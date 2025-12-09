Мои заказы

На Рождество – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Краснодаре, цены от 79 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами
На машине
6 дней
Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами
Побывать на плато Лаго-Наки, расслабиться в термах и увидеть заледеневшие каскады водопадов
Начало: Аэропорт Краснодара, 12:15. Ж/д вокзал Краснодар-1...
3 янв в 11:30
79 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
На машине
6 дней
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж/д вокзале «Краснодар-1» - в 11:00, в аэропорт...
3 янв в 08:00
80 800 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
На машине
3 дня
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
19 дек в 08:00
31 дек в 08:00
83 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Майкоп
  9. Скала Петушок
  10. Дантово ущелье
Сколько стоит тур в Краснодаре в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 79 000 до 83 000.
