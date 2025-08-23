Индивидуальная
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Отправляйтесь в удивительное путешествие по каньону и водопадам Наджиго. Откройте для себя древние геологические формы и насладитесь красотой кавказской природы
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ЮЮлия23 августа 2025Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!
Роман подъехал точно ко времени; машина максимально комфортабельная; боялась, что будет укачивать на серпантине,
- ЕЕкатерина20 июля 2025Гид сразу предупредил что повезёт в другое место, не то что указано в программе, с оговоркой что потом и по
- ГГалина27 июня 2025Наша экскурсия получилась не вполне по плану в силу тогоо, что нашей группе оказалось физически тяжело пройти заявленный маршрут. Каньон
- ННина27 июня 2025Мы в восторге от экскурсии и экскурсовода!
Маршруты не замышленные!
Водопады прекрасны
Всем рекомендую
- ИИЛЬЯ15 ноября 2024Спасибо за экскурсию. Мы частично поменяли маршрут (без изменения стоимости) и посмотрели водопады в другом местечке, где редко появляются экскурсанты. Мы даже в них искупались. Гид сам предложил, увидев наши ожидания. По нашему, этот вариант стал намного интереснее.
- ММарина14 сентября 2024Всё замечательно. Роман отличный организатор, на комфортабельном автомобиле. Очень интересно, с юмором проводил экскурсию. Показал иного интересного. Мы довольны
- ССтанислав24 августа 2024Всё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько раз
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
