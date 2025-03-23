Всего в 25 км от Красноярска уже ничего не напоминает о близости города. Здесь сказочное царство густой темнохвойной тайги, местами непролазной и даже мрачной. Мы погрузимся в атмосферу зимней сказки, отыщем затерянные в лесу скалы-останцы и погреемся у костра.

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Описание экскурсии

Это Мининское нагорье, тайга здесь особенная — не будь тропы, пройти было бы невозможно. Особенно величественность и спокойствие нетронутой природы чувствуются зимой. Тропинка приведёт нас к граносиенитовым останцам — столбам, родственникам известных Красноярских, но гораздо более диким и малопосещаемым.

Если хватит сил, дойдём до дальних скал — Паруса и Колдунов

Если устанем раньше — увидим Первый Мининский столб, смотровую возле него и особенное уединённое место — Моховую постель

У подножия столбов устроим пикник, выпьем чай и разожжём костёр погреться (если останется время)

Кому подойдёт экскурсия

Поход подойдёт смелым, выносливым и активным путешественникам, желающим попасть в настоящую тайгу и проверить себя. В зимнее время — не боящимся холода и длительной ходьбы по буреломному лесу.

Организационные детали