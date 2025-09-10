Мои заказы

Село Чираг – экскурсии в Махачкале

Найдено 5 экскурсий в категории «Село Чираг» в Махачкале
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
На машине
10 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Посетить места из популярного маршрута и заехать в нетуристическое село, которое вас удивит
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Начало: Акушинского 264
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
На машине
13 часов
-
15%
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
47 600 ₽56 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
На машине
13 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Джиппинг
На машине
12 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 сентября 2025
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала погостить у местных жителей,
  • А
    Анастасия
    20 мая 2025
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    14 и 15 мая провели время в Семейном доме. Не сравнить с номерами в отелях! Так комфортно, уютно, а утром тишина и свежий воздух. Шашлык, который сделал Мурад, забыть невозможно! И экскурсии были насыщенными и интересными.
    Спасибо!
  • С
    Стас
    18 мая 2025
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Спасибо большое Мураду! Нам все понравилось, классный маршрут и прекрасный гид. Всем рекомендуем. Два момента, которые нужно учесть - если
  • С
    Станислав
    12 января 2025
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Получилось очень насыщенное впечатлениями путешествие во внутренние районы Дагестана с опытным и доброжелательным гидом Мурадом. Познакомились с главными достапримечательностями Южной
    читать дальше

    части этой республики. Особенно впечатлили дербентская крепость, отдаленное селение Ричи с древней действующей мечетью и пямятник защитникам этого селения от татаро-монголов. В многочасовой поездке на комфортном авто много говорили о многонациональном народе Дагестана, межнациональных отношениях, взглядах на будущее. Ужин в сельском доме подчеркнул гостеприимность и гастрономические способности его хозяина, позволил познакомиться с бытом и укладом сельсой жизни на Кавказе. Одним словом, получилось атмосферное путешествие по Дагестану, особенно полезное перед посещением Национального музея этой республики. Советую совершить его всем, кто хотел бы не только увидеть достопримечательности этой земли, но и немного познакомиться с ее внутренним укладом. Мураду большое спасибо!

  • А
    Алеся
    22 сентября 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Прекрасное времяпрепровождение, душевно-уютно-каквкругуродгых. Спасибо за отличное время в Дагестане! Спасибо за другой Дагестан!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    16-17мая 2024, 4 человека - активные женщины за 50 из Самары. Двухдневный тур превзошёл всё наши ожидания. Хотелось посмотреть самые-самые
    читать дальше

    интересные места Южного Дагестана. Для нашего гира Мурада это самые родные места, поэтому он знает там каждую тропинку, каждое селение. За одну поездку побывали и на равнине, и в высокогорье, повидали солнце над горами и грозовые тучи. Водитель и его классная машина справилась с намеченым маршрутом. Конечная точка- аул Чирак в заснеженных горах поразил своей выносливостью оставшихся жителей и безысходностью разрушенного поселения. Гостеприимство и доброжеланость дагестанцев сопровождали нас во время всего маршрута. Ночёвка в сельском доме оказалась выше всех похвал. Большое спасибо нашему гиду Мураду и организатору тура Марине за отличные знания истории, любовь к родному краю, комфортное и безопастное вождение по дорогам Дагестана. Всем рекомендуем!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и от общения с замечательным
    читать дальше

