Индивидуальная
до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Посетить места из популярного маршрута и заехать в нетуристическое село, которое вас удивит
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Начало: Акушинского 264
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
47 600 ₽
56 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 сентября 2025Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала погостить у местных жителей,
- ААнастасия20 мая 202514 и 15 мая провели время в Семейном доме. Не сравнить с номерами в отелях! Так комфортно, уютно, а утром тишина и свежий воздух. Шашлык, который сделал Мурад, забыть невозможно! И экскурсии были насыщенными и интересными.
Спасибо!
- ССтас18 мая 2025Спасибо большое Мураду! Нам все понравилось, классный маршрут и прекрасный гид. Всем рекомендуем. Два момента, которые нужно учесть - если
- ССтанислав12 января 2025Получилось очень насыщенное впечатлениями путешествие во внутренние районы Дагестана с опытным и доброжелательным гидом Мурадом. Познакомились с главными достапримечательностями Южной
- ААлеся22 сентября 2024Прекрасное времяпрепровождение, душевно-уютно-каквкругуродгых. Спасибо за отличное время в Дагестане! Спасибо за другой Дагестан!
- ИИрина19 мая 202416-17мая 2024, 4 человека - активные женщины за 50 из Самары. Двухдневный тур превзошёл всё наши ожидания. Хотелось посмотреть самые-самые
- ИИрина11 мая 2024Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и от общения с замечательным
- ААртем9 мая 2024Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает всегда разговор и рассказывает много из истории, чувствуешь себя всегда комфортно. Однозначно советуем эту экскурсию и Гида Мурада!
- ННаталья29 апреля 2024Здравствуйте! Поездку в тур с Мурадом, если кратко, можно описать как очень, очень, очень красиво, вкусно, гостеприиимно. Если Дербент оставил
- ННаталья25 марта 2024Это были незабываемые дни, если Вы хотите притронуться руками к истории, очуться в мечете 7 века, пройти тропой Чингисхана и
- ААндрей22 сентября 2023Всем советую данную экскурсиюю. Не пожалете. Особенно запомнилась поездка в горы.
- ННаталья4 августа 2023Потрясающая увлекательная двухдневная экскурсия с ночёвкой в сельском доме гида Мурада! В течение всего пути мы знакомились с историей Южного
- ММария23 июля 2023Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Вот едешь по обычной горной дороге, останавливаешься
- ЕЕЛЕНА8 июля 2023Отличный маршрут в приятной компании. Как говорится всё включено! Особенно здорово, что сам экскурсовод любит,"болеет" и наслаждается красотой природы вокруг себя!!!
- ЕЕвгений17 апреля 2023Отличная, познавательная и красивая экскурсия. По дороге из Махачкалы в Дербент Мурад много и интересно рассказывал об истории Дагестана, многочисленных
- ССергей4 сентября 2022Мурад, очень гостеприимный хозяин, рассказывает всё понятно и увлеченно. Очень радушный прием. Увидели Дагестан с другой стороны. Красивые горы, приветливые
