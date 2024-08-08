Добраться до Центральных Столбов и не устать? Легко! Главный набор высоты совершается с помощью канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Затем по лесной тропинке отправитесь к знаменитым скалам. Точки старта
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные ландшафты
- 🚠 Канатная дорога без затяжных подъёмов
- 🏞️ Знаменитые скалы и лесные массивы
- 📚 Интересные факты о заповеднике и столбизме
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Вершина склона около подъёмника К1
- Климатическая тропа
- Каштаковская тропа
- Монах
- Монашка
- Мотылёк
- Перья
- Львиные ворота
- Дед
- Бабка
- Внучка
- Первый столб
- Второй столб
- Слоник
- Туристический центр «Перевал»
- Кордон «Лалетино»
- Храм-часовня Святителя Иннокентия
Описание экскурсии
- Вершина склона около подъёмника К1 фанпарка «Бобровый лог» и виды на Красноярск с одной стороны и бескрайние лесные массивы со скалой Такмак с другой
- Климатическая тропа, на которой есть метеорологическая площадка и орнитологическая смотровая с интерактивными стендами
- Каштаковская тропа — часть старинной Манской тропы через Столбы и реку Индей. Кто пройдёт сквозь осиновый Заколдованный лес, выйдет на Стобовскую видовку
- Монах, Монашка, Мотылёк, Первенец, Предтеча — небольшие, но интересные скалы, до которых редко доходят, если идут традиционным маршрутом через центральный вход
- Самые известные скалы — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка, Внучка, Первый и Второй столбы, а также Слоник, на которого многие пытались забежать, но не у всех это получилось
- Туристический центр «Перевал» — культовая площадка Столбов, на которой начинаются основные маршруты к скалам. А для нашего маршрута — это уже дорога домой
- Кордон «Лалетино» и храм-часовня Святителя Иннокентия — единственная часовня в России, находящаяся на особо охраняемой природной территории
По дороге вы узнаете, почему жители Красноярска поднялись на защиту этих мест и добились создания заповедника. Услышите о первых покорителях Столбов. Мы расскажем, как столбизм повысил спрос на лапти, почему «Свобода» вот уже больше 120 лет идёт рука об руку с историей Столбов. И конечно, будут легенды и версии происхождения причудливых скал.
Организационные детали
- Маршрут начинается с подъёма по канатно-кресельной дороге в фанпарке «Бобровый лог» и завершается около памятника Столбистам
- На прохождение 17 километров, любование видами и изучение Столбов потребуется 7-8 часов в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников
- Поход подходит взрослым и детям от 8 лет, готовым к длительной нагрузке
- Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник — 700 ₽ за человека
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фанпарке «Бобровый лог»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 26 туристов
Я живу в Красноярске и знаю все окрестности и интересные места. С группой единомышленников создал туристический клуб, теперь мы постоянно путешествуем по краю и показываем его красоту гостям. Более 2Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
8 авг 2024
Отличный несложный маршрут выходного дня. Безумно красиво и живописно! Прогулка в удовольствие. Вишенкой на торте стал закат на одном из столбов! Спасибо гиду Дмитрию за эту возможность 🤗
Татьяна
31 июл 2024
Спасибо искреннее Дмитрию за эту удивительную экскурсию! Мы прошли около 16 км по очень живописному маршруту, действительно без затяжных подъемов и поэтому доступно для любых туристов! Мы забрались на все
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