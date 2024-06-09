Вы посетите аул Гуниб — один из самых красивых аулов Дагестана, прогуляетесь по Природному парку и увидите уникальную березу, занесенную в Красную книгу. Также вы посетите памятником природы регионального значения — Салтинский водопад в пещере.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Гуниб
- Природный парк верхний Гуниб
- Гунибская ГЭС
- Комплекс Андалал
- Салтинский водопад
- Буйнакский перевал
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайская ГЭС и водохранилище
Описание экскурсии
Гуниб: погружения прошлое Мы отправимся старинный аварский аул Гуниб. Вы посетите главную площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова. Полюбуетесь с высоты видами на Гунибское плато. Природный парк верхний Гуниб Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще. Здесь же растет краснокнижная береза Радде, которую вы обязательно увидите. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении кавказкой войны. На Царской поляне вы узнаете, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб. Салтинский водопад Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад в пещере. С 1983 года является памятником природы регионального значения. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка. Высота — 20 метров. К достопримечательности ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. Ширина примерно 40 м, протяженность около 500 м, а максимальная высота — 450 м. Важная информация:
- Желательно надеть удобную спортивную обувь, и взять собой головной убор и куртку (в горах погода бывает переменчивой).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии. Также нельзя брать собой животных.
- Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин: прикрывать одеждой ноги и руки.
Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуниб
- Природный парк верхний Гуниб
- Гунибская ГЭС
- Комплекс Андалал
- Салтинский водопад
- Буйнакский перевал
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайская ГЭС и водохранилище
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Обед (300-600 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Пр-т Акушинского, 100
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале, Каспийске или Буйнакске, желателен ранний выезд
- Желательно надеть удобную спортивную обувь, и взять собой головной убор и куртку (в горах погода бывает переменчивой)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии. Также нельзя брать собой животных
- Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин: прикрывать одеждой ноги и руки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
8 часов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за человека