Мы побываем у Фелицинских зданий и особняка инженера Шарданова, пройдём мимо Войскового собора, увидим величественные скульптуры Михаила Микешина, здания Краевого собрания и библиотеки Пушкина.
Экскурсия проведёт нас от городского сада к музею им. Ф. А. Коваленко — одной из самых старых художественных галерей на Северном Кавказе. Вы осмотрите детский театр кукол и погладите отполированные лапки «Влюблённых собачек».
По дороге можно послушать рассказы о старинных казачьих традициях, познакомиться с основными вехами творчества Кубанского казачьего хора.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси)
Входные билеты.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.