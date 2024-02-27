Узнаем, чем разжечь костер без бумаги, насколько вкуснее суп, если перед этим пройти немало километров и многое другое.
Мир Адыгеи удивителен! Он поможет нам пробудить любознательность, интерес к окружающему миру и походной жизни.
окт
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Краснодар - река Белая - база отдыха
Встречаемся в Краснодаре на железнодорожном вокзале.
Садимся в заказной трансфер и едем на турбазу (в пути около 3х часов).
По приезду расселяемся по комнатам, обедаем в столовой и отправляемся на обзорную прогулку по окрестностям.
Перед ужином нас ждет вечер знакомств, а после — первая адыгская сказка на ночь.
Маршрут на авто: 180 км.
Поход в горы. Походная кулинария и настольные игры
Утро начинаем с веселой зарядки с видом на горы.
После завтрака отправимся в поход на ближайшие скалы.
Нас ждут подъем по красивому лесу, скалы, виды и проверка на выносливость.
Поговорим о технике безопасности в походе, о преодолении спусков, научимся правильно использовать треккинговые палки.
На обратном пути будем собирать дрова для завтрашнего вечернего костра.
Обед готовим все вместе в лесу.
После ужина — вечер настольных игр.
Мы привезем их с собой целый мешок на любой вкус, но и вы берите с собой свои любимые.
Маршрут пешком около 5 км.
Поход на водопады Руфабго - занятие по разведению костров
Сегодня отправляемся в поход на целый день!
Идем на водопады Руфабго.
Увидим целую серию разных водопадов.
По дороге поговорим о геологии и поразглядываем окрестные скалы.
На обед остановимся в очень красивом уединенном месте.
Чтобы попасть туда, придется даже перейти реку вброд.
Здесь будем не только отдыхать, но и учиться разводить костры и вешать походный тент разными способами.
Знания об разученных вчера узлах нам точно пригодятся.
Спускаемся уже в сумерках.
Вечером после такого насыщенного дня идем в баню (доп. плата).
Маршрут пешком: 15 км. Маршрут на авто: 18 км.
Сплав на рафтах по порогам р. Белая и походный квест
Продолжаем заниматься и отдыхать.
Сегодня в первой половине дня отправимся на сплав по реке Белая.
Нас ждут рафты, пороги, брызги и адреналин.
После поговорим о доврачебной помощи в походе и начнем готовиться к вечернему походному квесту.
Как это? Придумаем вместе!
Маршрут на авто: 13 км.
Поход по гротам к скале Чертов Палец
Опять идем в поход.
На этот раз идем исследовать каменные гроты и покорять скалу Чертов палец.
Путь неблизкий, подъем долгий, но все справятся, и оно того стоит!
Обед приготовим внутри одного из гротов.
Полазаем вволю, будем исследовать и представлять себя пещерными жителями.
После ужина — творческий вечер.
Когда дети лягут спать, родители отправятся в баню (доп. плата).
Маршрут на авто: 5 км. Маршрут пешком: 12 км.
Плато Лаго-наки. Поездка на термальные источники
Сегодня поговорим об ориентировании.
Рассмотрим карту, поиграем с топографическими знаками.
А затем отправимся на плато Лаго-наки — самое известное место Адыгеи!
Увидим "Каменное море", посетим Большую Азишскую пещеру и запланируем когда-нибудь пройти знаменитый маршрут "Через горы к морю", который начинается именно здесь.
А после спуска нас ждет награда — поездка в термальные источники (доп. плата)!
Маршрут на авто: 45 км.
Психология в походе - игры. Отъезд
Сегодня у нас завершающий день.
И весь этот день мы будем… играть!
Психология в походе — тоже немаловажная часть.
Нужно уметь поддерживать друг друга, дарить тепло, быть вместе с тем, кому тяжелее.
Мы надеемся, вы уже умеете это или научились в предыдущие дни, но разные игры помогут нам прожить это еще раз.
После обеда собираемся и отправляемся на вокзал в Краснодар.
Маршрут на авто: 180 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в номерах по 2, 3 или 4 человека с удобствами.
Акционная стоимость тура на последние 5 мест — 46 500 руб. /чел. на заезды 24.03.2024 - 30.03.2024, 07.04.2024 - 13.04.2024 и 06.10.2024 - 12.10.2024.
Стоимость тура на 1 человека — 48 600 руб. /чел.
- Стоимость 45 900 руб. /дети от 7 до 12 лет.
Варианты проживания
Туристическая база
Проживание на турбазе в номерах по 2,3 или 4 человека с удобствами и горячим душем
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Насыщенная программа с утра до вечера каждый день
- Занятия и активности для всех участников
- Все необходимое снаряжение и оборудование, кроме рюкзаков и сидушек
- Входные билеты на водопады и прочие достопримечательности по программе
- Трансфер из Краснодара до базы и обратно
- Проживание на турбазе в номерах по 2, 3 или 4 человека с удобствами и горячим душем
- 3х разовое питание (завтрак и ужин - на базе, обед - на природе там, куда нас приведет программа)
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Личное снаряжение (рюкзак и сидушка)
- Вкусности с рынка и сувениры
- Баня - 500-600 руб
- Купание в термальных источниках - 800-900 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог хорошего настроения — это правильно подобранная одежда. Собирая рюкзак себе и ребенку, стоит учитывать, что:
- Погода осенью и весной в Адыгее непредсказуема. Сегодня можем гулять в футболках, а завтра слепить снеговика.
- Мы будем вести очень активный образ жизни, а значит пачкаться, иногда мокнуть, пахнуть костром и т. д.
- Маршрут устроен так, что ничего таскать на себе (кроме небольшого рюкзачка с личным и групповым снаряжением и едой на день) не нужно, поэтому можно не стесняться и взять больше вещей на все случаи жизни.
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
Одежда:
- Одежда для сна;
- Нижнее бельё;
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Термобельё;
- Носки или термоноски;
- Футболка;
- Рубашка с длинным рукавом;
- Лёгкая кофта (тельник, термо);
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- Перчатки;
- Шапочка лёгкая;
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- Накидка от дождя с капюшоном;
- Треккинговые ботинки;
- Шлёпки/кроксы/сандалии;
- Тапочки;
- Кроссовки;
- Удобные штаны;
Личные вещи:
- Паспорт;
- Набор посуды (КЛМН);
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Предметы личной гигиены;
- Лёгкое полотенце;
- Медицинский полис;
- Банное;
- Блокнот и ручка;
- Детская индивидуальная аптечка;
- Спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Треккинговые палки;
- Термос (1л.);
- Фотоаппарат;
- Очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до места встречи?
Берем билеты так, чтобы быть в Краснодаре не позднее 12:00 в первый день.
Обратно можно брать билеты начиная с 18:00.
Можно также приехать на поезде в Белореченск.
Если вы решите приехать на машине, то на территории турбазы вас будет ждать бесплатная парковка.
Что будем есть? Кто будет готовить?
Меню довольно простое походное, но очень сытное. По пути из Краснодара заедем на рынок и дополнительно купим фрукты и овощи. Готовить завтраки и ужины будем на базе на кухне, а обеды — на природе. Для приготовления еды распределимся по дежурствам. Главными на дежурствах, конечно, будут инструктор и дети.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё прошло отлично!!!
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