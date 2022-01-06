1 день

Заселение. Купание в термальных источниках

19:00 Заезд.

19:30 Ужин, знакомство с инструктором.

20:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.

Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы