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Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода

Индивидуальная экскурсия по Красноярску: Театральная площадь, музей-пароход и старейшая площадь Мира ждут вас в увлекательном путешествии
Индивидуальная водная прогулка по Красноярску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой города.

Маршрут начинается от башни "Красноярский Биг-Бен" и ведет к Театральной площади, где можно увидеть статую Аполлона и памятник Чехову.

Затем экскурсия продолжается к Речному вокзалу и музею-пароходу "Святитель Николай", который рассказывает об истории судоходства.

Завершает прогулку посещение площади Мира, старейшей в городе, с ее уникальными памятниками и архитектурой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Уникальный музей-пароход
  • 🏛 Исторические площади
  • 🎭 Театральная площадь
  • 🗿 Памятники и скульптуры
  • 🌟 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки по Красноярску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для экскурсий на свежем воздухе. В эти месяцы можно насладиться красотой города и его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные перепады температуры. В зимние месяцы прогулка возможна, но будет зависеть от погодных условий и наличия льда на реке.
Сейчас август — это идеальное время.
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Музей-пароход «Святитель Николай»
  • Площадь Мира

Описание экскурсии

Экскурсия по Красноярску

Погружение в атмосферу столицы Восточной Сибири — это возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и исторические места. На экскурсии вы насладитесь красотой города, побываете на Театральной площади, посетите старейшую Площадь Мира и сможете ознакомиться с Музеем-пароходом «Святитель Николай».

Театральная площадь

Экскурсия стартует от «Красноярского Биг-Бена» и ведёт на Театральную площадь, существующую с XIX века. На её территории находится удивительный архитектурный ансамбль, который включает:

  • Театр оперы и балета;
  • Гостиница «Красноярск»;
  • Несколько административных зданий.

Центр площади украшен статуей Аполлона и Башней с часами, а также памятником Чехову, установленным в 1995 году. Эти места подарят вам незабываемые эмоции и возможность сделать яркие фотографии.

Музей-пароход «Святитель Николай»

Далее вы направитесь к Краеведческому музею, а затем к Речному вокзалу, который был построен в 1952 году в стиле советского конструктивизма. Уникальное место — пароход «Святитель Николай», который на вечной стоянке близ вокзала. Корабль, построенный в 1886 году, использовался для перевозки пассажиров из Красноярска в Минусинск и Енисейск. Сегодня на его борту находится музей, который рассказывает об истории парохода и его значении для региона.

Площадь Мира

Завершите прогулку на площади Мира, самой старой в городе. Она возникла на месте Красноярского острога в XVIII веке и служила местом для базаров. Здесь располагаются:

  • Музейный центр «Площадь Мира»;
  • Красноярская филармония;
  • Памятник командору Резанову.

Несколько шагов отделяют вас от статуи «Лошадь Белая», посвященной первопроходцам и покорителям Сибири.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Присоединяйтесь к восхитительному путешествию по Красноярску!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь 350-летия
  • Коммунальный мост
  • Памятник А.П. Чехову
  • Фонтан «Реки Сибири»
  • Театр оперы и балета
  • Башня «Красноярский Биг-Бен»
  • Краеведческий музей
  • Речной вокзал
  • Музейный центр Площадь Мира
  • Музей-пароход «Святитель Николай»
  • Виноградовский мост и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей-пароход «Святитель Николай» оплачиваются дополнительно: взрослые - 150 руб., дети/студенты/пенсионеры - 100 руб.
  • Экскурсионное обслуживание в музее: 1 чел - 350 руб., 2 чел - 600 руб. с группы, от 3 до 9 чел - 250 руб. с человека.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход. Экскурсовод Николай ориентировался на наши предпочтения, очень интересно рассказывал.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход. Экскурсовод Николай ориентировался на наши предпочтения, очень интересно рассказывал.
Вам был полезен этот отзыв?

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