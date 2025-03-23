Всего в 25 км от Красноярска уже ничего не напоминает о близости города. Здесь сказочное царство густой темнохвойной тайги, местами непролазной и даже мрачной.
Мы погрузимся в атмосферу зимней сказки, отыщем затерянные в лесу скалы-останцы и погреемся у костра.
Мы погрузимся в атмосферу зимней сказки, отыщем затерянные в лесу скалы-останцы и погреемся у костра.
Описание экскурсии
Это Мининское нагорье, тайга здесь особенная — не будь тропы, пройти было бы невозможно. Особенно величественность и спокойствие нетронутой природы чувствуются зимой. Тропинка приведёт нас к граносиенитовым останцам — столбам, родственникам известных Красноярских, но гораздо более диким и малопосещаемым.
- Если хватит сил, дойдём до дальних скал — Паруса и Колдунов
- Если устанем раньше — увидим Первый Мининский столб, смотровую возле него и особенное уединённое место — Моховую постель
- У подножия столбов устроим пикник, выпьем чай и разожжём костёр погреться (если останется время)
Кому подойдёт экскурсия
Поход подойдёт смелым, выносливым и активным путешественникам, желающим попасть в настоящую тайгу и проверить себя. В зимнее время — не боящимся холода и длительной ходьбы по буреломному лесу.
Организационные детали
- До места начала хайкинга и обратно мы добираемся на электричке. Билет оплачивается отдельно — 64 ₽ в одну сторону. Время в пути — около 40 минут
- Перекус и термос берите с собой
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Красноярска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 248 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,Задать вопрос
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