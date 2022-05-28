Первое знакомство с Красноярском и посещение музея

Первое знакомство с Красноярском и посещение музея
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь 350-летия
  • Коммунальный мост
  • Памятник А. П. Чехову
  • Фонтан «Реки Сибири»
  • Театр оперы и балета
  • Башня «Красноярский Биг-Бен»
  • Краеведческий музей
  • Речной вокзал
  • Музейный центр Площадь Мира
  • Музей-пароход «Святитель Николай»
  • Виноградовский мост и др
Экскурсия по Красноярску позволит вам получить первое впечатление о столице Восточной Сибири. Вы побываете на Театральной площади, прогуляетесь по старейшей в городе площади Мира, посетите Музей-пароход «Святитель Николай».

Театральная площадь

Экскурсия начинается от башни «Красноярский Биг-Бен» и ведет к Театральной площади, существующей в городе с XIX столетия. На ее территории можно увидеть яркий архитектурный ансамбль, который включает в себя Театр оперы и балета, гостиницу «Красноярск» и несколько административных строений. В центре площади размещаются статуя Аполлона и Башня с часами, а в ее нижнем ярусе высится памятник Чехову, установленный в 1995 году.

Музей-пароход «Святитель Николай»

От Театральной площади вы пройдетесь до Краеведческого музея, а затем выйдете к Речному вокзалу, построенному в 1952 году в стиле советского конструктивизма. Недалеко от него на вечной стоянке находится пароход «Святитель Николай», который использовался для перевозки пассажиров их Красноярска в Минусинск и Енисейск. Корабль был построен в 1886 году и принадлежал купцу Сибирякову. Сегодня на его борту работает музей, который рассказывает об истории парохода.

Площадь Мира

В завершение прогулки мы побываем на площади Мира, которая является самой старой в городе. Она появилась на месте Красноярского острога еще в XVIII веке и долгое время использовалась местными купцами для устройства базаров. На ее территории располагаются музейный центр «Площадь Мира», красноярская филармония и памятник командору Резанову. Неподалеку находится статуя «Лошадь Белая», установленная в честь первопроходцев и покорителей Сибири.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей-пароход «Святитель Николай» оплачиваются дополнительно: взрослые – 150 руб., дети/студенты/пенсионеры – 100 руб.
  • Экскурсионное обслуживание в музее: 1 чел — 300 руб., 2 чел — 500 руб. с группы, от 3 до 5 чел — 150 руб. с человека
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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