Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение в давнюю историю этого города. 5 10 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы побываем у Фелицинских зданий и особняка инженера Шарданова, пройдём мимо Войскового собора, увидим величественные скульптуры Михаила Микешина, здания Краевого собрания и библиотеки Пушкина. Экскурсия проведёт нас от городского сада к музею им. Ф. А. Коваленко — одной из самых старых художественных галерей на Северном Кавказе. Вы осмотрите детский театр кукол и погладите отполированные лапки «Влюблённых собачек». По дороге можно послушать рассказы о старинных казачьих традициях, познакомиться с основными вехами творчества Кубанского казачьего хора. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Красная

Фелицинские здания

Особняк инженера Шарданова

Войсковой собор

Скульптуры Михаила Микешина

Здание краевого собрания

Библиотека Пушкина

Городской сад

Музей ИМ.Ф.А. Коваленко Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Аренда автомобиля (такси)

Входные билеты Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.