желанию): взрослый билет — от 1190 ₽, детский билет — 750 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Роза хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 734 туристов
Местный житель, хорошо знаю город и его историю. Провожу прогулки и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой большое количество фотоматериалов и карт с историей Сочи. На фотосессиях помогаю легко и непринуждённо позировать перед камерой и расслабляться. До встречи!Задать вопрос
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