Лед Байкала

Это время для настоящего путешествия по льду Байкала и настоящих сибирских приключений

5
3 отзыва
Это время для настоящего путешествия по льду Байкала и настоящих сибирских приключений!
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Ближайшие даты:
01
фев
07
фев
11
фев
17
фев
21
фев
26
фев
05
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даты

Что вас ожидает 🤩

Километры Байкальского льда
Километры Байкальского льда
Увидим самый красивый лед и узнаем, что такое метановые пузыри на Байкале
Загадочный Ольхон
Загадочный Ольхон
Посетим бухту Песчаная со знаменитыми «ходульными» деревьями и посмотрим ледяные пещеры на мысе Сагаан-Заба
Промчимся на собачьих упряжках
Промчимся на собачьих упряжках
Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными
Буддистская святыня
Буддистская святыня
Увидим буддийскую ступу Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира
Вкусная экскурсия по Иркутску
Вкусная экскурсия по Иркутску
Совершим небольшую экскурсию по знаковым местам Иркутска и отведаем ужин с блюдами сибирской кухни
Необычные покатушки по Байкалу
Необычные покатушки по Байкалу
Прокатимся по льду Байкала на катере-амфибии, УАЗе, а при желании – ещё и на коньках

Программа тура по дням

1 день
Музей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Встреча и знакомство с группой в аэропорту.

Трансфер в Листвянку.

По дороге вы посетите музей деревянного зодчества – Тальцы.

Здесь вы сможете прогуляться среди старинных построек, прокатиться с ледяной горы и отведать ароматный чай.

После посещения музея – обед.

После обеда – катание на собачьих упряжках.

Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными!

Далее – подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.

Сделав фото на память, заселяемся в гостиницу, ужин, свободное время.

Музей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжках
2 день
Трансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды Байкала

Завтрак. 

Сегодня – переезд из Листвянки на остров Ольхон, крупнейший остров на Байкале. 

Трансфер пройдет на катере-амфибии на воздушной подушке хивус.

Весь путь пройдет по льду Байкала, и у вас будет уникальная возможность увидеть бескрайние просторы ледяного озера. 

По пути мы посетим Большое Голоустное – лёд Байкала здесь формируется мелкими метановыми пузырьками.  

Далее – остановка в бухте Песчаная с ее знаменитыми «ходульными» причудливыми деревьями. 

Во время пути мы также сделаем остановку на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и посмотрим ледяные пещеры.  

Обед – ланч-бокс (по дороге). 

Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером. 

Заселение в гостиницу.

Ужин.

Трансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды БайкалаТрансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды БайкалаТрансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды БайкалаТрансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды Байкала
3 день
Путешествие по льду к мысу Хобой

Завтрак.

Сегодня начинаем исследовать загадочный Ольхон!

Начнем наше знакомство со знаменитой скалы Шаманка, которое считается одним из мест силы на Байкале.

Далее продолжим наш путь по льду и отправимся на самый север острова к мысу Хобой.

Вы увидите и сможете прочувствовать километры Байкальского льда.

"Музей Льда", "Царство Снежной королевы", "В гостях у Кая" – как только не называют наши гости эту экскурсию!

Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно.

По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим причудливые наплески на скалах. 

Обед-пикник.

На мысе Хобой вы увидите знаменитые голубые громадины-льдины Байкала.

Вечером возвращение.

Ужин в отеле. 

Путешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу Хобой
4 день
Путешествие по льду на остров Огой

Завтрак.

Сегодня вы продолжите путешествие по льду и побываете на острове Огой. 

Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира.

По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется. 

Обед-пикник.

Также вы посетите мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и сделать космически красивые фотографии. 

Вечером заглянем на мыс Кобылья голова, чтобы посмотреть причудливые ледяные сокуи и насладиться байкальским закатом.

Наш гид поведает легенды и предания об этих местах.

Вечером возвращение в отель.

Ужин.

Путешествие по льду на остров ОгойПутешествие по льду на остров ОгойПутешествие по льду на остров ОгойПутешествие по льду на остров Огой
5 день
Обзорная экскурсия по городу Иркутск

Сегодня встанем пораньше, чтобы с первыми лучами солнца прогуляться по льду и послушать дыхание Байкала.

Время в туре быстро пролетело, и сегодня мы говорим Байкалу “до новых встреч!”.

Завтракаем в гостинице и отправляемся в Иркутск.

После обеда в одном из ресторанов города совершим небольшую экскурсию по знаковым местам Иркутска.

Вечером – заключительный ужин с блюдами сибирской кухни.

Обзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу Иркутск
6 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

В туре предусмотрено двух или трехместное проживание в номерах  "стандарт"  (душ и туалет в номере) в гостиницах  г. Иркутск, п. Листвянка и в отеле на о. Ольхон.

Доплата за одноместное проживание 10 000 рублей.

Мини-отель «Байкал»

Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.

Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансфер Иркутск – Листвянка на микроавтобусе
  • Размещение в Листвянке (1 ночь): 2х или 3х местный номер стандарт (душ и туалет в номере)
  • Катание на собачьей упряжке (10 минут)
  • Входные билеты в музеи
  • Трансфер Листвянка – о. Ольхон на «Хивусе» + экскурсия (Большое Голоустное, бухта Песчаная), включая ланч-бокс
  • Размещение на Ольхоне (3 ночи)
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия по льду Байкала – север острова Ольхона, мыс Хобой
  • Экскурсия на остров Огой, мыс Кобылья голова, мыс Хоргой (по льду)
  • Трансфер Ольхон – Иркутск на микроавтобусе
  • Размещение в гостинице в Иркутске (1 ночь)
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Питание по программе: 1 день – обед, ужин 2 день – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин 3 и 4 дни – завтрак, обед-пикник, ужин 5 день – завтрак, обед, ужин 6 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Скидки

Скидка на тур для детей до 12 лет 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 фев 2022
Спасибо большое за прекрасное путешествие! Незабываемые эмоции и заряд позитива! Всё прошло чудесно,мы замечательно провели время и узнали много интересного и познавательного.
В Байкал просто влюбились и обязательно посетим это место летом.
Отдельное Спасибо нашему гиду Леониду! Благодаря ему наш отдых превратился в реальную сказку!!
М
20 мар 2021
Замечательный тур, все очень понравилось! Посмотрели красивые места, очень удобные были места размещения, хороший транспорт, питание. Гид Эльвира выше всяких похвал, с ней хочеться поехать еще куда угодно!! Все четко, без задержек и разные дополнительные опции придумывала в свободное время. Скучать было некогда!
И
26 фев 2021
Тур хорошо организован: транспорт, отели, распорядок дня - все продумано. Байкальский лёд - это уникальное зрелище, которого не увидишь больше нигде! Особое спасибо гиду Леониду - за эрудицию, внимательность и деликатность!

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