1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
- ВВладимир2 июня 2024Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
- EElizaveta31 мая 2024Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
- ММила27 мая 2024Спустя 2 недели, могу с уверенностью заявить, что это была самая запоминающаяся поездка в плане видов. Организация также была на
- ААнастасия26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль подробно рассказал историю Республики, отвечал на вопросы. Водитель профессионально и безопасно нас весь день возил!
- ММихаил22 мая 2024Все отлично. Кадыр-классный гид.
- ААнастасия19 мая 2024У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится
- ААлексей10 мая 2024Хотел сказать большое спасибо нашему гиду Ахмеду за интересную поездку, посетили всё что хотели + Ахмед от себя нам показал
- ААнна8 мая 2024Экскурсия просто великолепная!!! Магомед приехал за нами по адресу проживания на комфортной машине. В пути очень много рассказал про Дагестан,
- ООльга16 апреля 2024Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской поэзии. Красота неимоверная. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Датунский храм»
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