Встречаемся в Краснодаре сначала в аэропорту, а затем на вокзале.
Садимся в заказной трансфер и едем на турбазу (в пути около 3х часов).
По приезду расселяемся по комнатам, обедаем в столовой и отправляемся на обзорную прогулку по окрестностям.
Перед ужином нас ждет первое занятие "Школы туризма", а после – вечер знакомств.
Утро начинаем с веселой зарядки с видом на горы.
После завтрака делимся на команды по возрасту и походному опыту, так чтобы на занятиях всем было интересно.
Нас ждут занятия по технике преодоления препятствий, узлам и походной кулинарии.
Также отправимся на берег реки Белая изучать природу и камни.
Обед готовим все вместе в лесу.
После ужина – вечер настольных игр.
Мы привезем их целый мешок на любой вкус, но и вы берите с собой свои любимые.
Сегодня отправляемся в поход на целый день!
Идем на водопады Руфабго.
Увидим целую серию разных водопадов.
По дороге поговорим о геологии и поразглядываем окрестные скалы.
На обед остановимся в очень красивом уединенном месте.
Чтобы попасть туда, придется даже перейти реку ВБРОД.
Здесь будем не только отдыхать, но и учиться разводить костры и вешать походный тент разными способами.
Знания по узлам, разученным вчера, нам точно пригодятся.
Спускаемся уже в сумерках.
Вечером после такого насыщенного дня идем в баню.
Продолжаем заниматься и отдыхать.
Сегодня будем учиться оказывать доврачебную помощь в походе.
С детьми научимся самодиагностике и повязкам, а с родителями и подростками поговорим о семейной походной аптечке, ожогах и травмах.
Во второй половине дня отправимся на сплав по реке Белая.
Нас ждут рафты, пороги, брызги и адреналин.
Вечером устроим театральный походный квест.
Как это? Придумаем вместе!
Опять идем в поход.
На этот раз идем исследовать каменные гроты и покорять скалу Чертов палец.
Путь неблизкий, подъем долгий, но все справятся, и оно того стоит!
Обед приготовим внутри одного из гротов.
Полазаем вволю, будем исследовать и представлять себя пещерными жителями.
После ужина – творческий вечер.
А после отбоя у младших старшие и родители отправятся на ночную прогулку под землю, чтобы исследовать настоящие шахты, которые находятся недалеко от турбазы.
Сегодня поговорим об ориентировании.
Рассмотрим карту, поиграем с топографическими знаками.
А затем отправимся покорять гору Трезубец!
До этого мы каждый день смотрели на нее из лагеря, а сегодня окажемся на одной из ее вершин.
Нам пригодятся умения по ориентированию, спуску по веревкам, самостоятельному разжиганию костра и приготовлению обеда, выработанные за эту неделю сплоченность и выносливость.
А после спуска нас ждет награда – поездка в термальные источники!
Сегодня у нас завершающий день.
И весь этот день мы будем... играть!
Психология в походе – тоже немаловажная часть.
Нужно уметь поддерживать друг друга, дарить тепло, быть вместе с тем, кому тяжелее.
Мы надеемся, вы уже умеете это или научитесь в предыдущие дни, но разные игры помогут нам прожить это еще раз.
После обеда собираемся и отправляемся в аэропорт и на вокзал.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить:
Стоимость для участника от 6 до 12 лет 23 600 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Берем билеты так, чтобы быть в Краснодаре не позднее 12.00 в первый день.
Обратно можно брать билеты начиная с 18.00.
Можно также приехать на поезде до Краснодара или Белореченска.
Если вы решите приехать на машине, то на территории турбазы вас будет ждать бесплатная парковка.