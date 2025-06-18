5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
18 июн в 06:00
16 июл в 06:00
19 000₽ за человека
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
25 июн в 06:00
23 июл в 06:00
19 000₽ за человека
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
19 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В июле»
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