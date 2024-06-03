Водопады Руфабго – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады Руфабго» в Краснодаре, цены от 12 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара - в горную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
114 отзывов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    07 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
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    просто интересным человеком Батыром. Если кратко, посетили нагорье Лаго-Наки, Гранитный каньон (река Белая), Экстрим-парк «Мишоко» и сплав (рафтинг) по реке Белая. Это то, что мы физически успели за один световой день. Нагорье Лаго-Наки - это безумно красивое место, когда смотришь на этот вид, дух захватывает. Это сказка, чудеса гор и природы, удивительный и неповторимый воздух и окружающей природы. Здесь отдыхают мозг, тело и дух от мирского шума, грязи, невзгод и проблем. Уникальное природное место силы, зеленые луга и горы сочетание незабываемой фантазии матушки природы, очень атмосферное место. Каньон – валуны из гранита, шум реки, очень крутое место! Красивые и очень чистые берега, чистый воздух, красивый лес и бурная, слегка бирюзовая река. Рафтинг – это мощный всплеск адреналина и незабываемые ощущения, инструктора – профессионалы своего дела (четкая организация и слаженная работа). Если вы любите активный отдых, это для вас, получите фонтан удовольствий и массу впечатлений. На следующий год обязательно продолжим знакомство с Адыгеей.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
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    полнейшем восторге. В туре было очень комфортно и даже дождь не испортил нам впечатления, а на оборот добавил свою изюминку и впечатления))) Закончили поездку термальными источниками, после активного хорошо расслабились P.S- т. к в один тур все места посмотреть физически не удалось, гарантировано, что приедем еще раз 🥰

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно
  • В
    Владлена
    25 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Водопады Руфабго»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
  3. Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Водопады Руфабго" можно забронировать 3 экскурсии от 12 990 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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