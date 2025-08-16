Мои заказы

Тайными тропами над Красноярской ГЭС: хайкинг + фотосессия

Погрузитесь в атмосферу Красноярска на индивидуальной фото-прогулке. Вас ждут захватывающие виды и уникальные снимки на память
Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Красноярска предлагает уникальную возможность увидеть ГЭС с редких смотровых площадок.

Участники пройдут по диким тропам, где маловероятно встретить других людей, и смогут насладиться захватывающими видами на Красноярское море и Енисей. На каждом этапе маршрута предусмотрены фотосессии, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Прогулка подходит для активных и здоровых людей, готовых к лёгкому треккингу
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии с редких ракурсов
  • 🌲 Прогулка по диким таёжным тропам
  • 👀 Виды на ГЭС, как на 10-рублёвой купюре
  • 🚶‍♂️ Лёгкий треккинг для активных людей
  • 🤫 Уединённые места без толп туристов
Тайными тропами над Красноярской ГЭС: хайкинг + фотосессия© Элиас
Что можно увидеть

  • Красноярская ГЭС
  • Чёртов мост
  • Дивногорск

Описание фото-прогулки

Маршрут будет таким:

  • Таёжная тропа от реки Заречная Листвянка приведёт нас к малопосещаемой смотровой площадке на скальниках. Полюбуемся плотиной, ГЭС и Красноярским морем с его заливами
  • На одном из скальников покачаемся на качели над обрывом и пофотографируемся
  • Спустимся к заброшенной технологической дороге вдоль ЛЭП. Отсюда начинается целая россыпь смотровых площадок на ГЭС, мост через Енисей и часть Дивногорска
  • Доберёмся до самой дальней площадки «Вторая опора» — откуда гидроэлектростанция видна как на ладони
  • Спустимся к знаменитому Чёртовому мосту, доступ на который сейчас закрыт
  • Закончим маршрут на смотровой площадке компании «Эн+» над ГЭС
  • По желанию вы можете остаться в Дивногорске и погулять по городу самостоятельно

Я расскажу:

  • О строительстве и работе ГЭС
  • Лучших маршрутах для походов в окрестностях Красноярска
  • Уникальном судоподъёмнике, который видно со всех смотровых
  • По вашему желанию, о своих путешествиях

Как доберёмся до точки старта:

  • Встретимся в электричке Красноярск — Дивногорск или на перроне Дивногорска. Вы можете сесть в электричку на железнодорожном вокзале Красноярска или на вокзале станции Енисей
  • От вокзала Дивногорска до начала маршрута и обратно поедем на такси

Организационные детали

  • Маршрут подойдёт активным здоровым людям. Треккинг пройдёт по пересечённой местности. Набор высоты составит 430 м, протяжённость пешей части маршрута — 10,5 км
  • Дополнительно оплачиваются билет на электричку до Дивногорска — 40 ₽ за чел., такси до начала маршрута — 450 ₽, такси до вокзала — 200 ₽
  • Возьмите с собой напитки и перекус
  • Через несколько дней после экскурсии вы получите ссылку на фото (не менее 30 шт.). Снимаю на Сanon R100 с разными объективами

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В электричке Красноярск - Дивногорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 481 туриста
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,
читать дальше

в том числе за границей. Фотограф. Автор книги «Практика микробюджетных путешествий», обучающей путешествовать за границей сверхбюджетно. Активный каучсёрфер и автостопщик. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности и показываю красоту родного края гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
16 авг 2025
Живем в Красноярске всю жизнь, а на ГЭС не разу не были. Выбрали тайными тропами над Красноярской ГЭС и остались очень довольны. Узнали много интересного. Виды просто потрясающие. Увидели ГЭС
читать дальше

с высоты, когда поднялись в гору, обзор завораживает. Когда спустились, прошли по смотровым площадкам. Наш гид Элиас очень интересно провел экскурсию. Мы в полном восторге. Будем еще заказывать экскурсии с ним по другим местам. Очень рекомендую, тем кто ценит красоту природы и хочет насладиться свежим воздухом и интересными фактами!!! Большое спасибо!

