Мои заказы

Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами

Побывать на плато Лаго-Наки, расслабиться в термах и увидеть заледеневшие каскады водопадов
Новогоднее путешествие в Адыгею подарит встречу с природной красотой Кавказа и атмосферу горного покоя.

Вы осмотрите самый известный дольмен и Свято-Михайловский монастырь, подниметесь к каньонам и водопадам, увидите плато Лаго-Наки с
читать дальше

его снежными панорамами и побываете в Большой Азишской пещере, где каменные своды напоминают фантастические дворцы.

Вас ждут прогулки по ущельям и скалам, знакомство с Хаджохской тесниной и отдых в термальных источниках под открытым небом.

Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами
Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами
Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Музей камней, Хаджохский дольмен и Свято-Михайловский монастырь

В 11:30 состоится сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в северное крыло вокзала), а в 12:15 — в аэропорту Краснодара. После встречи отправимся на микроавтобусе в посёлок Хаджох, дорога займёт около 3 часов.

Путешествие по Адыгее начнётся с визита в Музей камней, расположенный возле посёлка Каменномостский (второе название Хаджоха). Здесь можно увидеть закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов и черепа древних животных, населявших эти земли миллионы лет назад.

Адыгея известна своими дольменами, и мы обязательно посетим один из самых знаменитых — Хаджохский дольмен. Этот мегалит, покрытый мхом, хранит атмосферу древности и тайны. Существует множество версий о его происхождении и предназначении, а некоторые исследователи сравнивают дольмены с египетскими пирамидами, считая их частью единой энергетической сети планеты.

Завершится день посещением Свято-Михайловского монастыря, расположенного недалеко от Хаджоха. Это православный скит, стоящий высоко в горах на вершине Физиабго. Монастырь называют святыней, находящейся ближе всех к небесам. Здесь хранятся древние фолианты, иконы и уникальные артефакты. Панорамы, открывающиеся с высоты, оставляют сильное впечатление.

Вечером разместимся в гостинице посёлка Хаджох.

За день: 3,1 км пешком, продолжительность — 4–5 часов.

Музей камней, Хаджохский дольмен и Свято-Михайловский монастырьМузей камней, Хаджохский дольмен и Свято-Михайловский монастырьМузей камней, Хаджохский дольмен и Свято-Михайловский монастырь
2 день

Каньон реки Белой и скала Молоток

Сегодня мы отправимся в одно из самых впечатляющих мест Адыгеи — каньон реки Белой, также известный как Хаджохская теснина. Узкое ущелье длиной около 400 метров и шириной не более 20 метров образовано бурным течением реки, из-за чего вода здесь напоминает кипящее молоко. В некоторых местах берега сходятся, образуя природные каменные мосты — именно от них посёлок получил название Каменномостский.

Продолжением дня станет прогулка к скале Молоток — природному образованию, по форме напоминающему гигантский каменный молот. Маршрут пройдёт по живописным тропам и подарит возможность рассмотреть горные пейзажи.

За день: 4,9 км пешком, перепад высот 410–420 м, продолжительность — около 3 часов.

Каньон реки Белой и скала МолотокКаньон реки Белой и скала МолотокКаньон реки Белой и скала Молоток
3 день

Водопады Руфабго и пещера Кошачий глаз

Этот день посвящён знаменитым водопадам Руфабго, расположенным в одноимённом ущелье. Здесь нас ждёт пешеходный маршрут вдоль каньона, окружённого величественными скалами. Даже зимой тропы оборудованы перилами, ступенями и мостиками, что делает путь безопасным и комфортным для всех участников.

Мы увидим водопады Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие — зимой они превращаются в завораживающие ледяные каскады и гигантские кристаллические сосульки.

В завершение маршрута посетим пещеру Кошачий глаз, получившую своё название из-за характерного отверстия в своде, через которое пробивается свет. Это придаёт пещере загадочность и особую атмосферу.

За день: 13,8 км пешком, перепад высот 410–580 м, продолжительность — 6–7 часов.

Водопады Руфабго и пещера Кошачий глазВодопады Руфабго и пещера Кошачий глазВодопады Руфабго и пещера Кошачий глаз
4 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Утро начнётся с поездки на плато Лаго-Наки, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Это одно из самых живописных мест Кавказа, откуда открываются виды на горные вершины и хребты. По пути сделаем остановки у обзорных площадок и сувенирных лавок.

Здесь можно будет покататься на санках и тюбингах (за доплату) — зимние развлечения, которые особенно понравятся детям. Свежий горный воздух, искрящийся снег и величественные виды создадут атмосферу настоящего зимнего праздника.

Далее мы посетим Большую Азишскую пещеру — природный памятник на хребте Азиш-Тау. Её галереи украшены гроздьями сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм, которые напоминают застывшие волны и фантастические фигуры.

За день: 4,5 км пешком, продолжительность — 6–7 часов.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
5 день

Ущелье реки Мишоко и Красное озеро

Сегодня нас ждёт треккинг по ущелью реки Мишоко. Первой остановкой станет Красное родниковое озеро, образовавшееся на месте древнего карьера. Его необычный цвет объясняется отражением солнечных лучей от скал.

Маршрут пройдёт через сосновый бор, и постепенно мы поднимемся к смотровым площадкам, откуда открываются виды на хребет Азиш-Тау и окрестности каньона. По пути осмотрим древние гроты и природные террасы, где можно устроить короткие привалы и насладиться чистым зимним воздухом.

За день: 9,3 км пешком, перепад высот 410–570 м, продолжительность — 5–6 часов.

Ущелье реки Мишоко и Красное озероУщелье реки Мишоко и Красное озероУщелье реки Мишоко и Красное озеро
6 день

Термальные источники «Водная Ривьера» и возвращение в Краснодар

Финальный день тура пройдёт в термальном комплексе «Водная Ривьера». Здесь расположено 5 купелей под открытым небом, наполненных минеральной водой из артезианской скважины глубиной 1800 м.

Вода богата кремнием, натрием и сульфатами, что благотворно влияет на организм. Купание в горячих источниках на морозном воздухе дарит расслабление и лёгкость. Не забудьте взять купальные принадлежности в отдельном пакете.

После отдыха группа отправится на микроавтобусе в Краснодар. Прибытие на железнодорожный вокзал и в аэропорт запланировано на 14:00–15:00.

За день: 2,1 км пешком.

Термальные источники «Водная Ривьера» и возвращение в КраснодарТермальные источники «Водная Ривьера» и возвращение в КраснодарТермальные источники «Водная Ривьера» и возвращение в Краснодар

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)79 000 ₽
1-местное размещение104 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го по 6-й дни, обеды со 2-го по 5-й дни
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру и в термальные источники
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Переезд до Краснодара и обратно
  • Остальное питание (стоимость питания в кафе - от 600 ₽)
  • Прокат санок и ватрушек (оплачивается на месте)
  • Медицинская страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Краснодара, 12:15. Ж/д вокзал Краснодар-1 (у северного крыла), 11:30
Завершение: Краснодар, вокзал и аэропорт, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Краснодаре
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Тур входит в следующие категории Краснодара

Похожие туры из Краснодара

Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
1 отзыв
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 22 900 ₽ за человека
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
На автобусе
Конные прогулки
6 дней
5 отзывов
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 30 200 ₽ за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: Г. Краснодар
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
75 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара