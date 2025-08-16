Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Красноярска предлагает уникальную возможность увидеть ГЭС с редких смотровых площадок.
Участники пройдут по диким тропам, где маловероятно встретить других людей, и смогут насладиться захватывающими видами на Красноярское море и Енисей. На каждом этапе маршрута предусмотрены фотосессии, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Прогулка подходит для активных и здоровых людей, готовых к лёгкому треккингу
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии с редких ракурсов
- 🌲 Прогулка по диким таёжным тропам
- 👀 Виды на ГЭС, как на 10-рублёвой купюре
- 🚶♂️ Лёгкий треккинг для активных людей
- 🤫 Уединённые места без толп туристов
Что можно увидеть
- Красноярская ГЭС
- Чёртов мост
- Дивногорск
Описание фото-прогулки
Маршрут будет таким:
- Таёжная тропа от реки Заречная Листвянка приведёт нас к малопосещаемой смотровой площадке на скальниках. Полюбуемся плотиной, ГЭС и Красноярским морем с его заливами
- На одном из скальников покачаемся на качели над обрывом и пофотографируемся
- Спустимся к заброшенной технологической дороге вдоль ЛЭП. Отсюда начинается целая россыпь смотровых площадок на ГЭС, мост через Енисей и часть Дивногорска
- Доберёмся до самой дальней площадки «Вторая опора» — откуда гидроэлектростанция видна как на ладони
- Спустимся к знаменитому Чёртовому мосту, доступ на который сейчас закрыт
- Закончим маршрут на смотровой площадке компании «Эн+» над ГЭС
- По желанию вы можете остаться в Дивногорске и погулять по городу самостоятельно
Я расскажу:
- О строительстве и работе ГЭС
- Лучших маршрутах для походов в окрестностях Красноярска
- Уникальном судоподъёмнике, который видно со всех смотровых
- По вашему желанию, о своих путешествиях
Как доберёмся до точки старта:
- Встретимся в электричке Красноярск — Дивногорск или на перроне Дивногорска. Вы можете сесть в электричку на железнодорожном вокзале Красноярска или на вокзале станции Енисей
- От вокзала Дивногорска до начала маршрута и обратно поедем на такси
Организационные детали
- Маршрут подойдёт активным здоровым людям. Треккинг пройдёт по пересечённой местности. Набор высоты составит 430 м, протяжённость пешей части маршрута — 10,5 км
- Дополнительно оплачиваются билет на электричку до Дивногорска — 40 ₽ за чел., такси до начала маршрута — 450 ₽, такси до вокзала — 200 ₽
- Возьмите с собой напитки и перекус
- Через несколько дней после экскурсии вы получите ссылку на фото (не менее 30 шт.). Снимаю на Сanon R100 с разными объективами
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В электричке Красноярск - Дивногорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 481 туриста
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
И
Ирина
16 авг 2025
Живем в Красноярске всю жизнь, а на ГЭС не разу не были. Выбрали тайными тропами над Красноярской ГЭС и остались очень довольны. Узнали много интересного. Виды просто потрясающие. Увидели ГЭС
Входит в следующие категории Красноярска
