Встреча и знакомство с группой в аэропорту.
Трансфер в Листвянку.
По дороге вы посетите музей деревянного зодчества – Тальцы.
Здесь вы сможете прогуляться среди старинных построек, прокатиться с ледяной горы и отведать ароматный чай.
После посещения музея – обед.
После обеда – катание на собачьих упряжках.
Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными!
Далее – подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.
Сделав фото на память, заселяемся в гостиницу, ужин, свободное время.
Завтрак.
Сегодня – переезд из Листвянки на остров Ольхон, крупнейший остров на Байкале.
Трансфер пройдет на катере-амфибии на воздушной подушке хивус.
Весь путь пройдет по льду Байкала, и у вас будет уникальная возможность увидеть бескрайние просторы ледяного озера.
По пути мы посетим Большое Голоустное – лёд Байкала здесь формируется мелкими метановыми пузырьками.
Далее – остановка в бухте Песчаная с ее знаменитыми «ходульными» причудливыми деревьями.
Во время пути мы также сделаем остановку на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и посмотрим ледяные пещеры.
Обед – ланч-бокс (по дороге).
Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером.
Заселение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Сегодня начинаем исследовать загадочный Ольхон!
Начнем наше знакомство со знаменитой скалы Шаманка, которое считается одним из мест силы на Байкале.
Далее продолжим наш путь по льду и отправимся на самый север острова к мысу Хобой.
Вы увидите и сможете прочувствовать километры Байкальского льда.
"Музей Льда", "Царство Снежной королевы", "В гостях у Кая" – как только не называют наши гости эту экскурсию!
Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно.
По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим причудливые наплески на скалах.
Обед-пикник.
На мысе Хобой вы увидите знаменитые голубые громадины-льдины Байкала.
Вечером возвращение.
Ужин в отеле.
Завтрак.
Сегодня вы продолжите путешествие по льду и побываете на острове Огой.
Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира.
По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Обед-пикник.
Также вы посетите мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и сделать космически красивые фотографии.
Вечером заглянем на мыс Кобылья голова, чтобы посмотреть причудливые ледяные сокуи и насладиться байкальским закатом.
Наш гид поведает легенды и предания об этих местах.
Вечером возвращение в отель.
Ужин.
Сегодня встанем пораньше, чтобы с первыми лучами солнца прогуляться по льду и послушать дыхание Байкала.
Время в туре быстро пролетело, и сегодня мы говорим Байкалу “до новых встреч!”.
Завтракаем в гостинице и отправляемся в Иркутск.
После обеда в одном из ресторанов города совершим небольшую экскурсию по знаковым местам Иркутска.
Вечером – заключительный ужин с блюдами сибирской кухни.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
В туре предусмотрено двух или трехместное проживание в номерах "стандарт" (душ и туалет в номере) в гостиницах г. Иркутск, п. Листвянка и в отеле на о. Ольхон.
Доплата за одноместное проживание 10 000 рублей.
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Скидка на тур для детей до 12 лет 20%.