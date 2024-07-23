Прогуляться по виноградникам, узнать скорость улиток и по желанию попробовать «Шары Колдуна»
Приглашаем окунуться в эстетику виноделия в Краснодарском крае.
Вы побываете в красивом Шато Пино, где живут улитки и готовят вино необычным гравитационным способом. Насладитесь закатом на смотровой площадке в роскошном Шато де Талю. По желанию продегустируете лучшие вина на винодельнях и блюда в местных ресторанах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Завтрак на берегу моря
Рано утром мы выедем из Краснодара — и отправимся в путешествие! Через пару часов остановимся у моря в селе Широкая Балка на пикник — возьмите с собой ланч-боксы с любимыми закусками. После небольшого отдыха мы поедем к винодельням.
Шато Пино — «Тройничок» и зубы улиток
Этот винный бренд славится эпатажными названиями. В его ассортименте можно найти вина «Тройничок», «Дичь» и даже загадочные «Шары Колдуна». У них есть напитки с изюминкой для самых отважных — на дегустации точно не заскучаете!
Шато Пино — это виноградники, винодельня, улиточная ферма, картинная галерея, выставка ретроавтомобилей и ресторан на высоте 270 м. Вы оцените европейский колорит и рассмотрите современное винодельческое оборудование. Узнаете, что такое гравитационный способ создания вин и сколько зубов у улиток.
Шато де Талю — must-visit для любителей вина
На экскурсии по винодельне в стиле французского шато вы узнаете, почему её назвали «замком на склоне», сколько сортов винограда здесь растёт и как его собирают.
После дегустации изысканных вин на природе или в дворцовых интерьерах вы по желанию поужинаете в местном ресторане, где подают блюда французской и русской кухонь из местных продуктов. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь красотой заката. И поймёте, почему Шато де Талю — must-visit для всех, кто ценит вино, хорошую гастрономию и эстетику Франции.
Организационные детали
Поездка проходит на вашем автомобиле. По запросу мы порекомендуем надёжного перевозчика. Детали уточняйте в переписке
Дети допускаются на экскурсию, но на винную дегустацию внутри винзавода их не пустят
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включены услуги индивидуального квалифицированного гида
Дополнительные расходы
Дегустация вин и улиток на виноградниках Шато Пино для взрослых — 1050 ₽ за чел.
Дегустация лимонада и печенья на виноградниках Шато Пино для детей от 3 лет — 450 ₽ за чел.
Обед в ресторане Шато Пино — по желанию
Дегустация вина в Шато де Талю — от 1400 до 2500 ₽ за чел. (в зависимости от сортов вин)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Краснодаре
Провела экскурсии для 711 туристов
Дорогие друзья! Мы счастливы приветствовать вас — каждый наш сотрудник, партнёр и гость входит в историю нашей компании. С первого дня работы мы поставили цель — делать лучшие туры! Собрали читать дальше
лучшую команду гидов и водителей. Стремились всегда обеспечивать превосходный сервис, выстраивали доверительные отношения с гостями и клиентами. Искали новые решения, использовали гаджеты и интернет-технологии, чтобы делать свою работу лучше. Доверяли коллегам большие и интересные задачи — и тогда они часто совершали невозможное.
И главное — мы не стеснялись мечтать и постоянно совершенствовали то, что уже сделано, не останавливаясь на достигнутом.