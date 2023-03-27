Маршрут начинается от башни "Красноярский Биг-Бен" и ведет к Театральной площади, где можно увидеть статую Аполлона и памятник Чехову.
Затем экскурсия продолжается к Речному вокзалу и музею-пароходу "Святитель Николай", который рассказывает об истории судоходства.
Завершает прогулку посещение площади Мира, старейшей в городе, с ее уникальными памятниками и архитектурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Уникальный музей-пароход
- 🏛 Исторические площади
- 🎭 Театральная площадь
- 🗿 Памятники и скульптуры
- 🌟 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Музей-пароход «Святитель Николай»
- Площадь Мира
Описание экскурсии
Экскурсия по Красноярску
Погружение в атмосферу столицы Восточной Сибири — это возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и исторические места. На экскурсии вы насладитесь красотой города, побываете на Театральной площади, посетите старейшую Площадь Мира и сможете ознакомиться с Музеем-пароходом «Святитель Николай».
Театральная площадь
Экскурсия стартует от «Красноярского Биг-Бена» и ведёт на Театральную площадь, существующую с XIX века. На её территории находится удивительный архитектурный ансамбль, который включает:
- Театр оперы и балета;
- Гостиница «Красноярск»;
- Несколько административных зданий.
Центр площади украшен статуей Аполлона и Башней с часами, а также памятником Чехову, установленным в 1995 году. Эти места подарят вам незабываемые эмоции и возможность сделать яркие фотографии.
Музей-пароход «Святитель Николай»
Далее вы направитесь к Краеведческому музею, а затем к Речному вокзалу, который был построен в 1952 году в стиле советского конструктивизма. Уникальное место — пароход «Святитель Николай», который на вечной стоянке близ вокзала. Корабль, построенный в 1886 году, использовался для перевозки пассажиров из Красноярска в Минусинск и Енисейск. Сегодня на его борту находится музей, который рассказывает об истории парохода и его значении для региона.
Площадь Мира
Завершите прогулку на площади Мира, самой старой в городе. Она возникла на месте Красноярского острога в XVIII веке и служила местом для базаров. Здесь располагаются:
- Музейный центр «Площадь Мира»;
- Красноярская филармония;
- Памятник командору Резанову.
Несколько шагов отделяют вас от статуи «Лошадь Белая», посвященной первопроходцам и покорителям Сибири.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Присоединяйтесь к восхитительному путешествию по Красноярску!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь 350-летия
- Коммунальный мост
- Памятник А.П. Чехову
- Фонтан «Реки Сибири»
- Театр оперы и балета
- Башня «Красноярский Биг-Бен»
- Краеведческий музей
- Речной вокзал
- Музейный центр Площадь Мира
- Музей-пароход «Святитель Николай»
- Виноградовский мост и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей-пароход «Святитель Николай» оплачиваются дополнительно: взрослые - 150 руб., дети/студенты/пенсионеры - 100 руб.
- Экскурсионное обслуживание в музее: 1 чел - 350 руб., 2 чел - 600 руб. с группы, от 3 до 9 чел - 250 руб. с человека.