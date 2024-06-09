Желательно надеть удобную спортивную обувь, и взять собой головной убор и куртку (в горах погода бывает переменчивой).

Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии. Также нельзя брать собой животных.

Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин: прикрывать одеждой ноги и руки.

Гуниб: погружения прошлое Мы отправимся старинный аварский аул Гуниб. Вы посетите главную площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова. Полюбуетесь с высоты видами на Гунибское плато. Природный парк верхний Гуниб Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще. Здесь же растет краснокнижная береза Радде, которую вы обязательно увидите. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении кавказкой войны. На Царской поляне вы узнаете, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб. Салтинский водопад Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад в пещере. С 1983 года является памятником природы регионального значения. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка. Высота — 20 метров. К достопримечательности ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. Ширина примерно 40 м, протяженность около 500 м, а максимальная высота — 450 м. Важная информация: