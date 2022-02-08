Это время для настоящего путешествия по льду Байкала и настоящих сибирских приключений!

Прокатимся по льду Байкала на катере-амфибии, УАЗе, а при желании – ещё и на коньках

Совершим небольшую экскурсию по знаковым местам Иркутска и отведаем ужин с блюдами сибирской кухни

Увидим буддийскую ступу Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира

Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными

Посетим бухту Песчаная со знаменитыми «ходульными» деревьями и посмотрим ледяные пещеры на мысе Сагаан-Заба

Увидим самый красивый лед и узнаем, что такое метановые пузыри на Байкале

Программа тура по дням

1 день Музей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Встреча и знакомство с группой в аэропорту. Трансфер в Листвянку. По дороге вы посетите музей деревянного зодчества – Тальцы. Здесь вы сможете прогуляться среди старинных построек, прокатиться с ледяной горы и отведать ароматный чай. После посещения музея – обед. После обеда – катание на собачьих упряжках. Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными! Далее – подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты. Сделав фото на память, заселяемся в гостиницу, ужин, свободное время.

2 день Трансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды Байкала

Завтрак. Сегодня – переезд из Листвянки на остров Ольхон, крупнейший остров на Байкале. Трансфер пройдет на катере-амфибии на воздушной подушке хивус. Весь путь пройдет по льду Байкала, и у вас будет уникальная возможность увидеть бескрайние просторы ледяного озера. По пути мы посетим Большое Голоустное – лёд Байкала здесь формируется мелкими метановыми пузырьками. Далее – остановка в бухте Песчаная с ее знаменитыми «ходульными» причудливыми деревьями. Во время пути мы также сделаем остановку на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и посмотрим ледяные пещеры. Обед – ланч-бокс (по дороге). Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером. Заселение в гостиницу. Ужин.

3 день Путешествие по льду к мысу Хобой

Завтрак. Сегодня начинаем исследовать загадочный Ольхон! Начнем наше знакомство со знаменитой скалы Шаманка, которое считается одним из мест силы на Байкале. Далее продолжим наш путь по льду и отправимся на самый север острова к мысу Хобой. Вы увидите и сможете прочувствовать километры Байкальского льда. "Музей Льда", "Царство Снежной королевы", "В гостях у Кая" – как только не называют наши гости эту экскурсию! Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно. По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим причудливые наплески на скалах. Обед-пикник. На мысе Хобой вы увидите знаменитые голубые громадины-льдины Байкала. Вечером возвращение. Ужин в отеле.

4 день Путешествие по льду на остров Огой

Завтрак. Сегодня вы продолжите путешествие по льду и побываете на острове Огой. Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира. По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется. Обед-пикник. Также вы посетите мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и сделать космически красивые фотографии. Вечером заглянем на мыс Кобылья голова, чтобы посмотреть причудливые ледяные сокуи и насладиться байкальским закатом. Наш гид поведает легенды и предания об этих местах. Вечером возвращение в отель. Ужин.

5 день Обзорная экскурсия по городу Иркутск

Сегодня встанем пораньше, чтобы с первыми лучами солнца прогуляться по льду и послушать дыхание Байкала. Время в туре быстро пролетело, и сегодня мы говорим Байкалу “до новых встреч!”. Завтракаем в гостинице и отправляемся в Иркутск. После обеда в одном из ресторанов города совершим небольшую экскурсию по знаковым местам Иркутска. Вечером – заключительный ужин с блюдами сибирской кухни.

6 день Отъезд