    человеком, который любит свою Родину и свой край.
    Заранее забронировали тур, на связи с нами была Марина, жена Мурада, с ней мы обсули все моменты путешествия, все детали.
    Мурад забрал нас из отеля в Махачкале и мы на очень удобном автомобиле отправились в путь. Дорога наша была в Дербент по живописным местам, вдоль линии моря с одной стороны,которая то приближалась, то отдалялась и линии гор с другой…
    В Дербенте посетили красивую новую набережную, фонтан и парк при нем, смотровую площадку около крепости. В крепости мы с мужем были, поэтому в этот раз не стали посещать. Далее наш путь лежал к Луню, и его тоже рассмотрели во всей красе, мощный, впечатлил! Пока мы знакомились со стальным гигантом, Наш гид сварил вкусный кофе в турке, подкрепились и поехали дальше.
    К вечеру Мурад гостеприимно привез нас в свое родовое село Куркент, где приготовил мясо на костре, вечером мы вкусно ужинали и беседовали, что было очень приятно. Надо отметить, что дом, в котором мы остановились очень уютный, спалось сладко,выспались отлично…
    Утро началось со вкусного завтрака, который Мурад для нас приготовил из местных продуктов, помидорки,сыр, шакшука, свежесваренный кофе… И дальше в путь…
    На второй день Мурад собрал самые сливки. Мы ехали красивыми горными серпантинами по Черагскому ущелью,вдоль реки Черагчай. Дорога лежала в аул Рича, где мы увидели,как живут местные жители - агульцы. Посетили старейшую мечеть 703 г, которую построили прямые потомки пророка. Мечеть эта с очень древнем артефактами. Внутри мечети сохранились деревянные колонны многовековой давности, местные жители и администрация города следят и сохраняют такие важные достопримечательности. Нам повезло пообщать с этими людьми и узнать много интересного об этом месте.
    В середине пути наш Мурад устроил пикник на природе в живописном месте у горной речки, накрыл поляну, сварил кофе, угостил местным вином. Отдохнув и перекусив поехали дальше…
    Далее наш путь лежал через долину Корчаг в ущелье Нютюг и каньон Зигзиг, необыкновенной красоты места. Мы, надев резиновые сапоги бродили по горной речке внутри ущель, пересекая ее вброд, красота…
    На этом наше путешествие закончилось, випили чаю и довольные и уставшие поехали в обратный путь, в Дербент - это была наша конечная точка маршрута.
    Мурад и Марина, большое спасибо за супер отдых! Мы обязательно вернёмся в Дагестан, чтобы провести время в вашей компании, увидеть не увиденное, поговорить по душам, ехать красивыми дорогами и наслаждаться красотами вашего края. Обязательно порыбачим и заночуем в палатках, а может быть вы придумаете ещё что нибудь интересное))
    Ждём следующей встречи, вспоминаем с теплотой и уже скучаем, Мурад!)))
    С огромной благодарностью, Коля и Ира.

  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает всегда разговор и рассказывает много из истории, чувствуешь себя всегда комфортно. Однозначно советуем эту экскурсию и Гида Мурада!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Здравствуйте! Поездку в тур с Мурадом, если кратко, можно описать как очень, очень, очень красиво, вкусно, гостеприиимно. Если Дербент оставил
    читать дальше

    неизгладимое впечатление вернуться в Дагестан, то поездка по горным поселениям - задержаться как можно дольше. Спасибо организатору и экскурсоводу этого тура за возможность увидеть и почувствовать самобытность и неповторимость страны гор!

  • Н
    Наталья
    25 марта 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Это были незабываемые дни, если Вы хотите притронуться руками к истории, очуться в мечете 7 века, пройти тропой Чингисхана и
    читать дальше

    убедиться что выше гор могут быть только горы, то Вам к Мураду.
    Вас встретят, обаяют, напоят вкусным чаем, покажут город, которому 5000 лет и проведут по старинным магалам, покажут старинный вокзал и устроят дегустацию коньяка. Затем разместят в доме, который дышит традициями и накормят простой, национальной едой, вы почувствуете себя свободным и счастливым человеком, ни один фуагра не заменит Вам шашлык из барашка. Где Вы еще сможете выпить турецкий, свежесваренный кофе на берегу реки в ущелье?
    Вы когда нибудь видели горы, которые не заканчиваются, а сливаются с облаками?
    В общем если еще раз в Дагестан, то только с Мурадом!!!

  • А
    Андрей
    22 сентября 2023
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Всем советую данную экскурсиюю. Не пожалете. Особенно запомнилась поездка в горы.
  • Н
    Наталья
    4 августа 2023
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Потрясающая увлекательная двухдневная экскурсия с ночёвкой в сельском доме гида Мурада! В течение всего пути мы знакомились с историей Южного
    читать дальше

    Дагестана (Мурад отлично владеет материалом, излагает доступным языком). Прогулка началась по загадочному Дербенту, в том числе нам удалось лицезреть город и в вечернее время- подсветки, танцующие фонтаны- это очень красиво!!! Мурад отвечал на все интересующие вопросы в процессе прогулки, всегда с доброжелательностью свойственной народу Дагестана. Я была с сыном 12 лет, так что вопросов было много))). Весь диалог на протяжении экскурсии на позитиве, а это очень важно, так как задаётся тон всей поездки и отсюда впечатления об увиденном, эмоции, настроение… Мы получили колоссальный заряд положительных эмоций!!! О гостеприимстве народов Кавказа многие знают, об этом сложено немало песен, стихов… Хочу отдельно отметить, что в гостях у Мурада душевно, тепло, хочется вернуться… Дом в селе - уютное место, в котором чувствуешь себя комфортно … Всё от души!!! Обстановка, угощение, разговоры. Огромное спасибо Мураду за такое гостеприимство (за персики в саду- отдельное спасибо)! Весь маршрут экскурсии сопровождался красивейшими горными локациями… горные ручьи, водопады, источники, виноградники, фундуковые поля… СКАЗКА не заканчивалась ни на минуту. Как я поняла места неистоптанные туристическими группами, которые может показать только человек, любящий и знающий свой родной край. Время пролетело незаметно, нужно возвращаться в привычную суету, в реальный мир, к сожалению всё имеет свойство заканчиваться и наша поездка тому не исключение, но душу будут греть увиденные места, сделанные фотоснимки(отдельное спасибо Мураду за них) и приятные воспоминания о Дагестане и его гостеприимстве. Спасибо! Дагестан, мы ещё обязательно вернёмся!

