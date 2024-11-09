13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
7 фев в 06:00
8 фев в 06:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
7 фев в 06:30
10 фев в 06:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к сердцу горной Адыгеи
Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
7 фев в 06:00
8 фев в 06:00
14 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 ноября 2024Путешествие… Краснодарский край за 9 дней… Один из дней был посвящён поездке в горы Адыгеи… Заранее выбрала гидом Максима, попросила выстроить индивидуальную программу экскурсии на своё усмотрение знатока… Было очень красиво, увлекательно и много! Огромное спасибо Максиму за уютное путешествие!
- ООльга19 октября 2024Ездила подругой в Мезмай, нашим Гидом был Максим, водитель Александр. Огромная благодарность ребятам, особенно Максу Сколько он всего знает, это прям кайф Легко, ненапряжно с позитивом! Мы надолго запомним это маленько и потрясающее путешествие!))))
- ЕЕкатерина15 сентября 2024Максим просто шикарный гид - и точка!!!! Можете с ним планировать разные маршруты,даже на несколько дней. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
- ААнна7 августа 2024Здравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестности и ожидания похода, но
- ААлиса26 июля 2024Потрясающий ландшафт и захватывающие виды, в купе с грамотным специалистом, сделали данную экскурсию просто великолепной! 1. Организация: ответы на вопросы были
- ЕЕлизавета23 июля 2024Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В Мезмай»
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