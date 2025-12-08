Вы осмотрите самый известный дольмен и Свято-Михайловский монастырь, подниметесь к каньонам и водопадам, увидите плато Лаго-Наки с
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой купальные принадлежности.
Программа тура по дням
Музей камней, Хаджохский дольмен и Свято-Михайловский монастырь
В 11:30 состоится сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в северное крыло вокзала), а в 12:15 — в аэропорту Краснодара. После встречи отправимся на микроавтобусе в посёлок Хаджох, дорога займёт около 3 часов.
Путешествие по Адыгее начнётся с визита в Музей камней, расположенный возле посёлка Каменномостский (второе название Хаджоха). Здесь можно увидеть закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов и черепа древних животных, населявших эти земли миллионы лет назад.
Адыгея известна своими дольменами, и мы обязательно посетим один из самых знаменитых — Хаджохский дольмен. Этот мегалит, покрытый мхом, хранит атмосферу древности и тайны. Существует множество версий о его происхождении и предназначении, а некоторые исследователи сравнивают дольмены с египетскими пирамидами, считая их частью единой энергетической сети планеты.
Завершится день посещением Свято-Михайловского монастыря, расположенного недалеко от Хаджоха. Это православный скит, стоящий высоко в горах на вершине Физиабго. Монастырь называют святыней, находящейся ближе всех к небесам. Здесь хранятся древние фолианты, иконы и уникальные артефакты. Панорамы, открывающиеся с высоты, оставляют сильное впечатление.
Вечером разместимся в гостинице посёлка Хаджох.
За день: 3,1 км пешком, продолжительность — 4–5 часов.
Каньон реки Белой и скала Молоток
Сегодня мы отправимся в одно из самых впечатляющих мест Адыгеи — каньон реки Белой, также известный как Хаджохская теснина. Узкое ущелье длиной около 400 метров и шириной не более 20 метров образовано бурным течением реки, из-за чего вода здесь напоминает кипящее молоко. В некоторых местах берега сходятся, образуя природные каменные мосты — именно от них посёлок получил название Каменномостский.
Продолжением дня станет прогулка к скале Молоток — природному образованию, по форме напоминающему гигантский каменный молот. Маршрут пройдёт по живописным тропам и подарит возможность рассмотреть горные пейзажи.
За день: 4,9 км пешком, перепад высот 410–420 м, продолжительность — около 3 часов.
Водопады Руфабго и пещера Кошачий глаз
Этот день посвящён знаменитым водопадам Руфабго, расположенным в одноимённом ущелье. Здесь нас ждёт пешеходный маршрут вдоль каньона, окружённого величественными скалами. Даже зимой тропы оборудованы перилами, ступенями и мостиками, что делает путь безопасным и комфортным для всех участников.
Мы увидим водопады Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие — зимой они превращаются в завораживающие ледяные каскады и гигантские кристаллические сосульки.
В завершение маршрута посетим пещеру Кошачий глаз, получившую своё название из-за характерного отверстия в своде, через которое пробивается свет. Это придаёт пещере загадочность и особую атмосферу.
За день: 13,8 км пешком, перепад высот 410–580 м, продолжительность — 6–7 часов.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Утро начнётся с поездки на плато Лаго-Наки, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Это одно из самых живописных мест Кавказа, откуда открываются виды на горные вершины и хребты. По пути сделаем остановки у обзорных площадок и сувенирных лавок.
Здесь можно будет покататься на санках и тюбингах (за доплату) — зимние развлечения, которые особенно понравятся детям. Свежий горный воздух, искрящийся снег и величественные виды создадут атмосферу настоящего зимнего праздника.
Далее мы посетим Большую Азишскую пещеру — природный памятник на хребте Азиш-Тау. Её галереи украшены гроздьями сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм, которые напоминают застывшие волны и фантастические фигуры.
За день: 4,5 км пешком, продолжительность — 6–7 часов.
Ущелье реки Мишоко и Красное озеро
Сегодня нас ждёт треккинг по ущелью реки Мишоко. Первой остановкой станет Красное родниковое озеро, образовавшееся на месте древнего карьера. Его необычный цвет объясняется отражением солнечных лучей от скал.
Маршрут пройдёт через сосновый бор, и постепенно мы поднимемся к смотровым площадкам, откуда открываются виды на хребет Азиш-Тау и окрестности каньона. По пути осмотрим древние гроты и природные террасы, где можно устроить короткие привалы и насладиться чистым зимним воздухом.
За день: 9,3 км пешком, перепад высот 410–570 м, продолжительность — 5–6 часов.
Термальные источники «Водная Ривьера» и возвращение в Краснодар
Финальный день тура пройдёт в термальном комплексе «Водная Ривьера». Здесь расположено 5 купелей под открытым небом, наполненных минеральной водой из артезианской скважины глубиной 1800 м.
Вода богата кремнием, натрием и сульфатами, что благотворно влияет на организм. Купание в горячих источниках на морозном воздухе дарит расслабление и лёгкость. Не забудьте взять купальные принадлежности в отдельном пакете.
После отдыха группа отправится на микроавтобусе в Краснодар. Прибытие на железнодорожный вокзал и в аэропорт запланировано на 14:00–15:00.
За день: 2,1 км пешком.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|79 000 ₽
|1-местное размещение
|104 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го по 6-й дни, обеды со 2-го по 5-й дни
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру и в термальные источники
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Переезд до Краснодара и обратно
- Остальное питание (стоимость питания в кафе - от 600 ₽)
- Прокат санок и ватрушек (оплачивается на месте)
- Медицинская страховка (по желанию)