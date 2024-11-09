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незабываемые ощущения и впечатления. Оказалось все на высшем уровне, безопасно и очень увлекательно. Переживала из-за погоды,но дождя как такого по прогнозу не было, маршрут не простой и не сложный, главное оценить свои силы. Из всех людей кто был сегодня рядом, могу с уверенностью сказать у нас была лучшая экскурсия и фотографии с гидом Батыр. Цена оправдывает качество, полученные эмоции и фото. Были места, где можно вкусно перекусить, насладиться красотой природы и незабываемыми видами. Всем рекомендую посетить эти места. Отдельная благодарность Батыру!