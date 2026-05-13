Всего в нескольких часах езды от Краснодара начинается совсем другая стихия: белые скалы, пихтовые леса и дороги к облакам. Если у вас в запасе один день, а увидеть хочется главное — я проведу вас по самым впечатляющим точкам северного склона Кавказского хребта. Успеете всё: надышаться заповедным воздухом, попробовать настоящий шашлык и сделать сотни эффектных кадров.

Плато Лаго-Наки

Визитная карточка Кавказского заповедника. Здесь нет резких подъёмов, специальной подготовки не требуется: достаточно удобной обуви и желания смотреть по сторонам. Вы увидите:

вековые пихты и дубы

реликтовые породы, пережившие ледниковый период

панорамные точки, откуда Кавказ виден на десятки километров.

По дороге поговорим о том, как больше 100 лет назад зарождался один из старейших заповедников России, кто такие зубры и почему Кавказ всегда был местом притяжения для путешественников, учёных и художников.

Мезмай: обед и послевкусие

Место негромкое, без сувенирных ларьков в три ряда, зато с настоящей горной кухней. Остановимся на обед — без шашлыка тут уезжать не принято.

А после обеда — прогулка. Я покажу вам не просто «красивый лес», а конкретные точки, ради которых сюда приезжают снова и снова. Какие именно? Пусть это останется интригой. Скажу только, что среди них есть и водопады, и скальные чаши, и места, где природа складывала камни так, будто специально готовила декорации для съёмок.

Примерный тайминг

8:30 — отправление из Краснодара

10:30 — остановка на обзорной точке перед въездом в Апшеронский район

11:45 — прибытие на плато Лаго-Наки.

11:45–13:00 — прогулка по панорамным точкам заповедника

13:00–14:00 — переезд в Мезмай

14:00–15:00 — обед: шашлык, лаваш, овощи и всё, что положено в таких случаях

15:00–16:30 — пешеходная экскурсия по природным достопримечательностям Мезмая

16:30–17:00 — свободное время

17:00 — выезд в Краснодар

19:30 — ориентировочное прибытие

Организационные детали

В стоимость входит трансфер туда и обратно на внедорожнике, обед и чай на природе, пикниковое оборудование.