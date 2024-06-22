Как совместить в одном путешествии неспешный морской отдых и обогатить свой внутренний мир красотой, изысканными блюдами средиземноморской кухни, винными новинками? О том, что представляет из себя винный тур мы расскажем Вам в этой экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Идея экскурсии: Лучшие и красивейшие винодельни края ждут Вас. В Шато де Талю: вино, сыры, выпечка. В Шато-Пино: улиточная ферма и винодельня, расположенная в невероятно красивом месте в окрестностях горы Колдун, виды невероятные, а какая Вас ждет дегустация… Маршрут: Шато Пино — современный винодельческий комплекс. Приехав на винодельню, Вы узнаете, как быстро могут ползать моллюски и сколько у них зубов, сможете понаблюдать за ними и даже покормить. Для Шато Пино улитки стали символом. По всей территории вы можете встретить изображения этих маленьких животных. Шато Пино – бренд, который славится на рынке эпатажными названиями вин и броскими этикетками. Зацените сами: как вам, к примеру, название “Тройничок”? Или “Шары Колдуна” (кстати, очень неплохое розэ из 100 % Пино Гри с выдержкой во французском дубе 4 месяца)? Или линейка “Дичь”. И все это придумала команда «Шато Пино», состоящая из молодых веселых экспериментаторов, постоянно предлагающих попробовать что-то необычное и даже провокационное — душистые петнаты с яркими единорогами на этикетке или вина «с изюминкой» для самых смелых из коллекции «Шары Колдуна». На дегустации скучно точно не будет. Винодельня Château de Talu расположена в красивом замке, построенном в стиле французского шато. Туристам предлагают дегустацию вина, которую устраивают и прямо на природе, и в залах замка, прямо в дворцовых интерьерах. При шато работает и собственный ресторан «Шато де Талю», где подают блюда французской и русской кухни, приготовленные из локальных продуктов.
Ежедневно с 07:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику
- Входные билеты на винодельни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Место окончания по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Место встречи по договорённости с гидом
- Вы сможете обсудить его при заказе экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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