Визитная карточка Кавказского заповедника. Здесь нет резких подъёмов, специальной подготовки не требуется: достаточно удобной обуви и желания смотреть по сторонам. Вы увидите:
вековые пихты и дубы
реликтовые породы, пережившие ледниковый период
панорамные точки, откуда Кавказ виден на десятки километров.
По дороге поговорим о том, как больше 100 лет назад зарождался один из старейших заповедников России, кто такие зубры и почему Кавказ всегда был местом притяжения для путешественников, учёных и художников.
Мезмай: обед и послевкусие
Место негромкое, без сувенирных ларьков в три ряда, зато с настоящей горной кухней. Остановимся на обед — без шашлыка тут уезжать не принято.
А после обеда — прогулка. Я покажу вам не просто «красивый лес», а конкретные точки, ради которых сюда приезжают снова и снова. Какие именно? Пусть это останется интригой. Скажу только, что среди них есть и водопады, и скальные чаши, и места, где природа складывала камни так, будто специально готовила декорации для съёмок.
Примерный тайминг
8:30 — отправление из Краснодара 10:30 — остановка на обзорной точке перед въездом в Апшеронский район 11:45 — прибытие на плато Лаго-Наки. 11:45–13:00 — прогулка по панорамным точкам заповедника 13:00–14:00 — переезд в Мезмай 14:00–15:00 — обед: шашлык, лаваш, овощи и всё, что положено в таких случаях 15:00–16:30 — пешеходная экскурсия по природным достопримечательностям Мезмая 16:30–17:00 — свободное время 17:00 — выезд в Краснодар 19:30 — ориентировочное прибытие
Организационные детали
В стоимость входит трансфер туда и обратно на внедорожнике, обед и чай на природе, пикниковое оборудование.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Краснодаре
Я аттестованный гид-экскурсовод по Краснодарскому краю. Для меня экскурсия — это не набор дат и фактов с посещением дегустации мёда, сыра или вина. Встречаю гостей для того, чтобы показать
южное гостеприимство, радушие и эмоции. Мне важно, чтобы вы не просто увидели место, а почувствовали характер, услышали его историю и уехали с живыми впечатлениями.
Природные маршруты я воспринимаю как форму заботы о человеке: движение, чистый воздух, вкусная еда и красота вокруг помогают перезагрузиться и телом, и головой. А исторические места — как точки памяти, где прошлое становится ближе и личнее. Если вам важно не просто «побывать», а прожить маршрут — буду рад встрече.
Dmitry
Очень крутое путешествие на ландкрузере. Потрясающие виды ущелья и вкуснейший шашлык на природе. Благодаря чутью Петра и грамотному планированию удавалось избегать дождя в тех локациях, в которых были мы. Ребята из Прибайкалья, угостите, пожалуйста, Петра чаем с Саган-Далёй.
