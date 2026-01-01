Описание тура
Организационные детали
Подбирая одежду, учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнётся, более удобна при движении.
Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
Медицинские препараты.
Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
ЛЕТО
ОБУВЬ
Удобная спортивная обувь. Обязательно иметь минимум две пары с нескользкой подошвой.
- Первая пара: непромокаемые кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые ботинки — можно взять их)
- Вторая пара — кроссовки с нескользкой подошвой
- Резиновые шлёпанцы для посещения термальных источников.
ОДЕЖДА.
Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.
Для холодной погоды
- Куртка ветрозащитная, водонепроницаемая (обязательно!).
- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).
- Флисовая кофта (обязательно!).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект легкого термобелья (по желанию).
- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара.
- Шапка флисовая (поверьте, в начале лета может пригодиться).
- Перчатки флисовые (поверьте, в начале лета может пригодиться).
Для восхождения на г. Оштен и двухдневных походов:
- Легкий пуховик, рассчитанный на температуру до -10°С (по желанию).
- Термобельё спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).
- Флисовый гейтер (бафик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
- Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.
Для тёплой погоды
- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!
- Шорты / лёгкие туристические или спортивные штаны.
- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.
- Головной убор на солнечную погоду — кепка/панама в начале лета.
ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
• Небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи на прогулку.
• Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя).
• Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию)
• Солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.
Аренда снаряжения включена в стоимость тура.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Горную Адыгею
Размещаемся в уютных номерах базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждём всех в кафе у камина. Будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Поход по Кавказскому заповеднику: альпийские луга и снежные вершины
После завтрака нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнётся маршрут.
Идём в настоящий поход по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море. Впереди — плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников. Полюбуемся панорамами с высоты 2 км на седые вершины Оштена и Фишта.
Вечером ждём вас в уютном кафе базы, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару.
Сегодня пройдём 12–15 км. Перепад высот — 300 м.
Хаджохская теснина, пляж и водопад, пикник у ущелья Мишоко и каньонинг
Нас доставят к началу маршрута. Путешествие начинается с Хаджохской теснины, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идём к пляжу «Чёрный шум», экскурсия продлится около часа.
После переезжаем к ущелью Мишоко. Мы пройдём по каньону реки, по его каменным уступам и валунам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается водопадом с чистой водой. Здесь полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты и даже стоянка древнего человека!
Затем перекусим на живописной панорамной точке ущелья. Дальше немного обучим вас скалолазанию и займёмся каньонингом.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждут вкусный ужин и посиделки у камина в приятной компании.
Сегодня пройдём 5 км.
Дикие пещеры и стоянка первобытного человека
Мы приглашаем вас в лабиринты подземного мира — дикие пещеры. Отправляемся в путь на внедорожнике.
Делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Здесь ведутся раскопки: будет что послушать, представить, ощутить. Едем по лесной дороге среди пихт и лавровишни.
Посетим белую карстовую полость. Часть её образований сложена мягким кальцитом. Спускаясь на глубину, ощущаешь себя исследователем. Это чувство не покидает до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Обеденный перекус пройдёт на больших полянах — копии среднерусских равнин, вокруг берёзы и сосны.
Вечером ждём вас в уютном кафе на игры или фильм.
Сегодня пройдём 1,5–5 км.
Водопады, старорусский хутор и ночь в полевом лагере
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку. Фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор. Наша первая цель — пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. По пути вы послушаете их историю. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Проезжаем старорусский хутор с самобытными околицами и скитами монахов. В 7 км от посёлка Мезмай — отвесная с бороздкой в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль неё узкоколейка в Гуамское ущелье.
Двигаемся по Гуамскому хребту в сторону Монахова водопада и пещер. Дорога лежит через старые дубравы. Вечером обустроим лагерь и будем готовить на огне.
Сегодня пройдём 8 км.
Поход в Гуамское ущелье: древние деревья и секретные берега
В этот день вас ждёт Гуамское ущелье. Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков. Делаем остановку для изучения пещерного водопада Монахова. По преданию, здесь жил отшельник, который исцелял людей водой.
Далее — вновь крутая тропа, уходящая вниз. Перед переправой через горную реку осматриваем недоступный правый берег и тысячелетние тисы. После восстанавливаем силы перекусом.
Дорога домой пролегает через посёлок Мезмай. По пути посещаем водопад Исиченко. Мощные струи в несколько потоков падают в реку Курджипс по поросшим мхом каменным уступам.
Обратный путь — подъём на высоту птичьего полёта и захватывающая езда по бездорожью.
Сегодня пройдём 4,5–5 км, сброс высоты — 400 м.
Радиальный выход в верховье реки Курджипс и термальные источники
После завтрака выезжаем к плато Лаго-Наки. Доберёмся до ущелья Желоб и поднимемся на смотровую точку. Отсюда открываются панорамные виды на плато. По лесной тропе среди высоченных пихт и сосен забираемся в гроты и разломы, покрытые коврами мха. Здесь настоящая тайга — дикая и красивая!
После ужина (по согласованию с группой) можно отправиться на термальные источники. Мягкое и расслабляющее действие вод, тёплый пар над бассейном, звёзды ночного неба, игра света и звука — отличное завершение дня!
Сегодня пройдём 10 км, перепад высоты — 250 м.
Прощание
После завтрака в 10:00 — трансфер в Краснодар или Минеральные Воды.
Приключения объединяют, и поэтому расставаться нелегко. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За чел. старше 16 лет (при 2-местном размещении)
|93 000 ₽
|За чел. до 16 лет (при 2-местном размещении)
|83 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и активности по программе
- Входные билеты по программе
- Сопровождение инструкторами
- Аренда снаряжения
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно в ваш город
- Завтрак и обед в 1-й день, обед и ужин в последний
- Трансфер из аэропорта и обратно в Краснодар или Минеральные Воды - оплата в 1-й день тура
- Доплата за 1-местное размещение - 14 000 ₽