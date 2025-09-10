читать дальше

человеком, который любит свою Родину и свой край.

Заранее забронировали тур, на связи с нами была Марина, жена Мурада, с ней мы обсули все моменты путешествия, все детали.

Мурад забрал нас из отеля в Махачкале и мы на очень удобном автомобиле отправились в путь. Дорога наша была в Дербент по живописным местам, вдоль линии моря с одной стороны,которая то приближалась, то отдалялась и линии гор с другой…

В Дербенте посетили красивую новую набережную, фонтан и парк при нем, смотровую площадку около крепости. В крепости мы с мужем были, поэтому в этот раз не стали посещать. Далее наш путь лежал к Луню, и его тоже рассмотрели во всей красе, мощный, впечатлил! Пока мы знакомились со стальным гигантом, Наш гид сварил вкусный кофе в турке, подкрепились и поехали дальше.

К вечеру Мурад гостеприимно привез нас в свое родовое село Куркент, где приготовил мясо на костре, вечером мы вкусно ужинали и беседовали, что было очень приятно. Надо отметить, что дом, в котором мы остановились очень уютный, спалось сладко,выспались отлично…

Утро началось со вкусного завтрака, который Мурад для нас приготовил из местных продуктов, помидорки,сыр, шакшука, свежесваренный кофе… И дальше в путь…

На второй день Мурад собрал самые сливки. Мы ехали красивыми горными серпантинами по Черагскому ущелью,вдоль реки Черагчай. Дорога лежала в аул Рича, где мы увидели,как живут местные жители - агульцы. Посетили старейшую мечеть 703 г, которую построили прямые потомки пророка. Мечеть эта с очень древнем артефактами. Внутри мечети сохранились деревянные колонны многовековой давности, местные жители и администрация города следят и сохраняют такие важные достопримечательности. Нам повезло пообщать с этими людьми и узнать много интересного об этом месте.

В середине пути наш Мурад устроил пикник на природе в живописном месте у горной речки, накрыл поляну, сварил кофе, угостил местным вином. Отдохнув и перекусив поехали дальше…

Далее наш путь лежал через долину Корчаг в ущелье Нютюг и каньон Зигзиг, необыкновенной красоты места. Мы, надев резиновые сапоги бродили по горной речке внутри ущель, пересекая ее вброд, красота…

На этом наше путешествие закончилось, випили чаю и довольные и уставшие поехали в обратный путь, в Дербент - это была наша конечная точка маршрута.

Мурад и Марина, большое спасибо за супер отдых! Мы обязательно вернёмся в Дагестан, чтобы провести время в вашей компании, увидеть не увиденное, поговорить по душам, ехать красивыми дорогами и наслаждаться красотами вашего края. Обязательно порыбачим и заночуем в палатках, а может быть вы придумаете ещё что нибудь интересное))

Ждём следующей встречи, вспоминаем с теплотой и уже скучаем, Мурад!)))

С огромной благодарностью, Коля и Ира.