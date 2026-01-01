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Молодёжное приключение в Адыгее с вечерами у камина: каньонинг, дикие пещеры и водопады

Пройти по Кавказскому заповеднику, увидеть вековые деревья и переночевать в палатке
Представьте: вы спускаетесь через лес стройных сосен и буков. Пробираетесь в пещеру к скрытому водопаду: говорят, этой водой монах лечил людей. Дальше — переправа через реку и обед с видом
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на ущелье. Такое приключение ждёт вас в Горной Адыгее. Даже если вы не походник — ничего страшного! Наш тур пройдёт активно, но без напряга. Вы почувствуете себя скалолазами, а мы немного обучим вас каньонингу. Жить будем в уютных коттеджах в горах и ужинать у камина. Одну ночь проведём в палатке под звёздным небом. Сколько же красоты и впечатлений вмещается в день!

Молодёжное приключение в Адыгее с вечерами у камина: каньонинг, дикие пещеры и водопады
Молодёжное приключение в Адыгее с вечерами у камина: каньонинг, дикие пещеры и водопады
Молодёжное приключение в Адыгее с вечерами у камина: каньонинг, дикие пещеры и водопады

Описание тура

Организационные детали

Подбирая одежду, учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнётся, более удобна при движении.

Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
Медицинские препараты.
Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)

ЛЕТО
ОБУВЬ
Удобная спортивная обувь. Обязательно иметь минимум две пары с нескользкой подошвой.
- Первая пара: непромокаемые кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые ботинки — можно взять их)
- Вторая пара — кроссовки с нескользкой подошвой
- Резиновые шлёпанцы для посещения термальных источников.

ОДЕЖДА.
Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.
Для холодной погоды
- Куртка ветрозащитная, водонепроницаемая (обязательно!).
- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).
- Флисовая кофта (обязательно!).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект легкого термобелья (по желанию).
- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара.
- Шапка флисовая (поверьте, в начале лета может пригодиться).
- Перчатки флисовые (поверьте, в начале лета может пригодиться).

Для восхождения на г. Оштен и двухдневных походов:
- Легкий пуховик, рассчитанный на температуру до -10°С (по желанию).
- Термобельё спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).
- Флисовый гейтер (бафик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
- Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.

Для тёплой погоды
- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!
- Шорты / лёгкие туристические или спортивные штаны.
- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.
- Головной убор на солнечную погоду — кепка/панама в начале лета.

ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
• Небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи на прогулку.
• Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя).
• Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию)
• Солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.

Аренда снаряжения включена в стоимость тура.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Горную Адыгею

Размещаемся в уютных номерах базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждём всех в кафе у камина. Будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!

Добро пожаловать в Горную АдыгеюДобро пожаловать в Горную АдыгеюДобро пожаловать в Горную АдыгеюДобро пожаловать в Горную АдыгеюДобро пожаловать в Горную Адыгею
2 день

Поход по Кавказскому заповеднику: альпийские луга и снежные вершины

После завтрака нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнётся маршрут.

Идём в настоящий поход по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море. Впереди — плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников. Полюбуемся панорамами с высоты 2 км на седые вершины Оштена и Фишта.

Вечером ждём вас в уютном кафе базы, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару.

Сегодня пройдём 12–15 км. Перепад высот — 300 м.

Поход по Кавказскому заповеднику: альпийские луга и снежные вершиныПоход по Кавказскому заповеднику: альпийские луга и снежные вершиныПоход по Кавказскому заповеднику: альпийские луга и снежные вершиныПоход по Кавказскому заповеднику: альпийские луга и снежные вершины
3 день

Хаджохская теснина, пляж и водопад, пикник у ущелья Мишоко и каньонинг

Нас доставят к началу маршрута. Путешествие начинается с Хаджохской теснины, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идём к пляжу «Чёрный шум», экскурсия продлится около часа.

После переезжаем к ущелью Мишоко. Мы пройдём по каньону реки, по его каменным уступам и валунам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается водопадом с чистой водой. Здесь полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты и даже стоянка древнего человека!

Затем перекусим на живописной панорамной точке ущелья. Дальше немного обучим вас скалолазанию и займёмся каньонингом.

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждут вкусный ужин и посиделки у камина в приятной компании.

Сегодня пройдём 5 км.

Хаджохская теснина, пляж и водопад, пикник у ущелья Мишоко и каньонингХаджохская теснина, пляж и водопад, пикник у ущелья Мишоко и каньонингХаджохская теснина, пляж и водопад, пикник у ущелья Мишоко и каньонинг
4 день

Дикие пещеры и стоянка первобытного человека

Мы приглашаем вас в лабиринты подземного мира — дикие пещеры. Отправляемся в путь на внедорожнике.

Делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Здесь ведутся раскопки: будет что послушать, представить, ощутить. Едем по лесной дороге среди пихт и лавровишни.

Посетим белую карстовую полость. Часть её образований сложена мягким кальцитом. Спускаясь на глубину, ощущаешь себя исследователем. Это чувство не покидает до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

Обеденный перекус пройдёт на больших полянах — копии среднерусских равнин, вокруг берёзы и сосны.

Вечером ждём вас в уютном кафе на игры или фильм.

Сегодня пройдём 1,5–5 км.

Дикие пещеры и стоянка первобытного человекаДикие пещеры и стоянка первобытного человекаДикие пещеры и стоянка первобытного человека
5 день

Водопады, старорусский хутор и ночь в полевом лагере

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку. Фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор. Наша первая цель — пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. По пути вы послушаете их историю. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Проезжаем старорусский хутор с самобытными околицами и скитами монахов. В 7 км от посёлка Мезмай — отвесная с бороздкой в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль неё узкоколейка в Гуамское ущелье.

Двигаемся по Гуамскому хребту в сторону Монахова водопада и пещер. Дорога лежит через старые дубравы. Вечером обустроим лагерь и будем готовить на огне.

Сегодня пройдём 8 км.

Водопады, старорусский хутор и ночь в полевом лагереВодопады, старорусский хутор и ночь в полевом лагереВодопады, старорусский хутор и ночь в полевом лагере
6 день

Поход в Гуамское ущелье: древние деревья и секретные берега

В этот день вас ждёт Гуамское ущелье. Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков. Делаем остановку для изучения пещерного водопада Монахова. По преданию, здесь жил отшельник, который исцелял людей водой.

Далее — вновь крутая тропа, уходящая вниз. Перед переправой через горную реку осматриваем недоступный правый берег и тысячелетние тисы. После восстанавливаем силы перекусом.

Дорога домой пролегает через посёлок Мезмай. По пути посещаем водопад Исиченко. Мощные струи в несколько потоков падают в реку Курджипс по поросшим мхом каменным уступам.

Обратный путь — подъём на высоту птичьего полёта и захватывающая езда по бездорожью.

Сегодня пройдём 4,5–5 км, сброс высоты — 400 м.

Поход в Гуамское ущелье: древние деревья и секретные берегаПоход в Гуамское ущелье: древние деревья и секретные берегаПоход в Гуамское ущелье: древние деревья и секретные берега
7 день

Радиальный выход в верховье реки Курджипс и термальные источники

После завтрака выезжаем к плато Лаго-Наки. Доберёмся до ущелья Желоб и поднимемся на смотровую точку. Отсюда открываются панорамные виды на плато. По лесной тропе среди высоченных пихт и сосен забираемся в гроты и разломы, покрытые коврами мха. Здесь настоящая тайга — дикая и красивая!

После ужина (по согласованию с группой) можно отправиться на термальные источники. Мягкое и расслабляющее действие вод, тёплый пар над бассейном, звёзды ночного неба, игра света и звука — отличное завершение дня!

Сегодня пройдём 10 км, перепад высоты — 250 м.

Радиальный выход в верховье реки Курджипс и термальные источникиРадиальный выход в верховье реки Курджипс и термальные источникиРадиальный выход в верховье реки Курджипс и термальные источники
8 день

Прощание

После завтрака в 10:00 — трансфер в Краснодар или Минеральные Воды.

Приключения объединяют, и поэтому расставаться нелегко. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За чел. старше 16 лет (при 2-местном размещении)93 000 ₽
За чел. до 16 лет (при 2-местном размещении)83 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и активности по программе
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождение инструкторами
  • Аренда снаряжения
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Завтрак и обед в 1-й день, обед и ужин в последний
  • Трансфер из аэропорта и обратно в Краснодар или Минеральные Воды - оплата в 1-й день тура
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар или Минеральные Воды, 15:00. Возможно другое время встречи по договорённости
Завершение: Краснодар или Минеральные Воды, 15:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Работаем с 2006 года с турами по Адыгее и Кавказу. Туры проводим с использованием спец. техники и снаряжения (каньонинг, рафтинг, скалолазание, восхождение, ночёвки в палатках). Все наши инструкторы проходят тщательный отбор,
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в приоритете опыт работы с путешественниками и личных поездок. Проходят сами маршруты по внутренним протоколам фирмы. Ежегодно обучаются и подтверждают навыки первой помощи. У нашей компании есть стандартные туры, а можем организовать тур под индивидуальный запрос.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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