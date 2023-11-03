Давайте отправимся в путешествие во времени по дорогам горного Дагестана. Вы побываете в древнем селении Гоор, где сохранились старинные оборонительные башни. Вас ждут старинные башни, каменные лабиринты и впечатляющий Язык тролля. Также вы посетите Датунский храм и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Старый Кахиб
- Старый Гоор
- Датунский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДревнее селение Старый Гоор — достопримечательность горного Дагестана, которую хотят посмотреть практически все путешествующие по республике туристы. Расположено оно на самом краю отвесной пропасти и примечательно тем, что там сохранились оборонительные башни предположительно XVII века постройки. Старинные башни, каменные лабиринты, секретные ходы, удивительные ландшафты и даже местный Язык тролля — все это вам предстоит увидеть в поездке по заповедным высокогорным селениям Горного Дагестана. Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (удобное и комфортное авто)
- Сопровождение гидом-водителем
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
3 ноя 2023
Отлично организованная экскурсия!
От Магомеда услышали много интересных фактов из истории и обычаев жителей Дагестана.
Побывали на:
Гимринский туннель - самый длинный туннель в России;
Ирганайское водохранилище - волшебные виды;
Карадахская теснина;
Датунский храм;
Аулы Гоор и Казиб - готовьте вестибулярный аппарат к головокружительным видам!
Магомед может рассказать про каждый дом, так как жил там. Пообедали в доме местной жительницы, наелись от души!
От Магомеда услышали много интересных фактов из истории и обычаев жителей Дагестана.
Побывали на:
Гимринский туннель - самый длинный туннель в России;
Ирганайское водохранилище - волшебные виды;
Карадахская теснина;
Датунский храм;
Аулы Гоор и Казиб - готовьте вестибулярный аппарат к головокружительным видам!
Магомед может рассказать про каждый дом, так как жил там. Пообедали в доме местной жительницы, наелись от души!
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На выходные
На весь день
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Выездные
Село Гоор
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