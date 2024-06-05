1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ССветлана3 июня 2024Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ИИрина1 июня 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
- ООльга1 июня 2024Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
- ССергей31 мая 2024Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
- ИИлья31 мая 2024Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
- ККирилл30 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
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