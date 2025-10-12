Мои заказы

Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Пешая
На микроавтобусе
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Покоряя морские просторы
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, разгадывая загадки и изучая семафорную азбуку. Найдите сокровища и получите памятный приз
Начало: На Якорной площади
12 окт в 11:30
13 окт в 10:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Кронштадт: аудиоэкскурия по must-see-местам города-крепости
Пешая
3.5 часа
Аудиогид
Кронштадт: аудиоэкскурсия по must-see местам
Путешествуйте по Кронштадту с аудиогидом, открывая для себя знаковые места и истории города-крепости. Насладитесь уникальной атмосферой и историей
Начало: От «Острова фортов»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
890 ₽ за человека
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Погрузитесь в эпоху Петра I, исследуйте уникальные инженерные чудеса и откройте для себя морские легенды Кронштадта в компании опытного гида
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 11:00 и 14:00
12 окт в 11:00
19 окт в 11:00
2400 ₽ за человека

