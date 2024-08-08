На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов

Экскурсия по Красноярску: канатная дорога, виды на город и леса, скалы, легенды и истории Столбов. Подходит для взрослых и детей от 8 лет
Добраться до Центральных Столбов и не устать? Легко! Главный набор высоты совершается с помощью канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Затем по лесной тропинке отправитесь к знаменитым скалам. Точки старта
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и финиша не совпадают, поэтому за 7 часов увидите максимум красивых мест. По пути узнаете о создании заповедника, его легендах и феномене столбизма.

Путешествие включает посещение вершины склона около подъёмника К1, климатической тропы, Каштаковской тропы, скал Монах, Монашка, Мотылёк, Перья, Львиные ворота и других. Завершится маршрут около памятника Столбистам

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальные природные ландшафты
  2. 🚠 Канатная дорога без затяжных подъёмов
  3. 🏞️ Знаменитые скалы и лесные массивы
  4. 📚 Интересные факты о заповеднике и столбизме
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Вершина склона около подъёмника К1
  • Климатическая тропа
  • Каштаковская тропа
  • Монах
  • Монашка
  • Мотылёк
  • Перья
  • Львиные ворота
  • Дед
  • Бабка
  • Внучка
  • Первый столб
  • Второй столб
  • Слоник
  • Туристический центр «Перевал»
  • Кордон «Лалетино»
  • Храм-часовня Святителя Иннокентия

Описание экскурсии

  • Вершина склона около подъёмника К1 фанпарка «Бобровый лог» и виды на Красноярск с одной стороны и бескрайние лесные массивы со скалой Такмак с другой
  • Климатическая тропа, на которой есть метеорологическая площадка и орнитологическая смотровая с интерактивными стендами
  • Каштаковская тропа — часть старинной Манской тропы через Столбы и реку Индей. Кто пройдёт сквозь осиновый Заколдованный лес, выйдет на Стобовскую видовку
  • Монах, Монашка, Мотылёк, Первенец, Предтеча — небольшие, но интересные скалы, до которых редко доходят, если идут традиционным маршрутом через центральный вход
  • Самые известные скалы — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка, Внучка, Первый и Второй столбы, а также Слоник, на которого многие пытались забежать, но не у всех это получилось
  • Туристический центр «Перевал» — культовая площадка Столбов, на которой начинаются основные маршруты к скалам. А для нашего маршрута — это уже дорога домой
  • Кордон «Лалетино» и храм-часовня Святителя Иннокентия — единственная часовня в России, находящаяся на особо охраняемой природной территории

По дороге вы узнаете, почему жители Красноярска поднялись на защиту этих мест и добились создания заповедника. Услышите о первых покорителях Столбов. Мы расскажем, как столбизм повысил спрос на лапти, почему «Свобода» вот уже больше 120 лет идёт рука об руку с историей Столбов. И конечно, будут легенды и версии происхождения причудливых скал.

Организационные детали

  • Маршрут начинается с подъёма по канатно-кресельной дороге в фанпарке «Бобровый лог» и завершается около памятника Столбистам
  • На прохождение 17 километров, любование видами и изучение Столбов потребуется 7-8 часов в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников
  • Поход подходит взрослым и детям от 8 лет, готовым к длительной нагрузке
  • Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник — 700 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В фанпарке «Бобровый лог»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ксения
8 авг 2024
Отличный несложный маршрут выходного дня. Безумно красиво и живописно! Прогулка в удовольствие. Вишенкой на торте стал закат на одном из столбов! Спасибо гиду Дмитрию за эту возможность 🤗
Отличный несложный маршрут выходного дня. Безумно красиво и живописно! Прогулка в удовольствие. Вишенкой на торте сталОтличный несложный маршрут выходного дня. Безумно красиво и живописно! Прогулка в удовольствие. Вишенкой на торте сталОтличный несложный маршрут выходного дня. Безумно красиво и живописно! Прогулка в удовольствие. Вишенкой на торте сталОтличный несложный маршрут выходного дня. Безумно красиво и живописно! Прогулка в удовольствие. Вишенкой на торте стал
Татьяна
31 июл 2024
Спасибо искреннее Дмитрию за эту удивительную экскурсию! Мы прошли около 16 км по очень живописному маршруту, действительно без затяжных подъемов и поэтому доступно для любых туристов! Мы забрались на все
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возможные по пути столбы и увидели с высоты необычайную красоту!!! Встретили закат и очень комфортно спустились в сумерках к турбазе! Получили столько эмоций! Наш гид и проводник выше всяких похвал! Нам очень повезло, что это был именно Дмитрий! Его знания, настроение и неиссякаемое чувство юмора покорили наши сердца!

Спасибо искреннее Дмитрию за эту удивительную экскурсию! Мы прошли около 16 км по очень живописному маршруту,Спасибо искреннее Дмитрию за эту удивительную экскурсию! Мы прошли около 16 км по очень живописному маршруту,Спасибо искреннее Дмитрию за эту удивительную экскурсию! Мы прошли около 16 км по очень живописному маршруту,

Входит в следующие категории Красноярска

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