Экскурсия по Красноярску позволит вам получить первое впечатление о столице Восточной Сибири. Вы побываете на Театральной площади, прогуляетесь по старейшей в городе площади Мира, посетите Музей-пароход «Святитель Николай».

Театральная площадь

Экскурсия начинается от башни «Красноярский Биг-Бен» и ведет к Театральной площади, существующей в городе с XIX столетия. На ее территории можно увидеть яркий архитектурный ансамбль, который включает в себя Театр оперы и балета, гостиницу «Красноярск» и несколько административных строений. В центре площади размещаются статуя Аполлона и Башня с часами, а в ее нижнем ярусе высится памятник Чехову, установленный в 1995 году.

Музей-пароход «Святитель Николай»

От Театральной площади вы пройдетесь до Краеведческого музея, а затем выйдете к Речному вокзалу, построенному в 1952 году в стиле советского конструктивизма. Недалеко от него на вечной стоянке находится пароход «Святитель Николай», который использовался для перевозки пассажиров их Красноярска в Минусинск и Енисейск. Корабль был построен в 1886 году и принадлежал купцу Сибирякову. Сегодня на его борту работает музей, который рассказывает об истории парохода.

Площадь Мира

В завершение прогулки мы побываем на площади Мира, которая является самой старой в городе. Она появилась на месте Красноярского острога еще в XVIII веке и долгое время использовалась местными купцами для устройства базаров. На ее территории располагаются музейный центр «Площадь Мира», красноярская филармония и памятник командору Резанову. Неподалеку находится статуя «Лошадь Белая», установленная в честь первопроходцев и покорителей Сибири.