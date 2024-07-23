Приглашаем окунуться в эстетику виноделия в Краснодарском крае. Вы побываете в красивом Шато Пино, где живут улитки и готовят вино необычным гравитационным способом. Насладитесь закатом на смотровой площадке в роскошном Шато де Талю. По желанию продегустируете лучшие вина на винодельнях и блюда в местных ресторанах.

Описание экскурсии

Завтрак на берегу моря

Рано утром мы выедем из Краснодара — и отправимся в путешествие! Через пару часов остановимся у моря в селе Широкая Балка на пикник — возьмите с собой ланч-боксы с любимыми закусками. После небольшого отдыха мы поедем к винодельням.

Шато Пино — «Тройничок» и зубы улиток

Этот винный бренд славится эпатажными названиями. В его ассортименте можно найти вина «Тройничок», «Дичь» и даже загадочные «Шары Колдуна». У них есть напитки с изюминкой для самых отважных — на дегустации точно не заскучаете!

Шато Пино — это виноградники, винодельня, улиточная ферма, картинная галерея, выставка ретроавтомобилей и ресторан на высоте 270 м. Вы оцените европейский колорит и рассмотрите современное винодельческое оборудование. Узнаете, что такое гравитационный способ создания вин и сколько зубов у улиток.

Шато де Талю — must-visit для любителей вина

На экскурсии по винодельне в стиле французского шато вы узнаете, почему её назвали «замком на склоне», сколько сортов винограда здесь растёт и как его собирают.

После дегустации изысканных вин на природе или в дворцовых интерьерах вы по желанию поужинаете в местном ресторане, где подают блюда французской и русской кухонь из местных продуктов. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь красотой заката. И поймёте, почему Шато де Талю — must-visit для всех, кто ценит вино, хорошую гастрономию и эстетику Франции.

Организационные детали

Поездка проходит на вашем автомобиле. По запросу мы порекомендуем надёжного перевозчика. Детали уточняйте в переписке

Дети допускаются на экскурсию, но на винную дегустацию внутри винзавода их не пустят

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включены услуги индивидуального квалифицированного гида

Дополнительные расходы