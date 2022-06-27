Одновременно и полезные, и веселые каникулы в Адыгее всей семьей. Мы соединили красивую природу, проживание на турбазе и занятия школы туризма. Программа построена так, что интересно будет и школьникам, и их родителям. Узнаем, как образуются каньоны, как деревья растут на скалах без почвы, кто такие аммониты, чем разжечь костер без бумаги, насколько вкуснее суп, если перед этим пройти немало километров и многое другое. Мир Адыгеи удивителен! Он поможет нам пробудить любознательность, интерес к окружающему миру и походной жизни.

Изучим технику преодоления препятствий, узлам и походной кулинарии, разведем костры и оказыважем доврачебную помощь

Совершим ночную прогулку под землю, чтобы исследовать настоящие шахты

Нас ждут рафты, пороги, брызги и адреналин

Вечерами нас ждет баня, театральный походный квест и вечер настольных игр

Программа тура по дням

1 день Краснодар – река Белая – база отдыха

Встречаемся в Краснодаре сначала в аэропорту, а затем на вокзале. Садимся в заказной трансфер и едем на турбазу (в пути около 3х часов). По приезду расселяемся по комнатам, обедаем в столовой и отправляемся на обзорную прогулку по окрестностям. Перед ужином нас ждет первое занятие "Школы туризма", а после – вечер знакомств.

2 день Занятия по веревкам и узлам – преодоление оврагов – прогулка вдоль реки Белая

Утро начинаем с веселой зарядки с видом на горы. После завтрака делимся на команды по возрасту и походному опыту, так чтобы на занятиях всем было интересно. Нас ждут занятия по технике преодоления препятствий, узлам и походной кулинарии. Также отправимся на берег реки Белая изучать природу и камни. Обед готовим все вместе в лесу. После ужина – вечер настольных игр. Мы привезем их целый мешок на любой вкус, но и вы берите с собой свои любимые.

3 день Поход на водопады Руфабго – занятие по разведению костров

Сегодня отправляемся в поход на целый день! Идем на водопады Руфабго. Увидим целую серию разных водопадов. По дороге поговорим о геологии и поразглядываем окрестные скалы. На обед остановимся в очень красивом уединенном месте. Чтобы попасть туда, придется даже перейти реку ВБРОД. Здесь будем не только отдыхать, но и учиться разводить костры и вешать походный тент разными способами. Знания по узлам, разученным вчера, нам точно пригодятся. Спускаемся уже в сумерках. Вечером после такого насыщенного дня идем в баню.

4 день Занятия по доврачебной помощи – сплав на рафтах по порогам р. Белая

Продолжаем заниматься и отдыхать. Сегодня будем учиться оказывать доврачебную помощь в походе. С детьми научимся самодиагностике и повязкам, а с родителями и подростками поговорим о семейной походной аптечке, ожогах и травмах. Во второй половине дня отправимся на сплав по реке Белая. Нас ждут рафты, пороги, брызги и адреналин. Вечером устроим театральный походный квест. Как это? Придумаем вместе!

5 день Поход по гротам – ночной поход под землю

Опять идем в поход. На этот раз идем исследовать каменные гроты и покорять скалу Чертов палец. Путь неблизкий, подъем долгий, но все справятся, и оно того стоит! Обед приготовим внутри одного из гротов. Полазаем вволю, будем исследовать и представлять себя пещерными жителями. После ужина – творческий вечер. А после отбоя у младших старшие и родители отправятся на ночную прогулку под землю, чтобы исследовать настоящие шахты, которые находятся недалеко от турбазы.

6 день Восхождение на гору Трезубец – поездка на термальные источники

Сегодня поговорим об ориентировании. Рассмотрим карту, поиграем с топографическими знаками. А затем отправимся покорять гору Трезубец! До этого мы каждый день смотрели на нее из лагеря, а сегодня окажемся на одной из ее вершин. Нам пригодятся умения по ориентированию, спуску по веревкам, самостоятельному разжиганию костра и приготовлению обеда, выработанные за эту неделю сплоченность и выносливость. А после спуска нас ждет награда – поездка в термальные источники!

7 день Психология в походе – игры – отъезд