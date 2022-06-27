Семейная школа туризма в Адыгее

Одновременно и полезные, и веселые каникулы в Адыгее всей семьей. Мы соединили красивую природу, проживание на турбазе и

Одновременно и полезные, и веселые каникулы в Адыгее всей семьей. Мы соединили красивую природу, проживание на турбазе и занятия школы туризма. Программа построена так, что интересно будет и школьникам, и их родителям.

Узнаем, как образуются каньоны, как деревья растут на скалах без почвы, кто такие аммониты, чем разжечь костер без бумаги, насколько вкуснее суп, если перед этим пройти немало километров и многое другое.

Мир Адыгеи удивителен! Он поможет нам пробудить любознательность, интерес к окружающему миру и походной жизни.
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Семейная школа туризма в Адыгее
Ближайшие даты:
27
мар
10
апр

Что вас ожидает 🤩

Вечерние посиделки
Вечерние посиделки
Вечерами нас ждет баня, театральный походный квест и вечер настольных игр
Маленькие натуралисты
Маленькие натуралисты
Изучим природу и камни
Во власти стихии
Во власти стихии
Нас ждут рафты, пороги, брызги и адреналин
Исследователи подземелья
Исследователи подземелья
Совершим ночную прогулку под землю, чтобы исследовать настоящие шахты
Школа туризма
Школа туризма
Изучим технику преодоления препятствий, узлам и походной кулинарии, разведем костры и оказыважем доврачебную помощь

Программа тура по дням

1 день
Краснодар – река Белая – база отдыха

Встречаемся в Краснодаре сначала в аэропорту, а затем на вокзале. 

Садимся в заказной трансфер и едем на турбазу (в пути около 3х часов). 

По приезду расселяемся по комнатам, обедаем в столовой и отправляемся на обзорную прогулку по окрестностям. 

Перед ужином нас ждет первое занятие "Школы туризма", а после – вечер знакомств.

Краснодар – река Белая – база отдыхаКраснодар – река Белая – база отдыхаКраснодар – река Белая – база отдыхаКраснодар – река Белая – база отдыха
2 день
Занятия по веревкам и узлам – преодоление оврагов – прогулка вдоль реки Белая

Утро начинаем с веселой зарядки с видом на горы. 

После завтрака делимся на команды по возрасту и походному опыту, так чтобы на занятиях всем было интересно. 

Нас ждут занятия по технике преодоления препятствий, узлам и походной кулинарии. 

Также отправимся на берег реки Белая изучать природу и камни. 

Обед готовим все вместе в лесу. 

После ужина – вечер настольных игр. 

Мы привезем их целый мешок на любой вкус, но и вы берите с собой свои любимые.

Занятия по веревкам и узлам – преодоление оврагов – прогулка вдоль реки БелаяЗанятия по веревкам и узлам – преодоление оврагов – прогулка вдоль реки БелаяЗанятия по веревкам и узлам – преодоление оврагов – прогулка вдоль реки БелаяЗанятия по веревкам и узлам – преодоление оврагов – прогулка вдоль реки Белая
3 день
Поход на водопады Руфабго – занятие по разведению костров

Сегодня отправляемся в поход на целый день! 

Идем на водопады Руфабго. 

Увидим целую серию разных водопадов. 

По дороге поговорим о геологии и поразглядываем окрестные скалы. 

На обед остановимся в очень красивом уединенном месте. 

Чтобы попасть туда, придется даже перейти реку ВБРОД. 

Здесь будем не только отдыхать, но и учиться разводить костры и вешать походный тент разными способами. 

Знания по узлам, разученным вчера, нам точно пригодятся. 

Спускаемся уже в сумерках. 

Вечером после такого насыщенного дня идем в баню.

Поход на водопады Руфабго – занятие по разведению костровПоход на водопады Руфабго – занятие по разведению костровПоход на водопады Руфабго – занятие по разведению костровПоход на водопады Руфабго – занятие по разведению костров
4 день
Занятия по доврачебной помощи – сплав на рафтах по порогам р. Белая

Продолжаем заниматься и отдыхать. 

Сегодня будем учиться оказывать доврачебную помощь в походе. 

С детьми научимся самодиагностике и повязкам, а с родителями и подростками поговорим о семейной походной аптечке, ожогах и травмах. 

