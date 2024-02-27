1 день

Краснодар - река Белая - база отдыха

Встречаемся в Краснодаре на железнодорожном вокзале.

Садимся в заказной трансфер и едем на турбазу (в пути около 3х часов).

По приезду расселяемся по комнатам, обедаем в столовой и отправляемся на обзорную прогулку по окрестностям.

Перед ужином нас ждет вечер знакомств, а после — первая адыгская сказка на ночь.

Маршрут на авто: 180 км.