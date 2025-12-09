Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами
Побывать на плато Лаго-Наки, расслабиться в термах и увидеть заледеневшие каскады водопадов
Начало: Аэропорт Краснодара, 12:15. Ж/д вокзал Краснодар-1...
3 янв в 11:30
79 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж/д вокзале «Краснодар-1» - в 11:00, в аэропорт...
3 янв в 08:00
80 800 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
19 дек в 08:00
31 дек в 08:00
83 000 ₽ за человека
