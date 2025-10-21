Мои заказы

Памятники, стелы и скульптуры – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятники, стелы и скульптуры» в Липецке, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Липецком
Пешая
На микроавтобусе
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Липецкие этюды
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Липецку
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 октября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Прекрасная прогулка!
    На небольшом, по сути, пятачке удалось познакомиться с красивой историей Липецка.
  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    9 октября вечером, поскольку находились с коллегами в командировке, мы побывали на экскурсии "Липецк сквозь эпохи". Понравилось все: и город,
    читать дальше

    и экскурсия, и особенно экскурсовод Денис. Экскурсия интересная, живая, с юмором. Несмотря на то, что большая часть экскурсии прошла в темноте, мы увидели все! Для тех, кто первый раз в городе и располагает небольшим количеством временем, эта экскурсия идеальный вариант.

  • С
    Станислав
    9 октября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Денис лучший экскурсовод за всю историю моих путешествий.

    Путешествую много. Везде беру экскурсии.

    Рекомендую. Не пожалеете.
  • А
    Алексей
    24 сентября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Денис интересный,профессиональныйгид, любящий свою профессию и знающий свой город. Отвечал на все вопросы. Время 2,5 часа пролетели как мгновение, что говорит о высоком качестве услуги. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    22 сентября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!
    Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!
  • В
    Вячеслав
    8 сентября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Отличная экскурсия. Интересно рассказывает. Хочется слушать и слушать. Все понятно доходчиво.
  • Н
    Наталия
    8 августа 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Профессионально, доходчиво. Проводит аналогии с другими горадами, из- за этого экскурсия становится ещё интересней.
  • Е
    Евгений
    2 августа 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Экскурсия очень понравилась, Денис рассказал интересные факты об истории Липецкой области. Понравилось, что экскурсовод охватил широкий спектр тем, что послужило целостному представлению о Липецке во времени. Экскурсия была длительная, но совершенно не утомительная. Рекомендуем от души.
  • И
    Инна
    29 июля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Наконец-то экскурсовод, который помог сложить в голове полное представление истории города от и до, за каких-то 2,5 часа! Более того,
    читать дальше

    не то что города, а историю земель, где сейчас стоит красивый, уютный город! Рассказывает интересно, подкрепляет фоторгафиями из архивов, дает практичные, толковые рекомендации, что и где посмотреть самостоятельно. Денис, спасибо Вам, мы остались очень довольны!

  • И
    Ирина
    5 июля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
    читать дальше

    до настоящего времени. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Денис отличный специалист в своей области. Чувствуется, что он любит свой край.

  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
    
  • Л
    Лидия
    14 апреля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.
  • Е
    Екатерина
    4 марта 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Первый раз в Липецке с детьми и решили заказать прогулку с Денисом. Денис оказался очень эрудированным, знает все и обо
    читать дальше

    всем! Очень интересный человек, время с ним пролетело незаметно. По ходу нашей прогулки, испортилась погода и Денис любезно предложил продолжить экскурсию на его автомобиле. Показал самые интересные и значимые места. Благодаря нашему гиду мы узнали, что Липецк очень интересный и необычный город. Теперь мечтаем вернуться сюда летом и взять хотя две прогулки с Денисом, так как с таким интересным гидом 3 часа - ооочень мало!

  • А
    Андрей
    6 января 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Денис отлично владеет материалом и хорошо структурирует рассказ о городе по маршруту экскурсии.
    Охватил и историю, и современность. Всегда был уместно остроумен и ответил на все вопросы.
    Такие экскурсии остаются в памяти.
  • О
    Оксана
    6 января 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо большое Денису, за увлекательную и познавательную экскурсию.
    Спасибо большое Денису, за увлекательную и познавательную экскурсию.
  • И
    Ильдар
    15 октября 2024
    Липецк сквозь эпохи
    «Д» - душевно поговорили с Денисом. Я часто гуляю с гидами и эта прогулка вышла какой-то по-особому приятной и камерной.
    читать дальше

    Возможно дело в городе и в локации: территориально прошли мы немного – Верхний и Нижний парк, Соборная площадь, поэтому беседовали неспешно, часто останавливались. Но, это субъективизм. Из объективного же у Дениса прекрасное знание своего города и истории вообще. Фактами, фамилиями и цифрами сыплет довольно, но, что важно, легко и непринуждённо. И не только про Липецк, но и в целом. Это самое важное умение гида: не утомлять информацией, не заумничать, а рассказывать точно, интересно, естественно и иметь широкий кругозор. Жаль, мне нужно было примерно через 2,5 часа уезжать, а так, кажется, мы погуляли бы ещё.

  • Е
    Елизавета
    8 июля 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностях.
    Информация интересная и структурированная, маршрут удобный, экскурсовод Денис отвечает на все вопросы, видно, что разбирается в деле
    Информация интересная и структурированная, маршрут удобный, экскурсовод Денис отвечает на все вопросы, видно, что разбирается в деле
  • Е
    Евгения
    7 июля 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Очень классная экскурсия в том числе для липчан. Ходили с детьми 10 и 15 лет. Хочется, чтобы дети знали историю родного края! Почерпнули много интересной информации и исторических фактов! Денис- чудесный рассказчик! Теперь хотим посетить его экскурсию про купеческий Липецк!
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо!
  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Денис - отличный пунктуальный гид и общительный человек. Время в его компании пролетело незаметно и очень познавательно.
    Денис - отличный пунктуальный гид и общительный человек. Время в его компании пролетело незаметно и очень познавательно.

