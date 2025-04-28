Мы встретимся в 7 утра и отправимся в путешествие.
Я покажу вам заброшенный орвинг, чистейшие ручейки, красивые долины, аулы-призраки и причудливые горные вершины. Познакомлю с историей и культурой этих мест и бытом самых настоящих горцев. А ещё устрою фотосессию и пикник, чтобы поездка оставила незабываемые впечатления!
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и с высоты птичьего полёта вы увидите Махачкалу и долину смерти Кар-кар.
Буйнакск. Проедем бывшую столицу и окажемся у самого длинного в России автодорожного тоннеля — Гимринского.
Смотровая с видом на Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь на бирюзовую воду с высоты 1300 метров.
Гуниб. Проедем одно из самых необычных сёл Дагестана. Гуниб известен своими военными укреплениями и уникальным микроклиматом.
Пикник с красивым видом: сварим вкуснейший кофе и я угощу вас национальными сладостями.
Водопад Чирхалю (Чвахило) — малоизвестный водопад в Дагестане. Высота падения с трёх его уступов — 45 метров, а сам он находится на высоте около 2000 метров. Грохот воды слышен за километры, брызги разлетаются во все стороны, создавая радугу. Этот водопад — «пульсар», его мощность зависит от снежности зимы и таяния снегов.
Аул-призрак на высоте 2250 метров. Этого места нет на карте, но там живут люди. Вы увидите настоящий тяжёлый горский быт, пообедаете в гостях у местного жителя и погуляете по аулу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (климaт-кoнтpoль, водитель не курит и соблюдает ПДД).
- Фото снимаю на huawei p60 pro и Sony A7III (и постановочная съёмка, и репортажная).
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, фото и видео (в том числе с дрона), салфетки и бутилированная вода, угощение (кофе и сладости).
- Обед в доме горца оплачивается дополнительно — 600 ₽ с человека.
- Экскурсию для вас проведу я.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6799 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В точке сбора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурав — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 780 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной дагестанской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и фототуры в горах Дагестана. Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Если вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающего идеально свои родные места - Нурав. По сложным горным дорогам достичь высоты птичьего полета,
Нурав, потрясающий человек!!! Шутки, юмор, водитель аккуратный, дорога к водопаду была долгая и часть пути проходила по бездорожью, тихо, спокойно не торопясь. Виды великолепные, природа не тронутая человеком!!! Угостил кофе, сладости. Делал фото со всех ракурсах. На обратную дорогу играла музыка на всю громкость, все пели, было круто!!! Это незабываемая экскурсия!!! Обязательно, если в отдалённые места, то только с ним❤️🔥
Спасибо Нураву за поездку в эту удивительное место. Нереально красивые места, пейзажи, окрестности. Рассказал много интересных моментов, которые не расскажет другой гид. Все прошло очень душевно❤️ спасибо еще раз!
Хотим поблагодарить Нурава за прекрасную экскурсию. Это первая экскурсия здесь в Дагестане и не знаю, сможет ли кто-то её переплюнуть.
Нурав ехал очень аккуратно, рассказал много интересного из истории, приятно слушать.