  • М
    Мария
    23 июля 2023
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
    Вот едешь по обычной горной дороге, останавливаешься
    читать дальше

    на обочине, проходишь через неприметную калитку, а там…. красивейший каньон, и ты идешь по реке, и вокруг никого нет.. только ты и волшебная природа, как будто другой мир! Такое может знать только местный, и мы очень рады, что выбрали Мурада, который знает такие места!
    А высокогорное село, старейшая мечеть в России, это стоит увидеть своими глазами!
    Отдельно хочу написать про размещение, потому что мне было интересно и я искала информацию в отзывах) Дом очень уютный и комфортный. Мы своей компанией разместились удобно, каждому по комнате. Душ, туалет, все на хорошем уровне. Мурад очень гостеприимный хозяин. Утром встаешь, а завтрак на столе.
    Для меня в длительных экскурсиях важно, чтобы с человеком было комфортно, ведь нам много времени проводить вместе. Мурад сделал наше путешествие очень легким, и за это ему отдельное спасибо!!
    Спасибо, Мурад! Все было замечательно! Приедем сами и друзей привезем!

  • Е
    ЕЛЕНА
    8 июля 2023
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Отличный маршрут в приятной компании. Как говорится всё включено! Особенно здорово, что сам экскурсовод любит,"болеет" и наслаждается красотой природы вокруг себя!!!
  • Е
    Евгений
    17 апреля 2023
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Отличная, познавательная и красивая экскурсия. По дороге из Махачкалы в Дербент Мурад много и интересно рассказывал об истории Дагестана, многочисленных
    читать дальше

    национальностях, местах и сёлах, которые мы проезжали. В Дербенте мы посетили крепость, в которой Мурад нам рассказал и показал множество интересных локаций. Прогулялись по запутанным улочкам Старого города, посетили красивейший ж/д вокзал и музей в нём, перекусили и попили кофе на пешеходной улочке, прошлись по парку и набережной. Затем заехали к экраноплану Лунь, обошли его вокруг, сделали несколько фото. Неизгладимое впечатление от мощи советского самолётостроения). Потом отправились в лиановый лес. Немного субтропиков, примерно, как в Сочи. Переночевали в гостеприимном родовом поместье Мурада в селе, пожарили шашлык из вкуснейшей баранины, отлично отдохнули. В доме все удобства и несколько отдельных комнат для размещения компании. Утром позавтракали и отправились к следующим впечатлениям. А впечатления нас поджидали на ближайшей смотровой площадке, с которой открывались замечательные виды на горы Кавказского хребта. Затем, по дороге к конечной точке нашего путешествия селу Чираг, мы несколько раз останавливались в колоритнейших местах, чтобы сделать множество фотографий. Мурад нигде нас не торопил, подсказывал самый выгодный ракурс для фото. В селе Рича мы практически поучаствовали в мастер-классе по изготовлению кизяка. По крайней мере, теорию изучили подробно со слов местных жителей. Весь процесс засняли на видео). Не менее 20-ти раз пересекли речку Чирагчай по красивейшим каменным арочным мостам. Село Чираг оставило неизгладимое впечатление своей заброшенностью, разрушенными жилищами и небольшими вкраплениями жилых домов. В общем, поездка, благодаря стараниям Мурада, удалась на славу! Будем рекомендовать её своим знакомым, которые летом собираются в Дагестан.

  • С
    Сергей
    4 сентября 2022
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Мурад, очень гостеприимный хозяин, рассказывает всё понятно и увлеченно. Очень радушный прием. Увидели Дагестан с другой стороны. Красивые горы, приветливые
    читать дальше

    люди. Ну шашлык в гостях у Мурада это шик!
    В этой поездке особенно хорошо понимаешь горный колорит Кавказа.
    Всем рекомендую посетить экскурсии именно многодневные.

