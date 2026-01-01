Представьте: вы спускаетесь через лес стройных сосен и буков. Пробираетесь в пещеру к скрытому водопаду: говорят, этой водой монах лечил людей. Дальше — переправа через реку и обед с видом

на ущелье. Такое приключение ждёт вас в Горной Адыгее. Даже если вы не походник — ничего страшного! Наш тур пройдёт активно, но без напряга. Вы почувствуете себя скалолазами, а мы немного обучим вас каньонингу. Жить будем в уютных коттеджах в горах и ужинать у камина. Одну ночь проведём в палатке под звёздным небом. Сколько же красоты и впечатлений вмещается в день!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Подбирая одежду, учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнётся, более удобна при движении.

Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:

Медицинские препараты.

Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)

ЛЕТО

ОБУВЬ

Удобная спортивная обувь. Обязательно иметь минимум две пары с нескользкой подошвой.

- Первая пара: непромокаемые кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые ботинки — можно взять их)

- Вторая пара — кроссовки с нескользкой подошвой

- Резиновые шлёпанцы для посещения термальных источников.

ОДЕЖДА.

Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.

Для холодной погоды

- Куртка ветрозащитная, водонепроницаемая (обязательно!).

- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).

- Флисовая кофта (обязательно!).

- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).

- Комплект легкого термобелья (по желанию).

- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара.

- Шапка флисовая (поверьте, в начале лета может пригодиться).

- Перчатки флисовые (поверьте, в начале лета может пригодиться).

Для восхождения на г. Оштен и двухдневных походов:

- Легкий пуховик, рассчитанный на температуру до -10°С (по желанию).

- Термобельё спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).

- Флисовый гейтер (бафик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.

- Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.

Для тёплой погоды

- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!

- Шорты / лёгкие туристические или спортивные штаны.

- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.

- Головной убор на солнечную погоду — кепка/панама в начале лета.

ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:

• Небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи на прогулку.

• Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя).

• Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию)

• Солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.

Аренда снаряжения включена в стоимость тура.