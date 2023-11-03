Давайте отправимся в путешествие во времени по дорогам горного Дагестана. Вы побываете в древнем селении Гоор, где сохранились старинные оборонительные башни. Вас ждут старинные башни, каменные лабиринты и впечатляющий Язык тролля. Также вы посетите Датунский храм и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.

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