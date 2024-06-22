Описание экскурсии

Идея экскурсии: Лучшие и красивейшие винодельни края ждут Вас. В Шато де Талю: вино, сыры, выпечка. В Шато-Пино: улиточная ферма и винодельня, расположенная в невероятно красивом месте в окрестностях горы Колдун, виды невероятные, а какая Вас ждет дегустация… Маршрут: Шато Пино — современный винодельческий комплекс. Приехав на винодельню, Вы узнаете, как быстро могут ползать моллюски и сколько у них зубов, сможете понаблюдать за ними и даже покормить. Для Шато Пино улитки стали символом. По всей территории вы можете встретить изображения этих маленьких животных. Шато Пино – бренд, который славится на рынке эпатажными названиями вин и броскими этикетками. Зацените сами: как вам, к примеру, название “Тройничок”? Или “Шары Колдуна” (кстати, очень неплохое розэ из 100 % Пино Гри с выдержкой во французском дубе 4 месяца)? Или линейка “Дичь”. И все это придумала команда «Шато Пино», состоящая из молодых веселых экспериментаторов, постоянно предлагающих попробовать что-то необычное и даже провокационное — душистые петнаты с яркими единорогами на этикетке или вина «с изюминкой» для самых смелых из коллекции «Шары Колдуна». На дегустации скучно точно не будет. Винодельня Château de Talu расположена в красивом замке, построенном в стиле французского шато. Туристам предлагают дегустацию вина, которую устраивают и прямо на природе, и в залах замка, прямо в дворцовых интерьерах. При шато работает и собственный ресторан «Шато де Талю», где подают блюда французской и русской кухни, приготовленные из локальных продуктов.