Древние сокровища: Гоор и Кахиб

5
1 отзыв
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Давайте отправимся в путешествие во времени по дорогам горного Дагестана. Вы побываете в древнем селении Гоор, где сохранились старинные оборонительные башни. Вас ждут старинные башни, каменные лабиринты и впечатляющий Язык тролля. Также вы посетите Датунский храм и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Древние сокровища: Гоор и Кахиб
Ближайшие даты:
18
ноя
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Старый Кахиб
  • Старый Гоор
  • Датунский храм
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Древнее селение Старый Гоор — достопримечательность горного Дагестана, которую хотят посмотреть практически все путешествующие по республике туристы. Расположено оно на самом краю отвесной пропасти и примечательно тем, что там сохранились оборонительные башни предположительно XVII века постройки. Старинные башни, каменные лабиринты, секретные ходы, удивительные ландшафты и даже местный Язык тролля — все это вам предстоит увидеть в поездке по заповедным высокогорным селениям Горного Дагестана. Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (удобное и комфортное авто)
  • Сопровождение гидом-водителем
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 ноя 2023
Отлично организованная экскурсия!
От Магомеда услышали много интересных фактов из истории и обычаев жителей Дагестана.
Побывали на:
Гимринский туннель - самый длинный туннель в России;
Ирганайское водохранилище - волшебные виды;
Карадахская теснина;
Датунский храм;
Аулы Гоор и Казиб - готовьте вестибулярный аппарат к головокружительным видам!
Магомед может рассказать про каждый дом, так как жил там. Пообедали в доме местной жительницы, наелись от души!

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Природа и пейзажи
На выходные
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Карадахская теснина
Язык Тролля
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