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Стела Петру I – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Стела Петру I» в Липецке, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Липецкие этюды
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
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    до настоящего времени. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Денис отличный специалист в своей области. Чувствуется, что он любит свой край.

  • В
    Валерий
    14 июня 2025
    Липецкие этюды
    Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.
  • С
    Светлана
    13 июня 2025
    Липецкие этюды
    Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
    Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет
  • Л
    Лидия
    14 апреля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.
  • М
    Максим
    16 июля 2024
    Липецкие этюды
    Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Стела Петру I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Липецк сквозь эпохи
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  3. Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Нижний парк
  2. Самое главное
  3. Дом купца Русинова
  4. Дом аптекаря Вяжлинского
  5. Древне-Успенская церковь
  6. Христорождественский собор
  7. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2025
Сейчас в Липецке в категории "Стела Петру I" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 5300. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2025 год по теме «Стела Петру I», 38 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь