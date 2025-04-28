Что вас ожидает

Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и с высоты птичьего полёта вы увидите Махачкалу и долину смерти Кар-кар.

Буйнакск. Проедем бывшую столицу и окажемся у самого длинного в России автодорожного тоннеля — Гимринского.

Смотровая с видом на Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь на бирюзовую воду с высоты 1300 метров.

Гуниб. Проедем одно из самых необычных сёл Дагестана. Гуниб известен своими военными укреплениями и уникальным микроклиматом.

Пикник с красивым видом: сварим вкуснейший кофе и я угощу вас национальными сладостями.

Водопад Чирхалю (Чвахило) — малоизвестный водопад в Дагестане. Высота падения с трёх его уступов — 45 метров, а сам он находится на высоте около 2000 метров. Грохот воды слышен за километры, брызги разлетаются во все стороны, создавая радугу. Этот водопад — «пульсар», его мощность зависит от снежности зимы и таяния снегов.

Аул-призрак на высоте 2250 метров. Этого места нет на карте, но там живут люди. Вы увидите настоящий тяжёлый горский быт, пообедаете в гостях у местного жителя и погуляете по аулу.

Организационные детали