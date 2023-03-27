Лучшее время для водной прогулки по Красноярску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для экскурсий на свежем воздухе. В эти месяцы можно насладиться красотой города и его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные перепады температуры. В зимние месяцы прогулка возможна, но будет зависеть от погодных условий и наличия льда на реке.

Индивидуальная водная прогулка по Красноярску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой города. Маршрут начинается от башни "Красноярский Биг-Бен" и ведет к Театральной площади, где можно увидеть статую Аполлона и памятник Чехову. Затем экскурсия продолжается к Речному вокзалу и музею-пароходу "Святитель Николай", который рассказывает об истории судоходства. Завершает прогулку посещение площади Мира, старейшей в городе, с ее уникальными памятниками и архитектурой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Красноярску

Погружение в атмосферу столицы Восточной Сибири — это возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и исторические места. На экскурсии вы насладитесь красотой города, побываете на Театральной площади, посетите старейшую Площадь Мира и сможете ознакомиться с Музеем-пароходом «Святитель Николай».

Театральная площадь

Экскурсия стартует от «Красноярского Биг-Бена» и ведёт на Театральную площадь, существующую с XIX века. На её территории находится удивительный архитектурный ансамбль, который включает:

Театр оперы и балета;

Гостиница «Красноярск»;

Несколько административных зданий.

Центр площади украшен статуей Аполлона и Башней с часами, а также памятником Чехову, установленным в 1995 году. Эти места подарят вам незабываемые эмоции и возможность сделать яркие фотографии.

Музей-пароход «Святитель Николай»

Далее вы направитесь к Краеведческому музею, а затем к Речному вокзалу, который был построен в 1952 году в стиле советского конструктивизма. Уникальное место — пароход «Святитель Николай», который на вечной стоянке близ вокзала. Корабль, построенный в 1886 году, использовался для перевозки пассажиров из Красноярска в Минусинск и Енисейск. Сегодня на его борту находится музей, который рассказывает об истории парохода и его значении для региона.

Площадь Мира

Завершите прогулку на площади Мира, самой старой в городе. Она возникла на месте Красноярского острога в XVIII веке и служила местом для базаров. Здесь располагаются:

Музейный центр «Площадь Мира»;

Красноярская филармония;

Памятник командору Резанову.

Несколько шагов отделяют вас от статуи «Лошадь Белая», посвященной первопроходцам и покорителям Сибири.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Присоединяйтесь к восхитительному путешествию по Красноярску!