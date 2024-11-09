В Мезмай – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «В Мезмай» в Краснодаре, цены от 14 990 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
На машине
На поезде
22 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
7 фев в 06:00
8 фев в 06:00
16 000 за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
На машине
13 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
7 фев в 06:30
10 фев в 06:00
19 999 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - к сердцу горной Адыгеи
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к сердцу горной Адыгеи
Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
7 фев в 06:00
8 фев в 06:00
14 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 ноября 2024
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Путешествие… Краснодарский край за 9 дней… Один из дней был посвящён поездке в горы Адыгеи… Заранее выбрала гидом Максима, попросила выстроить индивидуальную программу экскурсии на своё усмотрение знатока… Было очень красиво, увлекательно и много! Огромное спасибо Максиму за уютное путешествие!
    Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…Путешествие… Краснодарский край за 9 дней…
  • О
    Ольга
    19 октября 2024
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Ездила подругой в Мезмай, нашим Гидом был Максим, водитель Александр. Огромная благодарность ребятам, особенно Максу Сколько он всего знает, это прям кайф Легко, ненапряжно с позитивом! Мы надолго запомним это маленько и потрясающее путешествие!))))
  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2024
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Максим просто шикарный гид - и точка!!!! Можете с ним планировать разные маршруты,даже на несколько дней. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
  • А
    Анна
    7 августа 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Здравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестности и ожидания похода, но
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    незабываемые ощущения и впечатления. Оказалось все на высшем уровне, безопасно и очень увлекательно. Переживала из-за погоды,но дождя как такого по прогнозу не было, маршрут не простой и не сложный, главное оценить свои силы. Из всех людей кто был сегодня рядом, могу с уверенностью сказать у нас была лучшая экскурсия и фотографии с гидом Батыр. Цена оправдывает качество, полученные эмоции и фото. Были места, где можно вкусно перекусить, насладиться красотой природы и незабываемыми видами. Всем рекомендую посетить эти места. Отдельная благодарность Батыру!

    Здравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестности
  • А
    Алиса
    26 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Потрясающий ландшафт и захватывающие виды, в купе с грамотным специалистом, сделали данную экскурсию просто великолепной! 1. Организация: ответы на вопросы были
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    получены быстро (чат в ватсап), трансфер прибыл вовремя; 2. Проведение: гид вёл чётко по времени (ориентируясь на время прибытия и отправления поезда), всегда был в зоне видимости, охотно вёл диалог с каждым участником группы (тем самым разряжая обстановку), интересно рассказывал о фактах, связанных с Орлиной полочкой и Гуамкой, делил путь на "простой" и "сложный", ориентируясь на физ. подготовку участников; 3. Доп моменты: была предоставлена возможность включить свою музыку во время пути, по мере необходимости было отведено время на еду и туалет. Кроме того, гид сделал множество хороших фотографий. Большое спасибо!

  • Е
    Елизавета
    23 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В Мезмай»

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  1. Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
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  3. Из Краснодара - к сердцу горной Адыгеи
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  1. Самое главное
  2. Лаго-Наки
  3. Улица Красная
  4. Парк Галицкого
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Парк Краснодар
  8. Стадион Краснодар
  9. Орлиная полка
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в феврале 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "В Мезмай" можно забронировать 3 экскурсии от 14 990 до 19 999. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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