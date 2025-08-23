Мои заказы

Берендеево царство – экскурсии в Лазаревском

Найдено 4 экскурсии в категории «Берендеево царство» в Лазаревском, цены от 6670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Каньон и водопады Наджиго
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Отправляйтесь в удивительное путешествие по каньону и водопадам Наджиго. Откройте для себя древние геологические формы и насладитесь красотой кавказской природы
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Чары Абхазии
На машине
8 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 августа 2025
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!
    Роман подъехал точно ко времени; машина максимально комфортабельная; боялась, что будет укачивать на серпантине,
    читать дальше

    но ехали максимально мягко и аккуратно.
    Отдельное спасибо за приятную и познавательную беседу.
    Самый удобный формат экскурсии: ходили везде в своём темпе, никто не торопил (в отличие от подобных групповых), маршрут корректируется в любой момент под наши возможности. Мы посетили два потрясающих места, дальше уже не было сил ехать, хотя Роман предлагал ещё места.
    Однозначно рекомендую данного гида и эту экскурсию!

    Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!Прекрасная поездка! Море впечатлений! Места невероятной красоты!!!
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2025
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Гид сразу предупредил что повезёт в другое место, не то что указано в программе, с оговоркой что потом и по
    читать дальше

    программе может отвезти. Отвёз в каньон "прохладный". Мы заплатили за вход по 250 руб. с человека. Место очееень красивое, везде сделаны деревянные настилы, перила, очень хорошо погуляли. Далее нас отвезли на водопад КРАСОТКА. Там конечно вход в 250 рублей своих денег не стоит. Дорожки все не комфортные для ходьбы, перила в некоторых местах разрушены. На тропку выглядывают колючий ветки, такие что если не заметишь, лицо можно и разодрать. В парке на перилах намотаны Салфетки, носки, пакеты, вообщем место не ухоженное, гулять по нему было не комфортно. Выдохлись мы быстро и естественно никуда больше не поехали, сами отказались. Устали. Но экскурсия не стоит таких денег (10 тыс за двоих)

    Гид сразу предупредил что повезёт в другое место, не то что указано в программе, с оговоркойГид сразу предупредил что повезёт в другое место, не то что указано в программе, с оговоркойГид сразу предупредил что повезёт в другое место, не то что указано в программе, с оговоркойГид сразу предупредил что повезёт в другое место, не то что указано в программе, с оговоркой
  • Г
    Галина
    27 июня 2025
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Наша экскурсия получилась не вполне по плану в силу тогоо, что нашей группе оказалось физически тяжело пройти заявленный маршрут. Каньон
    читать дальше

    и водопады очень красивы, но надо быть готовыми к тому, что местами мостков нет и надо пересекать ручьи по скользским камням, которые иногда полностью покрыты водой. Огромное спасибо Роману за то, что он быстро пересмотрел программу и отвез нас в доступные нам места. Особенно понравилась чайная плантация.

  • Н
    Нина
    27 июня 2025
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Мы в восторге от экскурсии и экскурсовода!
    Маршруты не замышленные!
    Водопады прекрасны
    Всем рекомендую
  • И
    ИЛЬЯ
    15 ноября 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Спасибо за экскурсию. Мы частично поменяли маршрут (без изменения стоимости) и посмотрели водопады в другом местечке, где редко появляются экскурсанты. Мы даже в них искупались. Гид сам предложил, увидев наши ожидания. По нашему, этот вариант стал намного интереснее.
  • М
    Марина
    14 сентября 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Всё замечательно. Роман отличный организатор, на комфортабельном автомобиле. Очень интересно, с юмором проводил экскурсию. Показал иного интересного. Мы довольны
  • С
    Станислав
    24 августа 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Всё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько раз
    Всё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько разВсё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько разВсё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько разВсё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько раз
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Берендеево царство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
  3. Каньон и водопады Наджиго
  4. Чары Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Скала Тещин нос
  2. Каньон Прохладный
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Тигровая пещера
  6. Аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в декабре 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "Берендеево царство" можно забронировать 4 экскурсии от 6670 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Лазаревском на 2025 год по теме «Берендеево царство», 54 ⭐ отзыва, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль