Винный вояж из Краснодара (на вашем автомобиле)

Прогуляться по виноградникам, узнать скорость улиток и по желанию попробовать «Шары Колдуна»
Приглашаем окунуться в эстетику виноделия в Краснодарском крае.

Вы побываете в красивом Шато Пино, где живут улитки и готовят вино необычным гравитационным способом. Насладитесь закатом на смотровой площадке в роскошном Шато де Талю. По желанию продегустируете лучшие вина на винодельнях и блюда в местных ресторанах.
Винный вояж из Краснодара (на вашем автомобиле)
Винный вояж из Краснодара (на вашем автомобиле)
Винный вояж из Краснодара (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Завтрак на берегу моря

Рано утром мы выедем из Краснодара — и отправимся в путешествие! Через пару часов остановимся у моря в селе Широкая Балка на пикник — возьмите с собой ланч-боксы с любимыми закусками. После небольшого отдыха мы поедем к винодельням.

Шато Пино — «Тройничок» и зубы улиток

Этот винный бренд славится эпатажными названиями. В его ассортименте можно найти вина «Тройничок», «Дичь» и даже загадочные «Шары Колдуна». У них есть напитки с изюминкой для самых отважных — на дегустации точно не заскучаете!

Шато Пино — это виноградники, винодельня, улиточная ферма, картинная галерея, выставка ретроавтомобилей и ресторан на высоте 270 м. Вы оцените европейский колорит и рассмотрите современное винодельческое оборудование. Узнаете, что такое гравитационный способ создания вин и сколько зубов у улиток.

Шато де Талю — must-visit для любителей вина

На экскурсии по винодельне в стиле французского шато вы узнаете, почему её назвали «замком на склоне», сколько сортов винограда здесь растёт и как его собирают.

После дегустации изысканных вин на природе или в дворцовых интерьерах вы по желанию поужинаете в местном ресторане, где подают блюда французской и русской кухонь из местных продуктов. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь красотой заката. И поймёте, почему Шато де Талю — must-visit для всех, кто ценит вино, хорошую гастрономию и эстетику Франции.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем автомобиле. По запросу мы порекомендуем надёжного перевозчика. Детали уточняйте в переписке
  • Дети допускаются на экскурсию, но на винную дегустацию внутри винзавода их не пустят
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены услуги индивидуального квалифицированного гида

Дополнительные расходы

  • Дегустация вин и улиток на виноградниках Шато Пино для взрослых — 1050 ₽ за чел.
  • Дегустация лимонада и печенья на виноградниках Шато Пино для детей от 3 лет — 450 ₽ за чел.
  • Обед в ресторане Шато Пино — по желанию
  • Дегустация вина в Шато де Талю — от 1400 до 2500 ₽ за чел. (в зависимости от сортов вин)
  • Ужин в ресторане Шато де Талю — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Краснодара

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньВинодельниВинные турыСмотровые площадкиДегустационные туры

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