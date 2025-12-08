В 11:30 состоится сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в северное крыло вокзала), а в 12:15 — в аэропорту Краснодара. После встречи отправимся на микроавтобусе в посёлок Хаджох, дорога займёт около 3 часов.

Путешествие по Адыгее начнётся с визита в Музей камней, расположенный возле посёлка Каменномостский (второе название Хаджоха). Здесь можно увидеть закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов и черепа древних животных, населявших эти земли миллионы лет назад.

Адыгея известна своими дольменами, и мы обязательно посетим один из самых знаменитых — Хаджохский дольмен. Этот мегалит, покрытый мхом, хранит атмосферу древности и тайны. Существует множество версий о его происхождении и предназначении, а некоторые исследователи сравнивают дольмены с египетскими пирамидами, считая их частью единой энергетической сети планеты.

Завершится день посещением Свято-Михайловского монастыря, расположенного недалеко от Хаджоха. Это православный скит, стоящий высоко в горах на вершине Физиабго. Монастырь называют святыней, находящейся ближе всех к небесам. Здесь хранятся древние фолианты, иконы и уникальные артефакты. Панорамы, открывающиеся с высоты, оставляют сильное впечатление.

Вечером разместимся в гостинице посёлка Хаджох.

За день: 3,1 км пешком, продолжительность — 4–5 часов.