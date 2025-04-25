На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение в давнюю историю этого города.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы побываем у Фелицинских зданий и особняка инженера Шарданова, пройдём мимо Войскового собора, увидим величественные скульптуры Михаила Микешина, здания Краевого собрания и библиотеки Пушкина. Экскурсия проведёт нас от городского сада к музею им. Ф. А. Коваленко — одной из самых старых художественных галерей на Северном Кавказе. Вы осмотрите детский театр кукол и погладите отполированные лапки «Влюблённых собачек». По дороге можно послушать рассказы о старинных казачьих традициях, познакомиться с основными вехами творчества Кубанского казачьего хора. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Красная
- Фелицинские здания
- Особняк инженера Шарданова
- Войсковой собор
- Скульптуры Михаила Микешина
- Здание краевого собрания
- Библиотека Пушкина
- Городской сад
- Музей ИМ.Ф.А. Коваленко
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Аренда автомобиля (такси)
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
В Краснодаре наша небольшая компания оказалась впервые. До начала экскурсии у нас была возможность ознакомиться с городом самостоятельно и, честно скажу, сложившееся о Краснодаре представление нельзя было назвать благоприятным. Но
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З
Мы прошлись по всему историческому центру Краснодара. Хотя мы родились и всю жизнь живем в Краснодаре, экскурсовод все равно удивила нас интересными фактами. У нее были печатные материалы, которые показывали,
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Н
Первый раз в Краснодаре, экскурсия познавательная. Гид превосходный специалист, досконально знает историю города! осень понравилось!
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И
Добрый день!
Отличная экскурсия! Тооолько слова благодарности гиду Татьяне Сергеевне. Очень увлеченный и глубокий профессионал!
Отличная экскурсия! Тооолько слова благодарности гиду Татьяне Сергеевне. Очень увлеченный и глубокий профессионал!
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Н
Марина Геннадьевна провела замечательную экскурсию, мы познакомилимь с историей Краснодара-Екатеринодара, посетили основные достопримечательности города, узнали историю архитектурных сооружений на ул. Красная. Посетили Екатерининский собор. Марина Геннадьевна неформально, видно, что она очень хорошо владеет информацией и любит свой город. Спасибо за познавательную информацию! Обязательно посетите экскурсию
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А
Экскурсовод просто супер!!! Очень интересно! Спасибо Марине Геннадьевне!
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