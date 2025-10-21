Индивидуальная
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Липецку
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 октября 2025Прекрасная прогулка!
На небольшом, по сути, пятачке удалось познакомиться с красивой историей Липецка.
- ННаталья17 октября 20259 октября вечером, поскольку находились с коллегами в командировке, мы побывали на экскурсии "Липецк сквозь эпохи". Понравилось все: и город,
- ССтанислав9 октября 2025Денис лучший экскурсовод за всю историю моих путешествий.
Путешествую много. Везде беру экскурсии.
Рекомендую. Не пожалеете.
- ААлексей24 сентября 2025Денис интересный,профессиональныйгид, любящий свою профессию и знающий свой город. Отвечал на все вопросы. Время 2,5 часа пролетели как мгновение, что говорит о высоком качестве услуги. Рекомендую.
- ААлексей22 сентября 2025Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!
- ВВячеслав8 сентября 2025Отличная экскурсия. Интересно рассказывает. Хочется слушать и слушать. Все понятно доходчиво.
- ННаталия8 августа 2025Профессионально, доходчиво. Проводит аналогии с другими горадами, из- за этого экскурсия становится ещё интересней.
- ЕЕвгений2 августа 2025Экскурсия очень понравилась, Денис рассказал интересные факты об истории Липецкой области. Понравилось, что экскурсовод охватил широкий спектр тем, что послужило целостному представлению о Липецке во времени. Экскурсия была длительная, но совершенно не утомительная. Рекомендуем от души.
- ИИнна29 июля 2025Наконец-то экскурсовод, который помог сложить в голове полное представление истории города от и до, за каких-то 2,5 часа! Более того,
- ИИрина5 июля 2025Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
- ЕЕлена3 мая 2025Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
- ЛЛидия14 апреля 2025Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.
- ЕЕкатерина4 марта 2025Первый раз в Липецке с детьми и решили заказать прогулку с Денисом. Денис оказался очень эрудированным, знает все и обо
- ААндрей6 января 2025Денис отлично владеет материалом и хорошо структурирует рассказ о городе по маршруту экскурсии.
Охватил и историю, и современность. Всегда был уместно остроумен и ответил на все вопросы.
Такие экскурсии остаются в памяти.
- ООксана6 января 2025Спасибо большое Денису, за увлекательную и познавательную экскурсию.
- ИИльдар15 октября 2024«Д» - душевно поговорили с Денисом. Я часто гуляю с гидами и эта прогулка вышла какой-то по-особому приятной и камерной.
- ЕЕлизавета8 июля 2024Спасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностях.
Информация интересная и структурированная, маршрут удобный, экскурсовод Денис отвечает на все вопросы, видно, что разбирается в деле
- ЕЕвгения7 июля 2024Очень классная экскурсия в том числе для липчан. Ходили с детьми 10 и 15 лет. Хочется, чтобы дети знали историю родного края! Почерпнули много интересной информации и исторических фактов! Денис- чудесный рассказчик! Теперь хотим посетить его экскурсию про купеческий Липецк!
- ММария18 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо!
- ООльга14 июня 2024Денис - отличный пунктуальный гид и общительный человек. Время в его компании пролетело незаметно и очень познавательно.
