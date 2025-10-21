читать дальше

Возможно дело в городе и в локации: территориально прошли мы немного – Верхний и Нижний парк, Соборная площадь, поэтому беседовали неспешно, часто останавливались. Но, это субъективизм. Из объективного же у Дениса прекрасное знание своего города и истории вообще. Фактами, фамилиями и цифрами сыплет довольно, но, что важно, легко и непринуждённо. И не только про Липецк, но и в целом. Это самое важное умение гида: не утомлять информацией, не заумничать, а рассказывать точно, интересно, естественно и иметь широкий кругозор. Жаль, мне нужно было примерно через 2,5 часа уезжать, а так, кажется, мы погуляли бы ещё.