Во второй половине дня отправимся на сплав по реке Белая. 

Нас ждут рафты, пороги, брызги и адреналин. 

Вечером устроим театральный походный квест. 

Как это? Придумаем вместе!

Занятия по доврачебной помощи – сплав на рафтах по порогам р. БелаяЗанятия по доврачебной помощи – сплав на рафтах по порогам р. БелаяЗанятия по доврачебной помощи – сплав на рафтах по порогам р. БелаяЗанятия по доврачебной помощи – сплав на рафтах по порогам р. Белая
5 день
Поход по гротам – ночной поход под землю

Опять идем в поход. 

На этот раз идем исследовать каменные гроты и покорять скалу Чертов палец. 

Путь неблизкий, подъем долгий, но все справятся, и оно того стоит! 

Обед приготовим внутри одного из гротов. 

Полазаем вволю, будем исследовать и представлять себя пещерными жителями. 

После ужина – творческий вечер. 

А после отбоя у младших старшие и родители отправятся на ночную прогулку под землю, чтобы исследовать настоящие шахты, которые находятся недалеко от турбазы.

Поход по гротам – ночной поход под землюПоход по гротам – ночной поход под землюПоход по гротам – ночной поход под землюПоход по гротам – ночной поход под землю
6 день
Восхождение на гору Трезубец – поездка на термальные источники

Сегодня поговорим об ориентировании. 

Рассмотрим карту, поиграем с топографическими знаками. 

А затем отправимся покорять гору Трезубец! 

До этого мы каждый день смотрели на нее из лагеря, а сегодня окажемся на одной из ее вершин. 

Нам пригодятся умения по ориентированию, спуску по веревкам, самостоятельному разжиганию костра и приготовлению обеда, выработанные за эту неделю сплоченность и выносливость. 

А после спуска нас ждет награда – поездка в термальные источники!

Восхождение на гору Трезубец – поездка на термальные источникиВосхождение на гору Трезубец – поездка на термальные источникиВосхождение на гору Трезубец – поездка на термальные источникиВосхождение на гору Трезубец – поездка на термальные источники
7 день
Психология в походе – игры – отъезд

Сегодня у нас завершающий день. 

И весь этот день мы будем... играть! 

Психология в походе – тоже немаловажная часть. 

Нужно уметь поддерживать друг друга, дарить тепло, быть вместе с тем, кому тяжелее. 

Мы надеемся, вы уже умеете это или научитесь в предыдущие дни, но разные игры помогут нам прожить это еще раз. 

После обеда собираемся и отправляемся в аэропорт и на вокзал.

Психология в походе – игры – отъездПсихология в походе – игры – отъездПсихология в походе – игры – отъезд

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Очень насыщенная программа с утра до вечера каждый деньЗанятия по туризму для всех участников
  • Включая "родительский отряд "Все необходимое снаряжение и оборудование
  • Кроме рюкзаков и сидушекВходные билеты на водопады и прочие достопримечательности по программеТрансфер из Краснодара до базы и обратноПроживание на турбазе в номерах по 2 или 4 человека с удобствами и горячим душем3х разовое питание (завтрак и ужин - в столовой, обед - готовим вместе на природе там, куда нас приведет программа)Групповая аптечка
Что не входит
  • Проезд до Краснодара и обратно (самолет или поезд)Личное снаряжение (рюкзак и сидушка)Всякие вкусности с рынка и сувенирыБаня (300 - 500 руб)Купание в термальных источниках 350 - 600 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Термобельё;
  • Носки или термоноски;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Лёгкая кофта (тельник, термо);
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Тапочки;
  • Кроссовки;
  • Удобные штаны.

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Медицинский полис;
  • Банное;
  • Блокнот и ручка;
  • Детская индивидуальная аптечка.

Рекомендуем добавить:

  • Спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Треккинговые палки;
  • Термос (1л.);
  • Фотоаппарат;
  • Очки солнцезащитные.
Какая стоимость тура для детей?

Стоимость для участника от 6 до 12 лет 23 600 рублей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до места встречи?

Берем билеты так, чтобы быть в Краснодаре не позднее 12.00 в первый день.
Обратно можно брать билеты начиная с 18.00.
Можно также приехать на поезде до Краснодара или Белореченска.
Если вы решите приехать на машине, то на территории турбазы вас будет ждать бесплатная парковка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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