Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару

На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение в давнюю историю этого города.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару

Что вы увидите 🤩

  • улица Красная
  • Фелицинские здания
  • Особняк инженера Шарданова
  • Войсковой собор
  • Скульптуры Михаила Микешина
  • Здание краевого собрания
  • Библиотека Пушкина
  • Городской сад
  • музей им. Ф. А. Коваленко

Что вас ожидает:

  • Мы побываем у Фелицинских зданий и особняка инженера Шарданова, пройдём мимо Войскового собора, увидим величественные скульптуры Михаила Микешина, здания Краевого собрания и библиотеки Пушкина.
  • Экскурсия проведёт нас от городского сада к музею им. Ф. А. Коваленко — одной из самых старых художественных галерей на Северном Кавказе. Вы осмотрите детский театр кукол и погладите отполированные лапки «Влюблённых собачек».
  • По дороге можно послушать рассказы о старинных казачьих традициях, познакомиться с основными вехами творчества Кубанского казачьего хора.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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