Датунский храм – экскурсии в Махачкале

Найдено 12 экскурсий в категории «Датунский храм» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
    читать дальше

    яркая и запоминающаяся экскурсия за всю мою жизнь! Полный восторг! ❤️ Я пишу этот отзыв спустя неделю, а эмоции не утихают. День, который мы никогда не забудем! Хочется ещё раз сказать тебе слова благодарности за тёплое гостеприимство, за добрый нрав, чуткость и проявленную заинтересованность,внимательность,теплоту, доброту и терпение, за пунктуальность. Без преувеличения - понравилось всё и даже больше! Время пролетело как один миг! Уже очень скучаем, особенно по времени в горах! Магомед прекрасный фото и видеооператор! Сколько потрясающих фото и видео мы привезли из поездки. Поверьте, это было не легко. Это как из анекдота 😂 Сфотографируй сфотографируй 😂 Железное терпение.) Заинтересованность во всем! Чтобы вам было максимально комфортно! Эту экскурсию и этот день мы не забудем никогда! Могу повторить много раз.) Магомед -лучший гид по Дагестану! Рекомендуем от души! А теперь по порядку: - Пунктуальность (заранее нас ждал) - Чистый и комфортный автомобиль - Аккуратное вождение - Отличный гид! - Радушие и гостеприимство (попробовали местное мороженное и вкусняшки. Вы знаете, мелочи, а так приятно. Такой бонус для гостей. Спасибо.) - Внимательность к просьбам(за это отдельная благодарность) - Фото и видео (я сама фотограф, могу с уверенностью сказать, Магомед у тебя талант. Это шедевры! Все любимые фото и видео из поездки сделаны тобой! Благодарю! - Бонус в виде остановки дома путника. Еще дома смотрела на просторах интернета. А ты показал. Вкусно перекусили. Спасибо! - Душевные разговоры о Дагестане, народе! - Вкусный обед у прекрасной хозяйки дома. Уютно, гостеприимно, тепло и по-домашнему. - За прекрасные локации. За то, что не торопил нас, а дал насладится видами. Побыть в моменте. - День пролетел молниеносно. Магомед влюбил нас в Дагестан! Маленькую частичку сердца мы определённо оставили там! Низкий поклон и огромные уважение дагестанскому народу! До новых встреч, Дагестан! До новых встреч, дорогой наш друг Магомед! ❤️

    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
    читать дальше

    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • E
    Elizaveta
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
    читать дальше

    маршруту. По локациям посетили всё и даже больше! В полдень на улице припекало солнце, но терпимо, в машине кондиционер не требовался, открытых окон было достаточно. Магомед замечательный гид и рассказчик, поделился историей всех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути, отвечал на вопросы и поддерживал любой разговор. Нам всё очень понравилось, гида рекомендуем от всей души! На память у нас остались красивые фотокарточки и много впечатлений. Спасибо за отличный день!

    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине
  • М
    Мила
    27 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Спустя 2 недели, могу с уверенностью заявить, что это была самая запоминающаяся поездка в плане видов. Организация также была на
    читать дальше

    высоком уровне, особенно понравилась дружественная атмосфера, которую удалось создать Султану. Гид хорошо владел информацией, обед был вкусен. Немного не хватило времени в Гооре, слишком мало языков для такого количества туристов. 😁 В остальном довольны.

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль подробно рассказал историю Республики, отвечал на вопросы. Водитель профессионально и безопасно нас весь день возил!
    читать дальше

    В Кахиб нужно подниматься по горным тропам, так что белую обувь не надевайте)) Но можно за доп плату переехать на «Фуникулере» на другую сторону Обед был из национальных блюд, в частном доме. Было ооочень вкусно. Советую перед экскурсией хорошо позавтракать, ибо обед примерно в 3 часа дня только

  • М
    Михаил
    22 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Все отлично. Кадыр-классный гид.
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Хотел сказать большое спасибо нашему гиду Ахмеду за интересную поездку, посетили всё что хотели + Ахмед от себя нам показал
    читать дальше

    ещё и Кахиб, о чём не пожалели. Отличная погода + прекрасные виды под стихи Расула Гамзатова не описать словами. Большое спасибо друг ещё раз! Рекомендую к посещению однозначно. С уважением, Алексей и Ольга.

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    Экскурсия просто великолепная!!! Магомед приехал за нами по адресу проживания на комфортной машине. В пути очень много рассказал про Дагестан,
    читать дальше

    про историю и традиции. Показал потрясающие виды. Организовал обед с национальной едой, было очень вкусно. Большое спасибо Магомед, мы получили много эмоций!!!

  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской поэзии. Красота неимоверная. Очень
    читать дальше

    интересное и завораживающее место Карадахская теснина. Захватывающие виды с села Гоор. Ахмед делает очень красивые фотографии и вообще с ним очень комфортно. Он очень внимательный, не торопит со временем. Можно задать любой вопрос и обязательно получишь на него исчерпывающий ответ. В посёлке Гоор мы обедали в частном доме. Очень всё вкусно, дёшево и по-домашнему. Мы очень благодарны за экскурсию и дагестанское гостеприимство.

    Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Датунский храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
  2. Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
  3. Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
  4. Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
  5. От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Датунский храм" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 000 до 19 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Датунский храм», 124 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам