Хучнинский водопад – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Хучнинский водопад» в Махачкале, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Завтра в 09:00
12 апр в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Жемчужины Южного Дагестана: Дербент, экраноплан «Лунь», Хучни
На автобусе
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Жемчужины Южного Дагестана: Дербент, экраноплан «Лунь», Хучни
Побывать в древнем городе, увидеть чудо советской инженерии и полюбоваться водопадом
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 08:00
3500 ₽ за человека
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: Из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 09:00
12 апр в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 марта 2025
    Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
    Путешествие с Ильясом в Табасаранский район - Дагестанскую Швейцарию порадовало нас красивыми видами, необычными мостами и возможностью окунуться в домашнюю
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    атмосферу Табасаранской семьи. Погода была благосклонна к нам, мы окунулись в туман, погрелись под солнечными лучами и в горах на нас спустилась благодать в виде пушистого мягкого и крупного снега. Благодарны Ильясу за его такт, внимание, щепетильное отношение к информации, которой он делился. Особенно хочется отметить факт, который очень характеризует человека. Так получилось, что музей, который мы должны были посетить в крепости семи братьев и одной сестры был закрыт. И хотя это было объективное обстоятельство, не зависящее от гида, Ильяс предложил нам посетить крепость Нарын кала в Дербенте, хотя туда пришлось ехать, и время экскурсии увеличилось. Мы получили в качестве бонуса дополнительную экскурсию. Рекомендуем Ильяса как компетентного гида и хорошего человека. Планируем с ним еще открывать Дагестан

    Путешествие с Ильясом в Табасаранский район - Дагестанскую Швейцарию порадовало нас красивыми видами, необычными мостами иПутешествие с Ильясом в Табасаранский район - Дагестанскую Швейцарию порадовало нас красивыми видами, необычными мостами иПутешествие с Ильясом в Табасаранский район - Дагестанскую Швейцарию порадовало нас красивыми видами, необычными мостами и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
    Как гид спас поездку бездарного организатора. В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить
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    в один день, когда только дорога занимает 2ч. от Махачкалы. Однако организатор сказал про 12 часов поездки (8 ч. в Табасарансом районе). 1. Сначала произошла замена гида. Который должен был поехать, не смог, в итоге за мной заехал Ислам, который работает гидом всего полгода, и в Табасарансом районе был только один (!) раз, и то на экскурсии. То есть со мной это была его первая поездка в эти края как гида. 2. Исламу сообщили, что мы смотрим только Крепость, Водопад и один мастер-класс - 3 активности вместо 7! 3. Гид слава богу оказался радушным дагестанцем (гость должен остаться доволен, несмотря ни на что), и мы решили поехать на два моста, заявленные в программе. Деревянный мост посмотрели, а к Кужникскому ехали более часа по раздолбанной грунтовке, пока наконец не поняли, что можем застрять и придется вызывать трактор. Звонок местному табасаранцу поставил точку - к этому мосту зимой вообще проехать невозможно, а от автодороги еще 1 -1.5 часа идти пешком! 4. В итоге развернулись и поехали на обед в местную семью - там были кроме еды запланированы мастер-классы по чуду и ковроткачеству. Шикарный обед с разговорами, ковроткачество 5 мин, про чуду мы вообще забыли - уже темно, туман и подмораживает. 5. Приехали в Махачкалу в 20 часов (!). Гид сказал, что если бы знал, по какому бездорожью и сколько километров он проедет на своей машине, н согласился бы ехать и за вдвое больший гонорар! Итого: ***** - пять звездочек гиду Исламу, который несмотря ни на что пытался вытянуть поездку * - неуд организатору, который заявил 7 достопримечательностей вместо реально выполнимых 4-х.

  • А
    Алёна
    17 декабря 2023
    Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
    Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хучнинский водопад»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Язык Тролля
  7. Салтинский водопад
  8. Водопад Тобот
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в апреле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Хучнинский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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