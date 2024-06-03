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Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
- ММарина26 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
- ВВладлена25 мая 2024Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Водопады Руфабго»
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