читать дальше возможные по пути столбы и увидели с высоты необычайную красоту!!! Встретили закат и очень комфортно спустились в сумерках к турбазе! Получили столько эмоций! Наш гид и проводник выше всяких похвал! Нам очень повезло, что это был именно Дмитрий! Его знания, настроение и неиссякаемое чувство юмора покорили наши сердца!

Спасибо искреннее Дмитрию за эту удивительную экскурсию! Мы прошли около 16 км по очень живописному маршруту, действительно без затяжных подъемов и поэтому доступно для любых туристов! Мы забрались на все