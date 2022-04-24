Поход на Большой Тхач

Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину

Авторский тур
Маршрут пройдёт по заповедной территории в предгорьях Главного Кавказского хребта.

Ночёвки в палатках, небо, покрытое миллионами звёзд, вид Эльбруса на рассвете, романтичные туманы и закаты — малая часть того, что вы увидите в путешествии.

Если повезёт, встретятся серны, олени, зубры.

Поход понравится и новичкам, и опытным туристам, любителям фотографии и природы.
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, лыжная (флисовая) шапка, перчатки флисовые, бахилы, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, ходовой комплект одежды (спортивный костюм), спальник, пенополиуретановый коврик, треккинговая обувь, сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или в период межсезонья нейлоновые высокие сапоги), рюкзак на 80-100 л, сидушка, треккинговые палки, дождевик и накидка от дождя на рюкзак, панама, солнцезащитные крем и очки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды общим объёмом до 2 литров, фонарь налобный и запасные батарейки, индивидуальная аптечка.

Возможно участие с детьми старше 8 лет. До 18-летнего возраста требуется сопровождение взрослых или доверенность на инструктора от родителей.

Организатор вправе изменить маршрут движения из-за погодных условий, времени года, состояния группы и соображений безопасности.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятника Ленину) , 9:00
Завершение: Краснодар (железнодорожная станция Краснодар-1 / аэропорт Пашковский)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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