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За один день вы посетите самые интересные достопримечательности Красной Поляны и окрестностей Сочи. От Ахштырской пещеры до Олимпийской деревни, узнаете об истории и развитии посёлка. В живописных местах будут сделаны качественные фотографии на 14 iPhone Pro. Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость.



По желанию можно скорректировать маршрут и добавить посещение канатных дорог или аттракциона Родельбан