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Полезная информация о Липецке

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Местное время в Липецке
21:3522
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЛипецк
По-английскиLipetsk
Столица регионаЛипецк является столицей региона
Население города515 655 чел.
АэропортЛипецк LPK
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота158 м. от уровня моря

Где находится Липецк на карте

Липецк фото города
Липецк

Популярные экскурсии в Липецке

Обзорная экскурсия по Липецку
Обзорная экскурсия по Липецку
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2 отзыва
3500
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Липецкие этюды
Липецкие этюды
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3 отзыва
3500
за чел.
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
Знакомство с Липецком
Знакомство с Липецком
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4 отзыва
4000
за чел.
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