Прекрасный отдых в преддверии главного праздника зарядит и восстановит ваши силы, а насыщенная программа не заставит скучать и подарит море ярких эмоций.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источниках
14:30 Заезд.
Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно).
18:00: Ужин.
19:00: Поездка на термальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.
Посещение термальных источников (1 час).
Скала Чертов палец
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее (билеты оплачиваются отдельно).
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Посещение термальных источников (1 час).
Гуамское ущелье
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов» (билеты оплачиваются отдельно).
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Отъезд
09:00 Завтрак.
Вручение подарков.
10:00 Отъезд.
Проживание
В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация» или аналогичных.
Доплата за одноместное размещение 15 000 рублей.
Варианты проживания
Туристическая база «Активация»
Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра. Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.
К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.
На территории функционирует открытый подогреваемый бассейн.
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Туркомплекс «Белая река Даховская»
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах
- Трансферы в день заезда и в день выезда
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, прогулки по Адыгее
- Посещение термальных источников по программе
Что не входит в цену
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до Краснодара
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Канатная дорога - 600 руб. Хаджохская теснина - 500 руб./взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 200 руб., до 7 лет бесплатно Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский Пещера «Азишская» - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 300 руб., до 7 лет бесплатно Гуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка) аренда санок (плато Лаги-Наки) 300 руб. Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно. Трансфер к источникам и обратно бесплатный
- Канатная дорога - 600 руб
- Хаджохская теснина - 500 руб./взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 200 руб., до 7 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 300 руб., до 7 лет бесплатно
- Гуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка)
- Аренда санок (плато Лаги-Наки) 300 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно. Трансфер к источникам и обратно бесплатный
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие вещи необходимо взять с собой?
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
2. Документы: паспорт, страховой медицинский полис;
3. Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
4. Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
5. Купальник, резиновые тапочки, полотенца;
6. Рюкзак на 20-25 литров.
Какие документы нужно с собой взять для заселения в номер?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Возможно ли в данном туре одноместное размещение?
Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.
Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 12:00;
— с 15:00 до 16:00;
Каждая суббота:
— с 15:00 до 16:00.
Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30;
Каждая суббота:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли скидки в туре?
- для детей до 5-ти лет – бесплатно, Без претензий на услуги.
- детям до 14 лет – 10%
- пенсионерам - 10%
при размещении на турбазе Активация