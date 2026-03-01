Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
14 июн в 09:00
21 июн в 09:00
38 000 ₽ за человека
От предгорий Краснодарского края до лугов Красной поляны: треккинг-тур с проживанием в палатках
Надышаться хвойным воздухом, преодолеть 2 кордона и полюбоваться горами
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 7:00
6 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
29 мар в 11:00
5 апр в 11:00
84 300 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
26 апр в 09:00
10 мая в 09:00
31 300 ₽ за человека
Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены
Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодар...
1 мая в 10:00
9 июн в 10:00
48 900 ₽ за человека
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
10 апр в 14:00
28 апр в 14:00
55 400 ₽ за человека
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
28 мар в 10:00
29 апр в 10:00
98 600 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
29 мар в 14:00
5 апр в 14:00
68 200 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мар в 14:00
30 апр в 14:00
45 300 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
10 апр в 14:00
29 апр в 14:00
50 000 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
27 мар в 08:00
17 апр в 08:00
83 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11:
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Краснодаре в марте 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "С детьми" можно забронировать 11 авторских туров от 31 300 до 98 600.
Купите самый интересный из 11 туров в Краснодаре на 2026 год по теме «С детьми», цены от 31300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май